https://ria.ru/20231025/obschiny-1905269337.html

Патриарх Кирилл рассказал о влиянии конфликта Израиля на религиозные общины

Патриарх Кирилл рассказал о влиянии конфликта Израиля на религиозные общины - РИА Новости, 26.10.2023

Патриарх Кирилл рассказал о влиянии конфликта Израиля на религиозные общины

Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T23:26

2023-10-25T23:26

2023-10-26T10:25

россия

израиль

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече религиозных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России. Наши единоверцы видят нас, сидящих сегодня за одним столом, в диалоге друг с другом, с главой государства - это вообще такой уникальный пример того, как взаимодействует российское государство с религиями, представленными на территории России", - сказал патриарх. Патриарх подчеркнул, что лидеры традиционных конфессий все вместе свидетельствуют об отсутствии принципиальных разногласий, в том числе по вопросам, связанным с общественной жизнью. "Более того, как я уже сказал, у нас много общего в вопросах нравственности, а общим врагом мы считаем грех, подлинное зло, поражающее душу человека", - заявил предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20231025/grazhdanskie-1905267448.html

https://ria.ru/20231025/ravvin-1905267586.html

россия

израиль

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россия, израиль, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, владимир путин