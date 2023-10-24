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В аэропорту Перми после ЧП с самолетом задерживаются семь рейсов - РИА Новости, 24.10.2023
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08:34 24.10.2023 (обновлено: 10:28 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/perm-1904842355.html
В аэропорту Перми после ЧП с самолетом задерживаются семь рейсов
В аэропорту Перми после ЧП с самолетом задерживаются семь рейсов - РИА Новости, 24.10.2023
В аэропорту Перми после ЧП с самолетом задерживаются семь рейсов
Семь рейсов задерживаются в аэропорту Перми после инцидента с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:34
2023-10-24T10:28
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Семь рейсов задерживаются в аэропорту Перми после инцидента с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта. Ранее пресс-служба пермского аэровокзала сообщила, что утром 24 октября самолет из Санкт-Петербург при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 186 пассажиров, из них 14 детей, никто не пострадал. После инцидента аэродром в Перми временно закрыли для приёма и отправления воздушных судов. Предварительная причина инцидента - неблагоприятные погодные условия, проводится проверка, сообщала уральская транспортная прокуратура."В связи с временным закрытием аэродрома Большое Савино задерживаются на вылет следующие рейсы: Баку, Сочи, Москва, Москва, Махачкала, Анталья, Санкт-Петербург. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сообщает пресс-служба воздушной гавани.Уточняется, что рейс из Сургута в Пермь перенаправили в Екатеринбург. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, также задерживается прибытие рейсов из Махачкалы и Екатеринбурга.
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происшествия, пермь, санкт-петербург, москва, новости - туризм
Происшествия, Пермь, Санкт-Петербург, Москва, Новости - Туризм
В аэропорту Перми после ЧП с самолетом задерживаются семь рейсов

В Перми после ЧП с выкатившимся за ВПП самолетом задерживаются семь рейсов

CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov / Пермский аэропорт "Большое Савино"
Пермский аэропорт Большое Савино - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov /
Пермский аэропорт "Большое Савино". Архивное фото
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Семь рейсов задерживаются в аэропорту Перми после инцидента с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта.
Ранее пресс-служба пермского аэровокзала сообщила, что утром 24 октября самолет из Санкт-Петербург при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 186 пассажиров, из них 14 детей, никто не пострадал. После инцидента аэродром в Перми временно закрыли для приёма и отправления воздушных судов. Предварительная причина инцидента - неблагоприятные погодные условия, проводится проверка, сообщала уральская транспортная прокуратура.
"В связи с временным закрытием аэродрома Большое Савино задерживаются на вылет следующие рейсы: Баку, Сочи, Москва, Москва, Махачкала, Анталья, Санкт-Петербург. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Уточняется, что рейс из Сургута в Пермь перенаправили в Екатеринбург. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, также задерживается прибытие рейсов из Махачкалы и Екатеринбурга.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Названа возможная причина выкатывания самолета за ВПП в Перми
24 октября, 08:32
 
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