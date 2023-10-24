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Туроператоры оценили спрос на путевки в ноябрьские праздники
Туроператоры оценили спрос на путевки в ноябрьские праздники - РИА Новости, 24.10.2023
Туроператоры оценили спрос на путевки в ноябрьские праздники
Спрос на организованные путешествия на ноябрьские праздники вырос в 2023 году в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал президент РСТ... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:35
2023-10-24T10:35
2023-10-24T10:35
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Спрос на организованные путешествия на ноябрьские праздники вырос в 2023 году в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал президент РСТ Илья Уманский."Важной тенденцией является стабилизация спроса на путешествия. Если предыдущие два года мы наблюдали проявления нестабильности, тревожности в поведении потребителя, то сейчас видим, что туристы гораздо увереннее планируют свои поездки. Спрос на грядущие ноябрьские праздники превышает показатели того же периода прошлого года вдвое, а на новогодние вырос почти на 50 процентов", – сообщил Уманский.Он отметил, что пик продаж путевок на новогодние праздники традиционно происходит в ноябре.Наибольший интерес путешественники проявляют к курортам Краснодарского края, Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу и Казани. Средняя стоимость ночи в отеле в этот период составляет 4,4 тысячи рублей, что на десять процентов больше, чем в прошлом году. Существенную часть стоимости поездки составляет перевозка. На осенне-зимний период цены на авиабилеты примерно на 20 процентов выше прошлогодних."Есть направления, где спрос сильно превышает возможности инфраструктуры, например, на наших горнолыжных курортах. Там в этом году на зимний сезон цены поднимаются на 15 процентов и более. Пиковый спрос приходится на новогодние праздники", – говорит Уманский.Сохраняется повышенный спрос и на санаторно-курортный отдых. "Здравницы загружены очень хорошо, что тоже отражается на стоимости. Повышение цен превышает среднерыночное", – подчеркнул президент РСТ.В пятерку самых востребованных зарубежных направлений сейчас входят Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Шри-Ланка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, краснодарский край, москва, московская область (подмосковье), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Москва, Московская область (Подмосковье), отдых в России, Туризм
Туроператоры оценили спрос на путевки в ноябрьские праздники
РСТ: спрос на путешествия в ноябрьские праздники за год вырос вдвое
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Спрос на организованные путешествия на ноябрьские праздники вырос в 2023 году в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал президент РСТ Илья Уманский.
"Важной тенденцией является стабилизация спроса на путешествия. Если предыдущие два года мы наблюдали проявления нестабильности, тревожности в поведении потребителя, то сейчас видим, что туристы гораздо увереннее планируют свои поездки. Спрос на грядущие ноябрьские праздники превышает показатели того же периода прошлого года вдвое, а на новогодние вырос почти на 50 процентов", – сообщил Уманский.
Он отметил, что пик продаж путевок на новогодние праздники традиционно происходит в ноябре.
Наибольший интерес путешественники проявляют к курортам Краснодарского края
, Москве
и Подмосковью
, Санкт-Петербургу
и Казани
. Средняя стоимость ночи в отеле в этот период составляет 4,4 тысячи рублей, что на десять процентов больше, чем в прошлом году. Существенную часть стоимости поездки составляет перевозка. На осенне-зимний период цены на авиабилеты примерно на 20 процентов выше прошлогодних.
"Есть направления, где спрос сильно превышает возможности инфраструктуры, например, на наших горнолыжных курортах. Там в этом году на зимний сезон цены поднимаются на 15 процентов и более. Пиковый спрос приходится на новогодние праздники", – говорит Уманский.
Сохраняется повышенный спрос и на санаторно-курортный отдых. "Здравницы загружены очень хорошо, что тоже отражается на стоимости. Повышение цен превышает среднерыночное", – подчеркнул президент РСТ.
В пятерку самых востребованных зарубежных направлений сейчас входят Турция
, ОАЭ
, Египет
, Таиланд
и Шри-Ланка
.
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