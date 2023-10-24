https://ria.ru/20231024/konkurs-1905000798.html

Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР

Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР - РИА Новости, 24.10.2023

Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР

Первая международная выставка в рамках творческого турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина 2023 годаоткрылась в Претории при поддержке Посольства РФ РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:07

2023-10-24T18:07

2023-10-24T18:45

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ПРЕТОРИЯ, 24 окт – РИА Новости. Первая международная выставка в рамках творческого турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина 2023 годаоткрылась в Претории при поддержке Посольства РФ в ЮАР. Экспозицию из нескольких десятков работ можно увидеть в административной столице страны на площадке Capital Hotel School.В выставку включены как одиночные снимки, так и фотографические серии лучших по мнению конкурса молодых репортеров из Китая, Бангладеш, России, Испании, Боснии и Герцеговины, Египта, Ирана и других стран. В Претории работы лауреатов покажут до 27 октября, вход на выставку свободный.На церемонии открытия посол РФ в ЮАР Илья Рогачев отметил, что "ЮАР является одной из неотъемлемых точек роудшоу лауреатов конкурса имени Стенина вот уже много лет, и мне особенно приятно, что в этом году выставка в Претории стала первой остановкой на карте роудшоу"."Фотографы из ЮАР побеждали на конкурсе 4 раза, надеюсь, что в 2024 году, в десятилетие конкурса, мы вновь увидим их среди победителей", - добавил он.Дорожная карта роуд-шоу конкурса Стенина включит остановки и в других городах мира. Во время старта выставочного турне, который по традиции был дан в Москве, организаторы конкурса анонсировали планы по проведению мероприятий на галерейных площадках в том числе в Индии и ОАЭ.Прием работ на конкурс 2023 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно будет подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20231004/fotovystavka-1900383021.html

https://ria.ru/20230928/podkast-1899279470.html

https://ria.ru/20231016/forum-1903099221.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, юар, китай, андрей стенин, илья рогачев, юнеско, вгтрк, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография