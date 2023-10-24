https://ria.ru/20231024/prava-1904910454.html

Госдума бессрочно отложила признание армянских водительских прав

Госдума бессрочно отложила признание армянских водительских прав - РИА Новости, 24.10.2023

Госдума бессрочно отложила признание армянских водительских прав

Госдума пока не будет рассматривать законопроект о признании армянских водительских прав в России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:28

2023-10-24T13:28

2023-10-24T15:25

армения

россия

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730752156_0:55:3163:1834_1920x0_80_0_0_648b247dedb067a4df8c22a614cef444.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдума пока не будет рассматривать законопроект о признании армянских водительских прав в России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента."Депутаты <...> приняли решение бессрочно отложить рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности", — отметили в Думе.Документ, внесенный правительством, депутаты приняли в первом чтении в июне 2022 года.Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, законопроект предусматривает преференции для граждан Армении, но руководство республики не предпринимает никаких шагов по закреплению статуса русского языка. Именно это является условием для признания национальных водительских прав.Володин напомнил, что Москва приняла соответствующие решения в отношении Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые закрепили в своих конституциях статус русского языка.Председатель поручил профильным комитетам проработать вопрос и предложить план дальнейших действий.Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20231013/armeniya-1902496210.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, россия, госдума рф, в мире