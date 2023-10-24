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В РАН сделали заявление о таинственных инопланетных сигналах - РИА Новости, 24.10.2023
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Наука
 
03:06 24.10.2023 (обновлено: 09:52 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/ran-1904829033.html
В РАН сделали заявление о таинственных инопланетных сигналах
В РАН сделали заявление о таинственных инопланетных сигналах - РИА Новости, 24.10.2023
В РАН сделали заявление о таинственных инопланетных сигналах
Нет оснований считать, что источником быстрых радиовсплесков могут оказаться внеземные цивилизации, наиболее вероятно, они исходят от магнетаров, рассказал РИА... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T03:06
2023-10-24T09:52
наука
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Нет оснований считать, что источником быстрых радиовсплесков могут оказаться внеземные цивилизации, наиболее вероятно, они исходят от магнетаров, рассказал РИА Новости научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Илья Мереминский.&quot;У нас нет никаких оснований считать, что это как-то связано с внеземной жизнью. Более того, мы знаем, что такие же или очень похожие события происходят в нашей галактике &lt;…&gt; Такие источники радиовсплесков, судя по всему, связаны с нейтронными звездами, магнетарами. В общем-то, рассчитывать, что у магнетаров кто-то живет, я бы не стал&quot;, — пояснил ученый.Новое открытие быстрых радиовсплесков на рекордно далеком расстоянии он назвал "интересным", но довольно "ожидаемым" событием."Их обнаружили не так давно по разным техническим причинам в первую очередь. Сначала их просто находили и выяснили, что они вообще бывают. Потом научились определять их глубину, стали понимать, откуда именно они приходят. Затем стали заниматься этим все активнее и находить их все дальше и дальше. Вот сейчас удалось найти на большом расстоянии по космологическим масштабам, примерно в два раза дальше, чем удавалось это делать до сих пор", — отметил Мереминский.Международная группа исследователей ранее обнаружила отдаленный взрыв космических радиоволн длительностью менее миллисекунды в галактике, расположенной так далеко, что ее свету потребовалось восемь миллиардов лет, чтобы достигнуть Земли. Ученые пока не могут с полной уверенностью сказать, как возникают такие радиовсплески. Этим пользуются СМИ, до сих пор называя их "сигналами пришельцев"."Быстрыми радиовсплесками" или FRB- всплесками (Fast Radio Bursts) в современной астрофизике называют регистрируемые радиотелескопами единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы. Впервые быстрый радиовсплеск зафиксировали в феврале 2007 года.Магнетары — нейтронные звезды, обладающие сильнейшими магнитными полями, наблюдаемыми во Вселенной. Это сверхкомпактные объекты, которые при диаметре 12-20 километров имеют массу, сопоставимую с массой Солнца или даже превышающую ее. Магнетары характеризуются мощными выбросами рентгеновского и гамма-излучения.
https://ria.ru/20201121/radiovspleski-1585468650.html
https://ria.ru/20230518/radioteleskop-1872549223.html
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земля, российская академия наук, наука, космос
Наука, Земля, Российская академия наук, Наука, Космос
В РАН сделали заявление о таинственных инопланетных сигналах

Эксперт РАН: последние сигналы из космоса пришли не от инопланетян

© Pixabay / ColiN00BПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Pixabay / ColiN00B
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Нет оснований считать, что источником быстрых радиовсплесков могут оказаться внеземные цивилизации, наиболее вероятно, они исходят от магнетаров, рассказал РИА Новости научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Илья Мереминский.
«

"У нас нет никаких оснований считать, что это как-то связано с внеземной жизнью. Более того, мы знаем, что такие же или очень похожие события происходят в нашей галактике <…> Такие источники радиовсплесков, судя по всему, связаны с нейтронными звездами, магнетарами. В общем-то, рассчитывать, что у магнетаров кто-то живет, я бы не стал", — пояснил ученый.

Новое открытие быстрых радиовсплесков на рекордно далеком расстоянии он назвал "интересным", но довольно "ожидаемым" событием.
"Их обнаружили не так давно по разным техническим причинам в первую очередь. Сначала их просто находили и выяснили, что они вообще бывают. Потом научились определять их глубину, стали понимать, откуда именно они приходят. Затем стали заниматься этим все активнее и находить их все дальше и дальше. Вот сейчас удалось найти на большом расстоянии по космологическим масштабам, примерно в два раза дальше, чем удавалось это делать до сих пор", — отметил Мереминский.
Быстрые радиовсплески - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Расщепленный черной дырой. Ученые — о тайнах быстрых радиовсплесков
21 ноября 2020, 08:00
Международная группа исследователей ранее обнаружила отдаленный взрыв космических радиоволн длительностью менее миллисекунды в галактике, расположенной так далеко, что ее свету потребовалось восемь миллиардов лет, чтобы достигнуть Земли. Ученые пока не могут с полной уверенностью сказать, как возникают такие радиовсплески. Этим пользуются СМИ, до сих пор называя их "сигналами пришельцев".
"Быстрыми радиовсплесками" или FRB- всплесками (Fast Radio Bursts) в современной астрофизике называют регистрируемые радиотелескопами единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы. Впервые быстрый радиовсплеск зафиксировали в феврале 2007 года.
Магнетары — нейтронные звезды, обладающие сильнейшими магнитными полями, наблюдаемыми во Вселенной. Это сверхкомпактные объекты, которые при диаметре 12-20 километров имеют массу, сопоставимую с массой Солнца или даже превышающую ее. Магнетары характеризуются мощными выбросами рентгеновского и гамма-излучения.
Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы
18 мая, 12:00
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукНаукаКосмос
 
 
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