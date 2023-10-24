https://ria.ru/20231024/ukraina-1905026009.html

Матвиенко назвала Украину террористическим государством

Матвиенко назвала Украину террористическим государством - РИА Новости, 24.10.2023

Матвиенко назвала Украину террористическим государством

Сегодня Украина показала, что является террористическим государством, таким преступлениям не может быть оправдания, им будет дана оценка, заявила спикер Совфеда РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:45

2023-10-24T19:45

2023-10-24T19:45

специальная военная операция на украине

украина

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сегодня Украина показала, что является террористическим государством, таким преступлениям не может быть оправдания, им будет дана оценка, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с руководителями заксобраний новых регионов. По словам законодателя, каждый из них проявил мужество, приближая то время, когда регионы смогли воссоединиться с Россией. При этом Матвиенко отметила, что глава херсонской областной думы Татьяна Томилина пережила покушение на себя. "Это – террористические акты. Сегодня Украина показала, что она террористическое государство… когда убивают журналистов", - отметила Матвиенко, напомнив о трагической гибели Дарьи Дугиной. По ее словам, таким преступлениям не может быть оправдания, "придет время, когда им будет дана оценка".

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф