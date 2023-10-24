Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Абдул Момин, Stenincontest"Обработка джута"
© Абдул Момин, Stenincontest
"Обработка джута"
ПРЕТОРИЯ, 24 окт – РИА Новости. Первая международная выставка в рамках творческого турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина 2023 годаоткрылась в Претории при поддержке Посольства РФ в ЮАР. Экспозицию из нескольких десятков работ можно увидеть в административной столице страны на площадке Capital Hotel School.
На церемонии открытия посол РФ в ЮАР Илья Рогачев отметил, что "ЮАР является одной из неотъемлемых точек роудшоу лауреатов конкурса имени Стенина вот уже много лет, и мне особенно приятно, что в этом году выставка в Претории стала первой остановкой на карте роудшоу".
"Фотографы из ЮАР побеждали на конкурсе 4 раза, надеюсь, что в 2024 году, в десятилетие конкурса, мы вновь увидим их среди победителей", - добавил он.
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАРМеждународный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
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© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАРМеждународный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
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© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАРМеждународный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
3 из 5
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАРМеждународный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
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© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАРМеждународный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
5 из 5
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
1 из 5
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
2 из 5
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
3 из 5
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
4 из 5
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
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Дорожная карта роуд-шоу конкурса Стенина включит остановки и в других городах мира. Во время старта выставочного турне, который по традиции был дан в Москве, организаторы конкурса анонсировали планы по проведению мероприятий на галерейных площадках в том числе в Индии и ОАЭ.
Прием работ на конкурс 2023 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно будет подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).