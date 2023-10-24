https://ria.ru/20231024/vrachi-1905025125.html
Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области
Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2023
Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области
Мурманские врачи - хирург и кардиолог из областной клинической больницы имени Баяндина отправились в Приморск Запорожской области, где уже проконсультировали... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:42
2023-10-24T19:42
2023-10-24T19:42
надежные люди
общество
здоровье - общество
приморск
запорожская область
мурманск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/38/1486013889_0:700:6720:4480_1920x0_80_0_0_b4e0e07a86ca11230d9b7661cd8b57c6.jpg
МУРМАНСК, 24 окт - РИА Новости. Мурманские врачи - хирург и кардиолог из областной клинической больницы имени Баяндина отправились в Приморск Запорожской области, где уже проконсультировали порядка 200 пациентов и провели более 20 операций различной сложности, сообщил оперштаб региона. Как рассказали в оперштабе, в Приморской центральной районной больнице с 16 октября работают врач-хирург Анатолий Торгованов и врач-кардиолог Анатолий Трофимов Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. "За это время заполярные специалисты проконсультировали порядка 200 жителей и провели более 20 операций различной сложности", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не первая командировка заполярных медиков в Приморский район Запорожской области. С мая 2023 года правительство Мурманской области оказывает району шефскую помощь - не раз бригады мурманских медиков выезжали в подшефный район на помощь коллегам. Кроме того, власти северного региона помогают восстанавливать инфраструктуру в Приморске.
https://ria.ru/20231012/spetsoborudovanie-1902185203.html
приморск
запорожская область
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/38/1486013889_1286:1611:5111:4480_1920x0_80_0_0_3f33541acd98d897d708440e315256bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, приморск, запорожская область, мурманск
Надежные люди, Общество, Здоровье - Общество, Приморск, Запорожская область, Мурманск
Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области
Врачи из Мурманска помогают коллегам в Запорожской области на приеме и операциях