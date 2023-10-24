https://ria.ru/20231024/tury-1904859618.html

Туроператоры оценили спрос на путевки в ноябрьские праздники

Туроператоры оценили спрос на путевки в ноябрьские праздники - РИА Новости, 24.10.2023

Туроператоры оценили спрос на путевки в ноябрьские праздники

Спрос на организованные путешествия на ноябрьские праздники вырос в 2023 году в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал президент РСТ... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:35

2023-10-24T10:35

2023-10-24T10:35

туризм

новости - туризм

краснодарский край

москва

московская область (подмосковье)

отдых в россии

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844303707_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_174b58113a1d053c76797dffebfc8ca8.jpg

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Спрос на организованные путешествия на ноябрьские праздники вырос в 2023 году в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал президент РСТ Илья Уманский."Важной тенденцией является стабилизация спроса на путешествия. Если предыдущие два года мы наблюдали проявления нестабильности, тревожности в поведении потребителя, то сейчас видим, что туристы гораздо увереннее планируют свои поездки. Спрос на грядущие ноябрьские праздники превышает показатели того же периода прошлого года вдвое, а на новогодние вырос почти на 50 процентов", – сообщил Уманский.Он отметил, что пик продаж путевок на новогодние праздники традиционно происходит в ноябре.Наибольший интерес путешественники проявляют к курортам Краснодарского края, Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу и Казани. Средняя стоимость ночи в отеле в этот период составляет 4,4 тысячи рублей, что на десять процентов больше, чем в прошлом году. Существенную часть стоимости поездки составляет перевозка. На осенне-зимний период цены на авиабилеты примерно на 20 процентов выше прошлогодних."Есть направления, где спрос сильно превышает возможности инфраструктуры, например, на наших горнолыжных курортах. Там в этом году на зимний сезон цены поднимаются на 15 процентов и более. Пиковый спрос приходится на новогодние праздники", – говорит Уманский.Сохраняется повышенный спрос и на санаторно-курортный отдых. "Здравницы загружены очень хорошо, что тоже отражается на стоимости. Повышение цен превышает среднерыночное", – подчеркнул президент РСТ.В пятерку самых востребованных зарубежных направлений сейчас входят Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20231024/kislovodsk-1904651727.html

краснодарский край

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, краснодарский край, москва, московская область (подмосковье), отдых в россии, туризм