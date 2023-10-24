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Госдума бессрочно отложила признание армянских водительских прав - РИА Новости, 24.10.2023
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13:28 24.10.2023 (обновлено: 15:25 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/prava-1904910454.html
Госдума бессрочно отложила признание армянских водительских прав
Госдума бессрочно отложила признание армянских водительских прав - РИА Новости, 24.10.2023
Госдума бессрочно отложила признание армянских водительских прав
Госдума пока не будет рассматривать законопроект о признании армянских водительских прав в России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:28
2023-10-24T15:25
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдума пока не будет рассматривать законопроект о признании армянских водительских прав в России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.&quot;Депутаты &lt;...&gt; приняли решение бессрочно отложить рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности&quot;, — отметили в Думе.Документ, внесенный правительством, депутаты приняли в первом чтении в июне 2022 года.Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, законопроект предусматривает преференции для граждан Армении, но руководство республики не предпринимает никаких шагов по закреплению статуса русского языка. Именно это является условием для признания национальных водительских прав.Володин напомнил, что Москва приняла соответствующие решения в отношении Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые закрепили в своих конституциях статус русского языка.Председатель поручил профильным комитетам проработать вопрос и предложить план дальнейших действий.Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20231013/armeniya-1902496210.html
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армения, россия, госдума рф, в мире
Армения, Россия, Госдума РФ, В мире
Госдума бессрочно отложила признание армянских водительских прав

ГД бессрочно отложила признание армянских водительских прав для работы в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдума пока не будет рассматривать законопроект о признании армянских водительских прав в России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«

"Депутаты <...> приняли решение бессрочно отложить рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности", — отметили в Думе.

Документ, внесенный правительством, депутаты приняли в первом чтении в июне 2022 года.
Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, законопроект предусматривает преференции для граждан Армении, но руководство республики не предпринимает никаких шагов по закреплению статуса русского языка. Именно это является условием для признания национальных водительских прав.
Володин напомнил, что Москва приняла соответствующие решения в отношении Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые закрепили в своих конституциях статус русского языка.
Председатель поручил профильным комитетам проработать вопрос и предложить план дальнейших действий.
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
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