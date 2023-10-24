https://ria.ru/20231024/emigranty-1904934566.html

Патриарх Кирилл рассказал, как эмигранты обращаются к Церкви

Патриарх Кирилл рассказал, как эмигранты обращаются к Церкви - РИА Новости, 24.10.2023

Патриарх Кирилл рассказал, как эмигранты обращаются к Церкви

Эмигранты, которые думали, что на Западе им создадут все условия в обмен на публичное выступление против России, часто не могут найти себе место в обществе и... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:42

2023-10-24T14:42

2023-10-24T14:42

религия

общество

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Эмигранты, которые думали, что на Западе им создадут все условия в обмен на публичное выступление против России, часто не могут найти себе место в обществе и обращаются к Церкви, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ. "Такого рода публика действительно руководствуется принципом: как хорошо там, где нас нет. А потом приезжает в то место, где нас нет, думая, что там хорошо – а там все не так. Ничего не получается, и начинается ностальгия. Чаще всего в ностальгии эти будущие "новые русские" приходят к дверям православных наших храмов помощи попросить – мы не отказываем, если есть такая возможность. Ну а кто-то – поплакаться: тоже не отказываем. Но как же тяжело смотреть на этих людей!" – сказал он на церемонии. "Дурная мечта" об оставлении родины как самоценности, по его мнению, чаще всего связана с узостью и слабостью интеллекта, отсутствием культуры и воспитания, "с обезьянничеством, с подражательством", и обуреваемые ею люди не находят себя в обществе. "Чаще всего они так или иначе возвращаются, но некоторые не возвращаются, и вообще опускаются на низкий уровень социальной жизни тех стран: занимаются тяжелой физической работой, и чем богаче страна, тем сильнее, мучительнее они переживают свою неудачу. Все бросили, оставили, думали – сейчас нас подхватят, особенно если два-три слова против России сказали. А никто их там не подхватывает. Подхватывают тех, кто может в больший грех склонять людей", – пояснил он. Патриарх также поблагодарил за присвоение ему звания почетного профессора, отметив, что награды учебных заведений "всегда являются для него очень важными". Звание было присвоено 16 октября за "выдающиеся заслуги в деле духовно-нравственного воспитания", в области духовного просвещения молодежи и за научные труды, сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков.

https://ria.ru/20231024/molodezh-1904920576.html

https://ria.ru/20231012/opros-1902275478.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)