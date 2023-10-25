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Пашинян не увидел преимуществ в присутствии в Армении российских баз
Пашинян не увидел преимуществ в присутствии в Армении российских баз - РИА Новости, 25.10.2023
Пашинян не увидел преимуществ в присутствии в Армении российских баз
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике, сообщила газета The... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:30
2023-10-25T19:30
2023-10-25T22:19
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике, сообщила газета The Wall Street Journal."Он добавил, что <...> не видит никаких преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в Армении", — говорится в материале. В интервью изданию Пашинян сказал, что Ереван ищет новых партнеров, так как Россия якобы "не смогла выполнить свои союзнические обязательства". По его словам, недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности. При этом в середине октября политик в интервью общественному телевидению Армении заявлял, что основания для пребывания в стране российской военной базы и пограничников "ясны" и "продолжают существовать". Он добавил, что ни Ереван, ни Москва не поднимают никаких вопросов по этой ситуации.Российская 102-я военная база в Армении дислоцируется в городе Гюмри в Ширакской области согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010-м в документ внесли изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 лет, до 2044 года. В мае 2021-го Пашинян сообщил, что на юге Армении основали два опорных пункта базы.Кроме того, в стране служат российские пограничники, охраняющие ее границы с Турцией и Ираном.В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. На протяжении 30 лет Нагорный Карабах существовал как непризнанная республика со столицей в Степанакерте.Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг региона закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его отдельным государством, а ее премьер Никол Пашинян заявил, что признает регион частью Азербайджана.Девятнадцатого сентября 2023 года Баку, после длительной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой стал роспуск органов власти в регионе. Боевые действия продлились меньше суток, в итоге при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о перемирии, одним из условий которого было разоружение армянских формирований.Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Несмотря на это, Нагорный Карабах покинули свыше 100 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до начала конфликта.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20231024/protest-1905021448.html
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в мире, армения, нагорный карабах, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, россия
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия
Пашинян не увидел преимуществ в присутствии в Армении российских баз
Пашинян заявил, что не видит преимуществ в присутствии в Армении военных баз РФ
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике, сообщила газета The Wall Street Journal
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"Он добавил, что <...> не видит никаких преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в Армении", — говорится в материале.
В интервью изданию Пашинян сказал, что Ереван ищет новых партнеров, так как Россия якобы "не смогла выполнить свои союзнические обязательства". По его словам, недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.
При этом в середине октября политик в интервью общественному телевидению Армении заявлял, что основания для пребывания в стране российской военной базы и пограничников "ясны" и "продолжают существовать". Он добавил, что ни Ереван, ни Москва не поднимают никаких вопросов по этой ситуации.
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Российская 102-я военная база в Армении дислоцируется в городе Гюмри
в Ширакской области согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010-м в документ внесли изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 лет, до 2044 года. В мае 2021-го Пашинян сообщил, что на юге Армении основали два опорных пункта базы.
Кроме того, в стране служат российские пограничники, охраняющие ее границы с Турцией и Ираном.
В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. На протяжении 30 лет Нагорный Карабах существовал как непризнанная республика со столицей в Степанакерте.
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Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг региона закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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заявил, что признает регион частью Азербайджана.
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Девятнадцатого сентября 2023 года Баку, после длительной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой стал роспуск органов власти в регионе. Боевые действия продлились меньше суток, в итоге при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о перемирии, одним из условий которого было разоружение армянских формирований.
Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Несмотря на это, Нагорный Карабах покинули свыше 100 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до начала конфликта.
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