Патриарх Кирилл рассказал о влиянии конфликта Израиля на религиозные общины
Патриарх Кирилл: конфликт в Израиле не должен отразиться на религиозных общинах
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий России. 25 октября 2023
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий России. 25 октября 2023
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече религиозных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Конфликт на Святой Земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами, в том числе и в России. Наши единоверцы видят нас, сидящих сегодня за одним столом, в диалоге друг с другом, с главой государства - это вообще такой уникальный пример того, как взаимодействует российское государство с религиями, представленными на территории России", - сказал патриарх.
Патриарх подчеркнул, что лидеры традиционных конфессий все вместе свидетельствуют об отсутствии принципиальных разногласий, в том числе по вопросам, связанным с общественной жизнью.
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"Более того, как я уже сказал, у нас много общего в вопросах нравственности, а общим врагом мы считаем грех, подлинное зло, поражающее душу человека", - заявил предстоятель РПЦ.