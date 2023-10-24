Источник рассказал о работе Анкары по ратификации членства Швеции в НАТО
Перед парламентом Турции не поставили сроков ратификации членства Швеции в НАТО
© iStock.com / blooduaАнкара
© iStock.com / bloodua
Анкара . Архивное фото
АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Перед Великим национальным собранием (парламентом) Турции не поставлены конкретные сроки для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО, весь порядок действий будет выполнен, заявил РИА Новости источник в законодательном органе.
В понедельник в администрации турецкого лидера сообщили РИА Новости, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на быструю ратификацию парламентом Турции членства Швеции в альянсе.
"Перед нами не поставлены какие-либо конкретные сроки. Есть порядок действий: заявка должна быть принята комиссией по иностранным делам парламента, затем поступит на рассмотрение генассамблеи. После одобрения и публикации с подписью президента Турции процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет завершен. Весь этот порядок будет выполнен", - сказал собеседник агентства.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.