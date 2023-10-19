https://ria.ru/20231019/konkurs-1903796834.html
Назван победитель конкурса имени Андрея Стенина 2023 года
Назван победитель конкурса имени Андрея Стенина 2023 года - РИА Новости, 19.10.2023
Назван победитель конкурса имени Андрея Стенина 2023 года
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при, награду завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:24
2023-10-19T12:24
2023-10-19T14:35
россия
китай
донецк
дмитрий киселев
андрей стенин
алексей орлов (калмыкия)
saudi aramco
олимпийский комитет россии (окр)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при, награду завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево". Торжественная церемония прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Конкурс рожден благодаря трагическому событию — гибели нашего военкора в 2014 году, тогда еще мы так не называли наших корреспондентов и наших фотографов в месте начала войны. Это мы сейчас датируем начало этой войны 2014 годом, а тогда мы еще не понимали масштабов разгорающегося процесса, но уже у нас были первые потери в нашем журналистском корпусе. К сожалению, этим летом мы похоронили в Екатеринбурге еще одного нашего корреспондента, военкора Ростислава Журавлева. Эта профессия, она предполагает такой риск и самопожертвование. И, к сожалению, в этом конкурсе войны стало больше, чем раньше, наверное, это отражает общемировую тенденцию, куда катится мир".Киселев отметил, что фотографии — это создание художественных образов современного мира, благодаря им мы понимаем мир глубже и острее. По словам гендиректора медиагруппы, в следующем, десятом, юбилейном конкурсе имени Стенина следует ждать чего-то нового. "Зарево" — репортаж о событиях в Донецке и Мариуполе, он был снят менее месяца спустя после начала Специальной военной операции. Свою работу в зоне СВО в марте 2022 года автор описывает так: "Эти дни, наверное, самые тяжелые в моей жизни, потому что я увидел людей, которые все это переживали в городах Донецк и Мариуполь. Моей целью было показать это место как одно, собирательный образ города, мирные дни которого закончены. Быт и судьба его жителей поменяли свои ценности, многие потеряли дома и даже близких. Многие лишились всего, кроме надежды". В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала фотография Аймана Якуба из Бахрейна "Огненный шар" о ракетном ударе со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в городе Джидде. Среди серий в этой номинации жюри приняло решение первое место не присуждать. Самым популярным среди участников конкурса имени Стенина в номинации "Моя планета" стал черно-белый снимок "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков на северном побережье Индии и пронзительной по визуальному ракурсу истории испанского фотографа-документалиста Адра Паллона "Демотаназия" ("Демографическая эвтаназия") об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия. В спортивной номинации первые места в обеих категориях — одиночные фотографии и серии — отданы россиянам. Лучшей одиночной работой стал снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова, запечатлевший игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против сверстников из московского "Торпедо", она также была отмечена специальным призом Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ. Среди серий лучшей названа "Энергия побед" Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Франции: черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" новосибирского журналиста Владислава Некрасова и серия "Лилу — аутизм изнутри" французского репортера Люси Одиен Дарас о ее брате Антуане с расстройством аутистического спектра. О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают внимание на людей и события рядом с ними. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК, онлайн-платформа СМОТРИМ, телеканалы "Россия-Культура" и "Москва 24". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru.
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россия, китай, донецк, дмитрий киселев, андрей стенин, алексей орлов (калмыкия), saudi aramco, олимпийский комитет россии (окр), юнеско
Россия, Китай, Донецк, Дмитрий Киселев, Андрей Стенин, Алексей Орлов (Калмыкия), Saudi Aramco, Олимпийский комитет России (ОКР), ЮНЕСКО, Культура
Назван победитель конкурса имени Андрея Стенина 2023 года
В Москве объявили победителей конкурса имени Андрея Стенина 2023 года