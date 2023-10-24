https://ria.ru/20231024/bayden-1904837845.html

"Мы согласны с Байденом": Москва и Вашингтон наконец-то сошлись во мнении

"Мы согласны с Байденом": Москва и Вашингтон наконец-то сошлись во мнении - РИА Новости, 24.10.2023

"Мы согласны с Байденом": Москва и Вашингтон наконец-то сошлись во мнении

"Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал", — заявил в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:00

2023-10-24T08:00

2023-10-24T09:23

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"Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал", — заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В последние годы мы действительно нечасто слышали слова о полном согласии между Кремлем и Белым домом. И вот этот случай настал!Поводом стало заявление Джо Байдена, которое он произнес на предвыборном мероприятии для доноров предвыборной кампании. Заикаясь и заговариваясь, президент США все-таки открыто провозгласил фразу: "Нам нужен новый мировой порядок".Погодите, но разве все последние годы Запад не обвинял Россию и Китай в том, что мы стараемся "разрушить существующий мировой порядок"! На этом строились санкции против нас. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель еще в прошлом году рассказывал, что с помощью таких мер защитит тот самый мировой порядок от поползновений России.Весной позапрошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Совбезе ООН, целую речь посвятил необходимости отстаивать тот самый порядок, который сложился после Второй мировой войны. "Наша цель — просто защищать, поддерживать и оживлять этот порядок", — торжественно провозгласил он.А уж сколько усилий потратили либеральные СМИ с тем, чтобы опровергать намерения Белого дома изменить существующее мироустройство. Например, газета USA Today несколько раз выходила с материалами, в которых решительно отвергала "конспирологические теории" о подобных планах Байдена. Еще в марте прошлого года она писала: "Байден действительно упомянул "новый мировой порядок", но он описывал международные изменения в результате российско-украинского конфликта, а не подтверждал теорию заговора о мировом господстве". Затем она же повторила похожие аргументы сравнительно недавно, полтора месяца назад. И вот Байден уже открыто объявляет о своих планах, как бы опровергая эти заявления.Всем понятно, что президент США не находится сейчас в таком состоянии, когда он может четко формулировать свои мысли и тем более глубокие стратегии. Для понимания его слов надо слушать тех, кто составляет ему речи и планы. В данном случае лучше обратиться к программной речи Блинкена о "задачах американской дипломатии в новой эре", которую он произнес в прошлом месяце. В ней он однозначно провозглашает конец мирового порядка, сложившегося после холодной войны, и начало нового, который будет строиться под управлением США. Теперь Байден подтвердил, что это — официальный курс его администрации.Эти заявления тут же подхватили заискивающие перед Байденом либеральные СМИ и политики. Первым отметился экс-премьер Британии Борис Джонсон. Один заголовок его статьи чего стоит: "Байден прав. Америка — последняя, лучшая надежда Земли против континуума зла, направленного против свободы и демократии". Подобострастнее не сформулируешь!Джонсон, являющийся адептом Уинстона Черчилля и автором концепции "Глобальной Британии", в своей статье вынужден признать, что его страна больше не в состоянии играть роль мирового гегемона, поэтому любезно уступает это место Соединенным Штатам. Пояснение предельно простое, вполне в духе Джонсона: "Я бы предпочел, чтобы лидером были США, а не любой другой нынешний кандидат (к которым он причислил Китай и Индию). Было приятно услышать, как президент США заявил о своем лидерстве. Давайте поможем правильной команде победить".Здесь-то мы и расходимся с Вашингтоном, о чем также заявил Дмитрий Песков. Изначально заявляя о создании нового миропорядка, российское руководство провозгласило курс на достижение многополярного мира. В чем мы нашли полное понимание со стороны Китая.Нам же Байден, Блинкен, Джонсон и иные самопровозглашенные идеологи нового мирового порядка пытаются навязать концепцию, которая была еще описана Редьярдом Киплингом в его стихотворении "Бремя белого человека". Мол, управляй дикими "полубесами-полудетьми" и не вздумай отвлекать себя разговорами об их свободе.Российский политолог Сергей Михеев абсолютно точно описал эту концепцию: "Западная элита предлагает единоличное управление миром. Мы "в одну морду", — говорят они, — будем управлять всеми вами. Вы все должны быть по этому поводу счастливы. При этом однозначно мы все равно будем делить вас всех на граждан высшего сорта, первого сорта, второго, третьего и так далее".Но ведь это тот самый мир, который уже не устраивает никого! Отсюда и причина таких противоречий, когда Вашингтон обвиняет Россию в попытке изменить мировой порядок, одновременно требуя сделать то же самое. Как написал российский сенатор Алексей Пушков, "США не могут возглавить новый мир уже потому, что всеми силами пытаются удержать старый".Таким образом, можем зафиксировать: Вашингтон долго и упорно цеплялся за старый мировой порядок, обвиняя Россию и Китай в намерениях его разрушить, но теперь осознал невозможность его удержать. И в этом мы, наконец, сошлись. Однако команда Байдена так и не сподобилась понять предупреждение Генри Киссинджера о том, что "ни одна страна, действуя в одиночку, не в состоянии сформировать мировой порядок". Пока Москва и Пекин привлекают на свою сторону Глобальный Юг, совместно формируя образ будущего, Вашингтон снова пытается взвалить на себя неоколониальное "бремя белого человека". Наивно принимая восторги "подхрюкивающих" вроде Бориса Джонсона за коллективное творчество. Но этот подход уже не сработал, иначе каков смысл был бы отказываться от него?

https://ria.ru/20231020/obvineniya-1904126720.html

https://ria.ru/20231024/konflikt-1904833316.html

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аналитика, сша, россия, джо байден, оон, борис джонсон, энтони блинкен, китай