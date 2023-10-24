https://ria.ru/20231024/mirotvortsy-1905045821.html

Российские миротворцы выставили семь постов для безопасности в Карабахе

Российские миротворцы выставили семь постов для безопасности в Карабахе - РИА Новости, 24.10.2023

Российские миротворцы выставили семь постов для безопасности в Карабахе

Миротворцы РФ выставили в Нагорном Карабахе шесть постов, при этом два - совместно с Азербайджаном, для обеспечения безопасного движения по дорогам, сообщается... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T22:26

2023-10-24T22:26

2023-10-24T22:26

в мире

азербайджан

нагорный карабах

россия

ильхам алиев

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898244344_380:543:2800:1904_1920x0_80_0_0_d65958d7d1ad2b008f6d30492ddd8019.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Миротворцы РФ выставили в Нагорном Карабахе шесть постов, при этом два - совместно с Азербайджаном, для обеспечения безопасного движения по дорогам, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. "Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено шесть постов, в том числе два совместно с азербайджанской стороной. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Карабаха", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 19 сентября миротворческий контингент России свернул восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах. Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20231023/lavrov-1904801625.html

https://ria.ru/20231014/ugroza-1902695476.html

азербайджан

нагорный карабах

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, нагорный карабах, россия, ильхам алиев, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе