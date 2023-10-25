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Патриарх Кирилл рассказал о влиянии конфликта Израиля на религиозные общины - РИА Новости, 26.10.2023
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23:26 25.10.2023 (обновлено: 10:25 26.10.2023)
https://ria.ru/20231025/obschiny-1905269337.html
Патриарх Кирилл рассказал о влиянии конфликта Израиля на религиозные общины
Патриарх Кирилл рассказал о влиянии конфликта Израиля на религиозные общины - РИА Новости, 26.10.2023
Патриарх Кирилл рассказал о влиянии конфликта Израиля на религиозные общины
Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T23:26
2023-10-26T10:25
россия
израиль
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече религиозных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России. Наши единоверцы видят нас, сидящих сегодня за одним столом, в диалоге друг с другом, с главой государства - это вообще такой уникальный пример того, как взаимодействует российское государство с религиями, представленными на территории России", - сказал патриарх. Патриарх подчеркнул, что лидеры традиционных конфессий все вместе свидетельствуют об отсутствии принципиальных разногласий, в том числе по вопросам, связанным с общественной жизнью. "Более того, как я уже сказал, у нас много общего в вопросах нравственности, а общим врагом мы считаем грех, подлинное зло, поражающее душу человека", - заявил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20231025/grazhdanskie-1905267448.html
https://ria.ru/20231025/ravvin-1905267586.html
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россия, израиль, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, владимир путин
Россия, Израиль, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Владимир Путин
Патриарх Кирилл рассказал о влиянии конфликта Израиля на религиозные общины

Патриарх Кирилл: конфликт в Израиле не должен отразиться на религиозных общинах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий России. 25 октября 2023
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий России. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий России. 25 октября 2023
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече религиозных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России. Наши единоверцы видят нас, сидящих сегодня за одним столом, в диалоге друг с другом, с главой государства - это вообще такой уникальный пример того, как взаимодействует российское государство с религиями, представленными на территории России", - сказал патриарх.
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25 октября, 23:03
Патриарх подчеркнул, что лидеры традиционных конфессий все вместе свидетельствуют об отсутствии принципиальных разногласий, в том числе по вопросам, связанным с общественной жизнью.
«
"Более того, как я уже сказал, у нас много общего в вопросах нравственности, а общим врагом мы считаем грех, подлинное зло, поражающее душу человека", - заявил предстоятель РПЦ.
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РоссияИзраильПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВладимир Путин
 
 
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