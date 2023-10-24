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Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР - РИА Новости, 24.10.2023
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18:07 24.10.2023 (обновлено: 18:45 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/konkurs-1905000798.html
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР - РИА Новости, 24.10.2023
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Первая международная выставка в рамках творческого турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина 2023 годаоткрылась в Претории при поддержке Посольства РФ РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:07
2023-10-24T18:45
новости агентства
россия
юар
китай
андрей стенин
илья рогачев
юнеско
вгтрк
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ПРЕТОРИЯ, 24 окт – РИА Новости. Первая международная выставка в рамках творческого турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина 2023 годаоткрылась в Претории при поддержке Посольства РФ в ЮАР. Экспозицию из нескольких десятков работ можно увидеть в административной столице страны на площадке Capital Hotel School.В выставку включены как одиночные снимки, так и фотографические серии лучших по мнению конкурса молодых репортеров из Китая, Бангладеш, России, Испании, Боснии и Герцеговины, Египта, Ирана и других стран. В Претории работы лауреатов покажут до 27 октября, вход на выставку свободный.На церемонии открытия посол РФ в ЮАР Илья Рогачев отметил, что "ЮАР является одной из неотъемлемых точек роудшоу лауреатов конкурса имени Стенина вот уже много лет, и мне особенно приятно, что в этом году выставка в Претории стала первой остановкой на карте роудшоу"."Фотографы из ЮАР побеждали на конкурсе 4 раза, надеюсь, что в 2024 году, в десятилетие конкурса, мы вновь увидим их среди победителей", - добавил он.Дорожная карта роуд-шоу конкурса Стенина включит остановки и в других городах мира. Во время старта выставочного турне, который по традиции был дан в Москве, организаторы конкурса анонсировали планы по проведению мероприятий на галерейных площадках в том числе в Индии и ОАЭ.Прием работ на конкурс 2023 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно будет подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20231004/fotovystavka-1900383021.html
https://ria.ru/20230928/podkast-1899279470.html
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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60
353
60
новости агентства, россия, юар, китай, андрей стенин, илья рогачев, юнеско, вгтрк, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография
Новости агентства, Россия, ЮАР, Китай, Андрей Стенин, Илья Рогачев, ЮНЕСКО, ВГТРК, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Фотография

Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР

© Абдул Момин, Stenincontest"Обработка джута"
Обработка джута
© Абдул Момин, Stenincontest
"Обработка джута"
Читать ria.ru в
ПРЕТОРИЯ, 24 окт – РИА Новости. Первая международная выставка в рамках творческого турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина 2023 годаоткрылась в Претории при поддержке Посольства РФ в ЮАР. Экспозицию из нескольких десятков работ можно увидеть в административной столице страны на площадке Capital Hotel School.
В выставку включены как одиночные снимки, так и фотографические серии лучших по мнению конкурса молодых репортеров из Китая, Бангладеш, России, Испании, Боснии и Герцеговины, Египта, Ирана и других стран. В Претории работы лауреатов покажут до 27 октября, вход на выставку свободный.
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На церемонии открытия посол РФ в ЮАР Илья Рогачев отметил, что "ЮАР является одной из неотъемлемых точек роудшоу лауреатов конкурса имени Стенина вот уже много лет, и мне особенно приятно, что в этом году выставка в Претории стала первой остановкой на карте роудшоу".
"Фотографы из ЮАР побеждали на конкурсе 4 раза, надеюсь, что в 2024 году, в десятилетие конкурса, мы вновь увидим их среди победителей", - добавил он.
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАРМеждународный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
1 из 5
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАРМеждународный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
2 из 5
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАРМеждународный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
3 из 5
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАРМеждународный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
4 из 5
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАРМеждународный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
5 из 5
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
1 из 5
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
2 из 5
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
3 из 5
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
4 из 5
Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
© Фото : Михаил Косарев, Посольство России в ЮАР
5 из 5
Дорожная карта роуд-шоу конкурса Стенина включит остановки и в других городах мира. Во время старта выставочного турне, который по традиции был дан в Москве, организаторы конкурса анонсировали планы по проведению мероприятий на галерейных площадках в том числе в Индии и ОАЭ.
Прием работ на конкурс 2023 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно будет подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.
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О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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Новости агентстваРоссияЮАРКитайАндрей СтенинИлья РогачевЮНЕСКОВГТРКМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФотография
 
 
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