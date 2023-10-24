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Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2023
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19:42 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/vrachi-1905025125.html
Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области
Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2023
Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области
Мурманские врачи - хирург и кардиолог из областной клинической больницы имени Баяндина отправились в Приморск Запорожской области, где уже проконсультировали... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:42
2023-10-24T19:42
надежные люди
общество
здоровье - общество
приморск
запорожская область
мурманск
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МУРМАНСК, 24 окт - РИА Новости. Мурманские врачи - хирург и кардиолог из областной клинической больницы имени Баяндина отправились в Приморск Запорожской области, где уже проконсультировали порядка 200 пациентов и провели более 20 операций различной сложности, сообщил оперштаб региона. Как рассказали в оперштабе, в Приморской центральной районной больнице с 16 октября работают врач-хирург Анатолий Торгованов и врач-кардиолог Анатолий Трофимов Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. "За это время заполярные специалисты проконсультировали порядка 200 жителей и провели более 20 операций различной сложности", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не первая командировка заполярных медиков в Приморский район Запорожской области. С мая 2023 года правительство Мурманской области оказывает району шефскую помощь - не раз бригады мурманских медиков выезжали в подшефный район на помощь коллегам. Кроме того, власти северного региона помогают восстанавливать инфраструктуру в Приморске.
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приморск
запорожская область
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общество, здоровье - общество, приморск, запорожская область, мурманск
Надежные люди, Общество, Здоровье - Общество, Приморск, Запорожская область, Мурманск
Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области

Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области на приеме и операциях

© Fotolia / s4svisualsВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Fotolia / s4svisuals
Врачи во время операции. Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 окт - РИА Новости. Мурманские врачи - хирург и кардиолог из областной клинической больницы имени Баяндина отправились в Приморск Запорожской области, где уже проконсультировали порядка 200 пациентов и провели более 20 операций различной сложности, сообщил оперштаб региона.
Как рассказали в оперштабе, в Приморской центральной районной больнице с 16 октября работают врач-хирург Анатолий Торгованов и врач-кардиолог Анатолий Трофимов Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина.
«
"За это время заполярные специалисты проконсультировали порядка 200 жителей и провели более 20 операций различной сложности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не первая командировка заполярных медиков в Приморский район Запорожской области. С мая 2023 года правительство Мурманской области оказывает району шефскую помощь - не раз бригады мурманских медиков выезжали в подшефный район на помощь коллегам. Кроме того, власти северного региона помогают восстанавливать инфраструктуру в Приморске.
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Надежные людиОбществоЗдоровье - ОбществоПриморскЗапорожская областьМурманск
 
 
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