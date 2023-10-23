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В Кремле согласились со словами Байдена про новый миропорядок - РИА Новости, 23.10.2023
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12:41 23.10.2023 (обновлено: 13:45 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/bayden-1904633923.html
В Кремле согласились со словами Байдена про новый миропорядок
В Кремле согласились со словами Байдена про новый миропорядок - РИА Новости, 23.10.2023
В Кремле согласились со словами Байдена про новый миропорядок
В России согласны со словами главы Белого дома Джо Байдена о необходимости нового мирового порядка, но США не будут занимать в нем центральное место, заявил... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:41
2023-10-23T13:45
сша
в мире
россия
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В России согласны со словами главы Белого дома Джо Байдена о необходимости нового мирового порядка, но США не будут занимать в нем центральное место, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы абсолютно согласны с господином Байденом. &lt;...&gt; Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном совсем на других принципах, свободном от попыток концентрирования всех механизмов мирового управления в руках одного государства, свободном от попыток навязывания другим странам свою волю, свои решения", — сказал он. При этом, отметил чиновник, Россия не согласна с заявлением американского президента, согласно которому Соединенные Штаты способны построить такой мир." &lt;...&gt; Потому что США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный. То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет", — уточнил Песков.По его словам, новое мироустройство должно основываться на международном праве, взаимном уважении и выгоде, а также невмешательстве во внутренние дела друг друга.В минувшую субботу Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, и "США смогут его построить". По его утверждению, в течение 50 лет "это работало довольно хорошо".Владимир Путин не раз критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах". По его словам, приверженцы подобного колониального подхода могут придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.
https://ria.ru/20231023/udar-1904575305.html
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сша, в мире, россия, дмитрий песков, джо байден
США, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Джо Байден
В Кремле согласились со словами Байдена про новый миропорядок

Песков заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В России согласны со словами главы Белого дома Джо Байдена о необходимости нового мирового порядка, но США не будут занимать в нем центральное место, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы абсолютно согласны с господином Байденом. <...> Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном совсем на других принципах, свободном от попыток концентрирования всех механизмов мирового управления в руках одного государства, свободном от попыток навязывания другим странам свою волю, свои решения", — сказал он.
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При этом, отметил чиновник, Россия не согласна с заявлением американского президента, согласно которому Соединенные Штаты способны построить такой мир.
" <...> Потому что США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный. То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет", — уточнил Песков.
По его словам, новое мироустройство должно основываться на международном праве, взаимном уважении и выгоде, а также невмешательстве во внутренние дела друг друга.
В минувшую субботу Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, и "США смогут его построить". По его утверждению, в течение 50 лет "это работало довольно хорошо".
Владимир Путин не раз критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах". По его словам, приверженцы подобного колониального подхода могут придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.
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