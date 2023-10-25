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Пашинян: Армения и Россия ведут диалог для лучшего взаимопонимания - РИА Новости, 25.10.2023
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23:34 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/dialog-1905269979.html
Пашинян: Армения и Россия ведут диалог для лучшего взаимопонимания
Пашинян: Армения и Россия ведут диалог для лучшего взаимопонимания - РИА Новости, 25.10.2023
Пашинян: Армения и Россия ведут диалог для лучшего взаимопонимания
Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга, заявил армянский премьер Никол Пашинян в интервью изданию Wall Street Journal. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:34
2023-10-25T23:34
в мире
россия
армения
азербайджан
ильхам алиев
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга, заявил армянский премьер Никол Пашинян в интервью изданию Wall Street Journal. По его словам, в Армении возникли вопросы к деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, позициям России и ОДКБ, связанным с отношениями в области безопасности. "Я хочу обратить ваше внимание на один нюанс. Мы вокруг этих вопросов начали диалог. Не так, чтобы разговора не было. Этот разговор ведется и сейчас. У меня и у моих коллег был повод об этом говорить. Этот диалог продолжится, так как здесь очень важно, чтобы мы и Россия лучше и правильнее понимали друг друга", - сказал Пашинян. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе. Он также отмечал, что Россия использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Карабахе. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. Акции протеста в Ереване проходили в конце сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20231025/vyvod-1905263656.html
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в мире, россия, армения, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин, никол пашинян, одкб
В мире, Россия, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Никол Пашинян, ОДКБ
Пашинян: Армения и Россия ведут диалог для лучшего взаимопонимания

Пашинян: Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга, заявил армянский премьер Никол Пашинян в интервью изданию Wall Street Journal.
По его словам, в Армении возникли вопросы к деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, позициям России и ОДКБ, связанным с отношениями в области безопасности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы, заявил Пашинян
25 октября, 22:12
«
"Я хочу обратить ваше внимание на один нюанс. Мы вокруг этих вопросов начали диалог. Не так, чтобы разговора не было. Этот разговор ведется и сейчас. У меня и у моих коллег был повод об этом говорить. Этот диалог продолжится, так как здесь очень важно, чтобы мы и Россия лучше и правильнее понимали друг друга", - сказал Пашинян.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе. Он также отмечал, что Россия использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Карабахе.
Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана.
Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Акции протеста в Ереване проходили в конце сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией.
Посольство РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
МИД Армении выразил протест послу России из-за программы на Первом канале
25 октября, 01:09
 
В миреРоссияАрменияАзербайджанИльхам АлиевВладимир ПутинНикол ПашинянОДКБ
 
 
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