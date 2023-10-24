https://ria.ru/20231024/emigranty-1904934566.html
Патриарх Кирилл рассказал, как эмигранты обращаются к Церкви
Патриарх Кирилл рассказал, как эмигранты обращаются к Церкви - РИА Новости, 24.10.2023
Патриарх Кирилл рассказал, как эмигранты обращаются к Церкви
Эмигранты, которые думали, что на Западе им создадут все условия в обмен на публичное выступление против России, часто не могут найти себе место в обществе и... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:42
2023-10-24T14:42
2023-10-24T14:42
религия
общество
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847591736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b47df4e1228e93b0c1aca2b69d87571.jpg
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Эмигранты, которые думали, что на Западе им создадут все условия в обмен на публичное выступление против России, часто не могут найти себе место в обществе и обращаются к Церкви, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ. "Такого рода публика действительно руководствуется принципом: как хорошо там, где нас нет. А потом приезжает в то место, где нас нет, думая, что там хорошо – а там все не так. Ничего не получается, и начинается ностальгия. Чаще всего в ностальгии эти будущие "новые русские" приходят к дверям православных наших храмов помощи попросить – мы не отказываем, если есть такая возможность. Ну а кто-то – поплакаться: тоже не отказываем. Но как же тяжело смотреть на этих людей!" – сказал он на церемонии. "Дурная мечта" об оставлении родины как самоценности, по его мнению, чаще всего связана с узостью и слабостью интеллекта, отсутствием культуры и воспитания, "с обезьянничеством, с подражательством", и обуреваемые ею люди не находят себя в обществе. "Чаще всего они так или иначе возвращаются, но некоторые не возвращаются, и вообще опускаются на низкий уровень социальной жизни тех стран: занимаются тяжелой физической работой, и чем богаче страна, тем сильнее, мучительнее они переживают свою неудачу. Все бросили, оставили, думали – сейчас нас подхватят, особенно если два-три слова против России сказали. А никто их там не подхватывает. Подхватывают тех, кто может в больший грех склонять людей", – пояснил он. Патриарх также поблагодарил за присвоение ему звания почетного профессора, отметив, что награды учебных заведений "всегда являются для него очень важными". Звание было присвоено 16 октября за "выдающиеся заслуги в деле духовно-нравственного воспитания", в области духовного просвещения молодежи и за научные труды, сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков.
https://ria.ru/20231024/molodezh-1904920576.html
https://ria.ru/20231012/opros-1902275478.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847591736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_362421b4b516b099b949ee5a6e90a70a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Общество, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл рассказал, как эмигранты обращаются к Церкви
Патриарх: эмигранты приходят в храм, когда на Западе у них ничего не выходит
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Эмигранты, которые думали, что на Западе им создадут все условия в обмен на публичное выступление против России, часто не могут найти себе место в обществе и обращаются к Церкви, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ.
"Такого рода публика действительно руководствуется принципом: как хорошо там, где нас нет. А потом приезжает в то место, где нас нет, думая, что там хорошо – а там все не так. Ничего не получается, и начинается ностальгия. Чаще всего в ностальгии эти будущие "новые русские" приходят к дверям православных наших храмов помощи попросить – мы не отказываем, если есть такая возможность. Ну а кто-то – поплакаться: тоже не отказываем. Но как же тяжело смотреть на этих людей!" – сказал он на церемонии.
Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки"
"Дурная мечта" об оставлении родины как самоценности, по его мнению, чаще всего связана с узостью и слабостью интеллекта, отсутствием культуры и воспитания, "с обезьянничеством, с подражательством", и обуреваемые ею люди не находят себя в обществе.
"Чаще всего они так или иначе возвращаются, но некоторые не возвращаются, и вообще опускаются на низкий уровень социальной жизни тех стран: занимаются тяжелой физической работой, и чем богаче страна, тем сильнее, мучительнее они переживают свою неудачу. Все бросили, оставили, думали – сейчас нас подхватят, особенно если два-три слова против России сказали. А никто их там не подхватывает. Подхватывают тех, кто может в больший грех склонять людей", – пояснил он.
Патриарх также поблагодарил за присвоение ему звания почетного профессора, отметив, что награды учебных заведений "всегда являются для него очень важными". Звание было присвоено 16 октября за "выдающиеся заслуги в деле духовно-нравственного воспитания", в области духовного просвещения молодежи и за научные труды, сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков.
Опрос: большая часть россиян осуждает уехавших из России после начала СВО