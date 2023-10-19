https://ria.ru/20231019/konkurs-1903796834.html

Назван победитель конкурса имени Андрея Стенина 2023 года

Назван победитель конкурса имени Андрея Стенина 2023 года - РИА Новости, 19.10.2023

Назван победитель конкурса имени Андрея Стенина 2023 года

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при, награду завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:24

2023-10-19T12:24

2023-10-19T14:35

россия

китай

донецк

дмитрий киселев

андрей стенин

алексей орлов (калмыкия)

saudi aramco

олимпийский комитет россии (окр)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при, награду завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево". Торжественная церемония прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Конкурс рожден благодаря трагическому событию — гибели нашего военкора в 2014 году, тогда еще мы так не называли наших корреспондентов и наших фотографов в месте начала войны. Это мы сейчас датируем начало этой войны 2014 годом, а тогда мы еще не понимали масштабов разгорающегося процесса, но уже у нас были первые потери в нашем журналистском корпусе. К сожалению, этим летом мы похоронили в Екатеринбурге еще одного нашего корреспондента, военкора Ростислава Журавлева. Эта профессия, она предполагает такой риск и самопожертвование. И, к сожалению, в этом конкурсе войны стало больше, чем раньше, наверное, это отражает общемировую тенденцию, куда катится мир".Киселев отметил, что фотографии — это создание художественных образов современного мира, благодаря им мы понимаем мир глубже и острее. По словам гендиректора медиагруппы, в следующем, десятом, юбилейном конкурсе имени Стенина следует ждать чего-то нового. "Зарево" — репортаж о событиях в Донецке и Мариуполе, он был снят менее месяца спустя после начала Специальной военной операции. Свою работу в зоне СВО в марте 2022 года автор описывает так: "Эти дни, наверное, самые тяжелые в моей жизни, потому что я увидел людей, которые все это переживали в городах Донецк и Мариуполь. Моей целью было показать это место как одно, собирательный образ города, мирные дни которого закончены. Быт и судьба его жителей поменяли свои ценности, многие потеряли дома и даже близких. Многие лишились всего, кроме надежды". В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала фотография Аймана Якуба из Бахрейна "Огненный шар" о ракетном ударе со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в городе Джидде. Среди серий в этой номинации жюри приняло решение первое место не присуждать. Самым популярным среди участников конкурса имени Стенина в номинации "Моя планета" стал черно-белый снимок "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков на северном побережье Индии и пронзительной по визуальному ракурсу истории испанского фотографа-документалиста Адра Паллона "Демотаназия" ("Демографическая эвтаназия") об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия. В спортивной номинации первые места в обеих категориях — одиночные фотографии и серии — отданы россиянам. Лучшей одиночной работой стал снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова, запечатлевший игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против сверстников из московского "Торпедо", она также была отмечена специальным призом Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ. Среди серий лучшей названа "Энергия побед" Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Франции: черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" новосибирского журналиста Владислава Некрасова и серия "Лилу — аутизм изнутри" французского репортера Люси Одиен Дарас о ее брате Антуане с расстройством аутистического спектра. О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают внимание на людей и события рядом с ними. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК, онлайн-платформа СМОТРИМ, телеканалы "Россия-Культура" и "Москва 24". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru.

https://ria.ru/20230803/laureat-1887955338.html

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китай

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россия, китай, донецк, дмитрий киселев, андрей стенин, алексей орлов (калмыкия), saudi aramco, олимпийский комитет россии (окр), юнеско