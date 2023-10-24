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Матвиенко назвала Украину террористическим государством - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/ukraina-1905026009.html
Матвиенко назвала Украину террористическим государством
Матвиенко назвала Украину террористическим государством - РИА Новости, 24.10.2023
Матвиенко назвала Украину террористическим государством
Сегодня Украина показала, что является террористическим государством, таким преступлениям не может быть оправдания, им будет дана оценка, заявила спикер Совфеда РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:45
2023-10-24T19:45
специальная военная операция на украине
украина
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сегодня Украина показала, что является террористическим государством, таким преступлениям не может быть оправдания, им будет дана оценка, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с руководителями заксобраний новых регионов. По словам законодателя, каждый из них проявил мужество, приближая то время, когда регионы смогли воссоединиться с Россией. При этом Матвиенко отметила, что глава херсонской областной думы Татьяна Томилина пережила покушение на себя. "Это – террористические акты. Сегодня Украина показала, что она террористическое государство… когда убивают журналистов", - отметила Матвиенко, напомнив о трагической гибели Дарьи Дугиной. По ее словам, таким преступлениям не может быть оправдания, "придет время, когда им будет дана оценка".
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала Украину террористическим государством

Матвиенко: придет время, когда украинским преступлениям будет дана оценка

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сегодня Украина показала, что является террористическим государством, таким преступлениям не может быть оправдания, им будет дана оценка, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с руководителями заксобраний новых регионов.
По словам законодателя, каждый из них проявил мужество, приближая то время, когда регионы смогли воссоединиться с Россией. При этом Матвиенко отметила, что глава херсонской областной думы Татьяна Томилина пережила покушение на себя.
"Это – террористические акты. Сегодня Украина показала, что она террористическое государство… когда убивают журналистов", - отметила Матвиенко, напомнив о трагической гибели Дарьи Дугиной.
По ее словам, таким преступлениям не может быть оправдания, "придет время, когда им будет дана оценка".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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