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Российские миротворцы выставили семь постов для безопасности в Карабахе - РИА Новости, 24.10.2023
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22:26 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/mirotvortsy-1905045821.html
Российские миротворцы выставили семь постов для безопасности в Карабахе
Российские миротворцы выставили семь постов для безопасности в Карабахе - РИА Новости, 24.10.2023
Российские миротворцы выставили семь постов для безопасности в Карабахе
Миротворцы РФ выставили в Нагорном Карабахе шесть постов, при этом два - совместно с Азербайджаном, для обеспечения безопасного движения по дорогам, сообщается... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T22:26
2023-10-24T22:26
в мире
азербайджан
нагорный карабах
россия
ильхам алиев
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Миротворцы РФ выставили в Нагорном Карабахе шесть постов, при этом два - совместно с Азербайджаном, для обеспечения безопасного движения по дорогам, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. "Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено шесть постов, в том числе два совместно с азербайджанской стороной. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Карабаха", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 19 сентября миротворческий контингент России свернул восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах. Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20231023/lavrov-1904801625.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, россия, ильхам алиев, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Россия, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы выставили семь постов для безопасности в Карабахе

Российские миротворцы выставили семь постов для безопасного движения в Карабахе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБронетранспортер российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе
Бронетранспортер российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Бронетранспортер российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Миротворцы РФ выставили в Нагорном Карабахе шесть постов, при этом два - совместно с Азербайджаном, для обеспечения безопасного движения по дорогам, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено шесть постов, в том числе два совместно с азербайджанской стороной. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Карабаха", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 19 сентября миротворческий контингент России свернул восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.
Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.
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Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.
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В миреАзербайджанНагорный КарабахРоссияИльхам АлиевНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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