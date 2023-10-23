https://ria.ru/20231023/bayden-1904633923.html

В Кремле согласились со словами Байдена про новый миропорядок

В Кремле согласились со словами Байдена про новый миропорядок - РИА Новости, 23.10.2023

В Кремле согласились со словами Байдена про новый миропорядок

В России согласны со словами главы Белого дома Джо Байдена о необходимости нового мирового порядка, но США не будут занимать в нем центральное место, заявил... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:41

2023-10-23T12:41

2023-10-23T13:45

сша

в мире

россия

дмитрий песков

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:157:3076:1887_1920x0_80_0_0_a5a7ff465c87024033dbed3b2fc8cc8f.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В России согласны со словами главы Белого дома Джо Байдена о необходимости нового мирового порядка, но США не будут занимать в нем центральное место, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы абсолютно согласны с господином Байденом. <...> Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном совсем на других принципах, свободном от попыток концентрирования всех механизмов мирового управления в руках одного государства, свободном от попыток навязывания другим странам свою волю, свои решения", — сказал он. При этом, отметил чиновник, Россия не согласна с заявлением американского президента, согласно которому Соединенные Штаты способны построить такой мир." <...> Потому что США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный. То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет", — уточнил Песков.По его словам, новое мироустройство должно основываться на международном праве, взаимном уважении и выгоде, а также невмешательстве во внутренние дела друг друга.В минувшую субботу Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, и "США смогут его построить". По его утверждению, в течение 50 лет "это работало довольно хорошо".Владимир Путин не раз критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах". По его словам, приверженцы подобного колониального подхода могут придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.

https://ria.ru/20231023/udar-1904575305.html

https://ria.ru/20231010/lavrov-1901656442.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, россия, дмитрий песков, джо байден