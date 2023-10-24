https://ria.ru/20231024/orden-1905042384.html

Сыну Кадырова Адаму вручили вторую по значимости награду Татарстана

Сыну Кадырова Адаму вручили вторую по значимости награду Татарстана - РИА Новости, 25.10.2023

Сыну Кадырова Адаму вручили вторую по значимости награду Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму орден "Дуслык" — вторую по значимости награду в республике, сообщил РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-24T21:46

2023-10-24T21:46

2023-10-25T10:34

общество

республика татарстан (татарстан)

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ГРОЗНЫЙ, 24 окт — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму орден "Дуслык" — вторую по значимости награду в республике, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. "С большим удовольствием поздравляю <…> Адама Рамзановича Кадырова с вручением ордена "Дуслык", — написал он в Telegram-канале.Делимханов отметил, что Адам Кадыров получил этот орден за весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия.По мнению депутата, награда стала "очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов" Адама Кадырова. Он также поблагодарил главу Татарстана за высокую оценку деятельности сына главы Чечни.Ранее Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Также в конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком Адама.Силовики в мае задержали в Волгограде Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело открыли по статье об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.

https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html

https://ria.ru/20231024/kadyrov-1904859882.html

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общество, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, госдума рф, адам делимханов, рамзан кадыров, волгоград