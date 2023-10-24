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Источник рассказал о работе Анкары по ратификации членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.10.2023
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15:38 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/turtsii-1904952326.html
Источник рассказал о работе Анкары по ратификации членства Швеции в НАТО
Источник рассказал о работе Анкары по ратификации членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.10.2023
Источник рассказал о работе Анкары по ратификации членства Швеции в НАТО
Перед Великим национальным собранием (парламентом) Турции не поставлены конкретные сроки для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО, весь порядок... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:38
2023-10-24T15:38
в мире
швеция
турция
анкара (провинция)
йенс столтенберг
реджеп тайип эрдоган
нато
евросоюз
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Перед Великим национальным собранием (парламентом) Турции не поставлены конкретные сроки для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО, весь порядок действий будет выполнен, заявил РИА Новости источник в законодательном органе. В понедельник в администрации турецкого лидера сообщили РИА Новости, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на быструю ратификацию парламентом Турции членства Швеции в альянсе. "Перед нами не поставлены какие-либо конкретные сроки. Есть порядок действий: заявка должна быть принята комиссией по иностранным делам парламента, затем поступит на рассмотрение генассамблеи. После одобрения и публикации с подписью президента Турции процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет завершен. Весь этот порядок будет выполнен", - сказал собеседник агентства. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231024/shvetsiya-1904913980.html
https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904845967.html
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в мире, швеция, турция, анкара (провинция), йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, нато, евросоюз
В мире, Швеция, Турция, Анкара (провинция), Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Евросоюз
Источник рассказал о работе Анкары по ратификации членства Швеции в НАТО

Перед парламентом Турции не поставили сроков ратификации членства Швеции в НАТО

© iStock.com / blooduaАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / bloodua
Анкара . Архивное фото
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Перед Великим национальным собранием (парламентом) Турции не поставлены конкретные сроки для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО, весь порядок действий будет выполнен, заявил РИА Новости источник в законодательном органе.
В понедельник в администрации турецкого лидера сообщили РИА Новости, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на быструю ратификацию парламентом Турции членства Швеции в альянсе.
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Столтенберг призвал принять Швецию в НАТО не позднее конца ноября
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"Перед нами не поставлены какие-либо конкретные сроки. Есть порядок действий: заявка должна быть принята комиссией по иностранным делам парламента, затем поступит на рассмотрение генассамблеи. После одобрения и публикации с подписью президента Турции процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет завершен. Весь этот порядок будет выполнен", - сказал собеседник агентства.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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В миреШвецияТурцияАнкара (провинция)Йенс СтолтенбергРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОЕвросоюз
 
 
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