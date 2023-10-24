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Сыну Кадырова Адаму вручили вторую по значимости награду Татарстана - РИА Новости, 25.10.2023
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21:46 24.10.2023 (обновлено: 10:34 25.10.2023)
https://ria.ru/20231024/orden-1905042384.html
Сыну Кадырова Адаму вручили вторую по значимости награду Татарстана
Сыну Кадырова Адаму вручили вторую по значимости награду Татарстана - РИА Новости, 25.10.2023
Сыну Кадырова Адаму вручили вторую по значимости награду Татарстана
Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму орден "Дуслык" — вторую по значимости награду в республике, сообщил РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-24T21:46
2023-10-25T10:34
общество
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
госдума рф
адам делимханов
рамзан кадыров
волгоград
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ГРОЗНЫЙ, 24 окт — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму орден "Дуслык" — вторую по значимости награду в республике, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. &quot;С большим удовольствием поздравляю &lt;…&gt; Адама Рамзановича Кадырова с вручением ордена &quot;Дуслык&quot;, — написал он в Telegram-канале.Делимханов отметил, что Адам Кадыров получил этот орден за весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия.По мнению депутата, награда стала "очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов" Адама Кадырова. Он также поблагодарил главу Татарстана за высокую оценку деятельности сына главы Чечни.Ранее Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Также в конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком Адама.Силовики в мае задержали в Волгограде Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело открыли по статье об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html
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общество, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, госдума рф, адам делимханов, рамзан кадыров, волгоград
Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Госдума РФ, Адам Делимханов, Рамзан Кадыров, Волгоград
Сыну Кадырова Адаму вручили вторую по значимости награду Татарстана

Адаму Кадырову вручили орден "Дуслык", вторую по значимости награду Татарстана

© Фото : Адам Делимханов/TelegramАдам Кадыров после вручения главой Татарстана Рустамом Миннихановым ордена "Дуслык"
Адам Кадыров после вручения главой Татарстана Рустамом Миннихановым ордена Дуслык - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Адам Делимханов/Telegram
Адам Кадыров после вручения главой Татарстана Рустамом Миннихановым ордена "Дуслык"
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ГРОЗНЫЙ, 24 окт — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму орден "Дуслык" — вторую по значимости награду в республике, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.
«

"С большим удовольствием поздравляю <…> Адама Рамзановича Кадырова с вручением ордена "Дуслык", — написал он в Telegram-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадров с сыном Адамом на церемонии награждения. Кадр видео
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Делимханов отметил, что Адам Кадыров получил этот орден за весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия.
По мнению депутата, награда стала "очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов" Адама Кадырова. Он также поблагодарил главу Татарстана за высокую оценку деятельности сына главы Чечни.
Ранее Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Также в конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком Адама.
Силовики в мае задержали в Волгограде Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело открыли по статье об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
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ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановГосдума РФАдам ДелимхановРамзан КадыровВолгоград
 
 
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