https://ria.ru/20231025/bazy-1905242022.html

Пашинян не увидел преимуществ в присутствии в Армении российских баз

Пашинян не увидел преимуществ в присутствии в Армении российских баз - РИА Новости, 25.10.2023

Пашинян не увидел преимуществ в присутствии в Армении российских баз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике, сообщила газета The... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:30

2023-10-25T19:30

2023-10-25T22:19

в мире

армения

нагорный карабах

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/62/1558586290_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_23aeb320e54e166922a3061c8acb3518.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике, сообщила газета The Wall Street Journal."Он добавил, что <...> не видит никаких преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в Армении", — говорится в материале. В интервью изданию Пашинян сказал, что Ереван ищет новых партнеров, так как Россия якобы "не смогла выполнить свои союзнические обязательства". По его словам, недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности. При этом в середине октября политик в интервью общественному телевидению Армении заявлял, что основания для пребывания в стране российской военной базы и пограничников "ясны" и "продолжают существовать". Он добавил, что ни Ереван, ни Москва не поднимают никаких вопросов по этой ситуации.Российская 102-я военная база в Армении дислоцируется в городе Гюмри в Ширакской области согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010-м в документ внесли изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 лет, до 2044 года. В мае 2021-го Пашинян сообщил, что на юге Армении основали два опорных пункта базы.Кроме того, в стране служат российские пограничники, охраняющие ее границы с Турцией и Ираном.В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. На протяжении 30 лет Нагорный Карабах существовал как непризнанная республика со столицей в Степанакерте.Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг региона закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его отдельным государством, а ее премьер Никол Пашинян заявил, что признает регион частью Азербайджана.Девятнадцатого сентября 2023 года Баку, после длительной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой стал роспуск органов власти в регионе. Боевые действия продлились меньше суток, в итоге при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о перемирии, одним из условий которого было разоружение армянских формирований.Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Несмотря на это, Нагорный Карабах покинули свыше 100 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до начала конфликта.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231024/protest-1905021448.html

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900412879.html

https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901884892.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900758473.html

армения

нагорный карабах

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, нагорный карабах, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, россия