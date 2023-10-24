https://ria.ru/20231024/sbor-1904908235.html

В ГД внесли проект, регулирующий освещение сбора денег на лечение в СМИ

В ГД внесли проект, регулирующий освещение сбора денег на лечение в СМИ - РИА Новости, 24.10.2023

В ГД внесли проект, регулирующий освещение сбора денег на лечение в СМИ

В Госдуму внесен проект, обязывающий СМИ, которое хочет разместить информацию о сборе денег на лечение гражданина, обращаться перед этим в Минздрав за... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:23

2023-10-24T13:23

2023-10-24T13:23

общество

алексей куринный

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен проект, обязывающий СМИ, которое хочет разместить информацию о сборе денег на лечение гражданина, обращаться перед этим в Минздрав за информацией о возможности и сроках получения медпомощи за счет бюджета. Соответствующий проект размещен в думской базе. Инициатором проекта выступил депутат ГД от КПРФ Алексей Куринный. "Законопроектом предлагается обязать средства массовой информации в случае размещения информации о сборе денежных средств для оказания медицинской помощи конкретному гражданину обращаться в уполномоченный орган государственной власти в сфере здравоохранения с целью получения информации о возможности и сроках получения такой медицинской помощи гражданину за счет бюджетных средств", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что полученная информация может быть размещена редакцией вместе с информацией о сборе денежных средств, а также предоставлена лицам, обратившимся в редакцию за такой информацией. "Данная инициатива необходима для предупреждения случаев необоснованного сбора денежных средств с граждан и организаций (или даже мошеннических действий), когда требующаяся медицинская помощь может быть оказана за счет средств бюджета", - добавляется в пояснительной записке.

https://ria.ru/20230919/gd-1897182996.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, алексей куринный, госдума рф, кпрф