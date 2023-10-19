https://ria.ru/20231019/astronomy-1903966140.html

Астрономы обнаружили самый далекий "быстрый радиовсплеск"

Астрономы обнаружили самый далекий "быстрый радиовсплеск" - РИА Новости, 19.10.2023

Астрономы обнаружили самый далекий "быстрый радиовсплеск"

Международная группа исследователей обнаружила отдаленный взрыв космических радиоволн длительностью менее миллисекунды, этот "быстрый радиовсплеск" (FRB) стал... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T23:45

2023-10-19T23:45

2023-10-19T23:45

наука

космос - риа наука

чили

земля

германия

европейская южная обсерватория

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Международная группа исследователей обнаружила отдаленный взрыв космических радиоволн длительностью менее миллисекунды, этот "быстрый радиовсплеск" (FRB) стал самым далеким из когда-либо обнаруженных, сообщила Европейская южная обсерватория. Источник был обнаружен с помощью расположенного в Чили "Очень большого телескопа" (VLT) в галактике, расположенной так далеко, что ее свету потребовалось восемь миллиардов лет, чтобы достигнуть Земли. "Кроме того, этот "быстрый радиовсплеск" является одним из самых энергичных за всю историю наблюдений: за ничтожную долю секунды он испустил энергию, эквивалентную суммарному излучению нашего Солнца за 30 лет", - сообщила базирующаяся в Германии обсерватория. Как отмечается, вспышка, получившая название FRB 20220610A, была обнаружена в июне прошлого года с помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии и побила предыдущий рекорд дальности на 50%. "Быстрыми радиовсплесками" в современной астрофизике называют регистрируемые радиотелескопами единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы. Впервые и абсолютно случайно быстрый радиовсплеск был обнаружен в феврале 2007 года.

https://ria.ru/20230221/magnetar-1853225393.html

чили

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, чили, земля, германия, европейская южная обсерватория