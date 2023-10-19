Рейтинг@Mail.ru
Астрономы обнаружили самый далекий "быстрый радиовсплеск" - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
23:45 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/astronomy-1903966140.html
Астрономы обнаружили самый далекий "быстрый радиовсплеск"
Астрономы обнаружили самый далекий "быстрый радиовсплеск" - РИА Новости, 19.10.2023
Астрономы обнаружили самый далекий "быстрый радиовсплеск"
Международная группа исследователей обнаружила отдаленный взрыв космических радиоволн длительностью менее миллисекунды, этот "быстрый радиовсплеск" (FRB) стал... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:45
2023-10-19T23:45
наука
космос - риа наука
чили
земля
германия
европейская южная обсерватория
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853167954_0:122:1650:1050_1920x0_80_0_0_9ed0c8f79ba6acd7f195a832a887ef17.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Международная группа исследователей обнаружила отдаленный взрыв космических радиоволн длительностью менее миллисекунды, этот "быстрый радиовсплеск" (FRB) стал самым далеким из когда-либо обнаруженных, сообщила Европейская южная обсерватория. Источник был обнаружен с помощью расположенного в Чили "Очень большого телескопа" (VLT) в галактике, расположенной так далеко, что ее свету потребовалось восемь миллиардов лет, чтобы достигнуть Земли. "Кроме того, этот "быстрый радиовсплеск" является одним из самых энергичных за всю историю наблюдений: за ничтожную долю секунды он испустил энергию, эквивалентную суммарному излучению нашего Солнца за 30 лет", - сообщила базирующаяся в Германии обсерватория. Как отмечается, вспышка, получившая название FRB 20220610A, была обнаружена в июне прошлого года с помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии и побила предыдущий рекорд дальности на 50%. "Быстрыми радиовсплесками" в современной астрофизике называют регистрируемые радиотелескопами единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы. Впервые и абсолютно случайно быстрый радиовсплеск был обнаружен в феврале 2007 года.
https://ria.ru/20230221/magnetar-1853225393.html
чили
земля
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853167954_50:0:1517:1100_1920x0_80_0_0_eef2b4631cef5557b08e0a97c8108fa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, чили, земля, германия, европейская южная обсерватория
Наука, Космос - РИА Наука, Чили, Земля, Германия, Европейская южная обсерватория
Астрономы обнаружили самый далекий "быстрый радиовсплеск"

Европейские астрономы обнаружили рекордный по отдаленности быстрый радиовсплеск

© NASA / Goddard Space Flight CenterХудожественное изображение "звездного извержения"
Художественное изображение звездного извержения - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© NASA / Goddard Space Flight Center
Художественное изображение "звездного извержения". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Международная группа исследователей обнаружила отдаленный взрыв космических радиоволн длительностью менее миллисекунды, этот "быстрый радиовсплеск" (FRB) стал самым далеким из когда-либо обнаруженных, сообщила Европейская южная обсерватория.
Источник был обнаружен с помощью расположенного в Чили "Очень большого телескопа" (VLT) в галактике, расположенной так далеко, что ее свету потребовалось восемь миллиардов лет, чтобы достигнуть Земли.
«
"Кроме того, этот "быстрый радиовсплеск" является одним из самых энергичных за всю историю наблюдений: за ничтожную долю секунды он испустил энергию, эквивалентную суммарному излучению нашего Солнца за 30 лет", - сообщила базирующаяся в Германии обсерватория.
Как отмечается, вспышка, получившая название FRB 20220610A, была обнаружена в июне прошлого года с помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии и побила предыдущий рекорд дальности на 50%.
Магнетар SGR 1900+14
Что случилось в космосе. Найдена причина загадочных радиосигналов
21 февраля, 08:00
«
"Быстрыми радиовсплесками" в современной астрофизике называют регистрируемые радиотелескопами единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы. Впервые и абсолютно случайно быстрый радиовсплеск был обнаружен в феврале 2007 года.
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЧилиЗемляГерманияЕвропейская южная обсерватория
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала