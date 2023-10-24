https://ria.ru/20231024/vrachi-1905025125.html

Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области

Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2023

Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области

Мурманские врачи - хирург и кардиолог из областной клинической больницы имени Баяндина отправились в Приморск Запорожской области, где уже проконсультировали... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:42

2023-10-24T19:42

2023-10-24T19:42

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МУРМАНСК, 24 окт - РИА Новости. Мурманские врачи - хирург и кардиолог из областной клинической больницы имени Баяндина отправились в Приморск Запорожской области, где уже проконсультировали порядка 200 пациентов и провели более 20 операций различной сложности, сообщил оперштаб региона. Как рассказали в оперштабе, в Приморской центральной районной больнице с 16 октября работают врач-хирург Анатолий Торгованов и врач-кардиолог Анатолий Трофимов Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. "За это время заполярные специалисты проконсультировали порядка 200 жителей и провели более 20 операций различной сложности", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не первая командировка заполярных медиков в Приморский район Запорожской области. С мая 2023 года правительство Мурманской области оказывает району шефскую помощь - не раз бригады мурманских медиков выезжали в подшефный район на помощь коллегам. Кроме того, власти северного региона помогают восстанавливать инфраструктуру в Приморске.

https://ria.ru/20231012/spetsoborudovanie-1902185203.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, приморск, запорожская область, мурманск