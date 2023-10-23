Рейтинг@Mail.ru
Иконы, теплые вещи и УАЗ отправили из Волгограда в зону спецоперации - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
19:14 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904786244.html
Иконы, теплые вещи и УАЗ отправили из Волгограда в зону спецоперации
Иконы, теплые вещи и УАЗ отправили из Волгограда в зону спецоперации - РИА Новости, 23.10.2023
Иконы, теплые вещи и УАЗ отправили из Волгограда в зону спецоперации
Жители Волгограда отправили бойцам батальона "Бастион" Добровольческой бригады имени святого Георгия автомобиль УАЗ, теплые вещи и продукты, также участникам... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:14
2023-10-23T19:14
надежные люди
волгоград
луганская народная республика
георгий победоносец
ульяновский автомобильный завод (уаз)
волгоградская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904771822_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_b64e92a6e6ad9e9e90b1b1cb71ba4bdf.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Жители Волгограда отправили бойцам батальона "Бастион" Добровольческой бригады имени святого Георгия автомобиль УАЗ, теплые вещи и продукты, также участникам спецоперации передали иконы от Волгоградской епархии, сообщает в понедельник пресс-служба городской думы. "Автомобиль УАЗ, теплые вещи, медикаменты и многое другое доставлены из Волгограда в Луганскую Народную Республику группе батальона "Бастион" Добровольческой бригады имени святого Георгия. Груз, который собрали неравнодушные волгоградцы, бойцам доставил депутат Волгоградской городской Думы Алексей Васютенко", - говорится в сообщении гордумы. Отмечается, что посылку для участников СВО собирали волонтеры из общественных организаций, а также прихожане волгоградских храмов. По информации гордумы, иерей Волгоградской епархии Владимир Пономаренко передал иконы святого Георгия Победоносца в батальон, носящий имя великомученика.
https://ria.ru/20231023/schupy-1904754598.html
волгоград
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904771822_93:0:693:450_1920x0_80_0_0_a90868df71dbd50e6d2368d693b10e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, луганская народная республика, георгий победоносец, ульяновский автомобильный завод (уаз), волгоградская городская дума
Надежные люди, Волгоград, Луганская Народная Республика, Георгий Победоносец, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Волгоградская городская Дума
Иконы, теплые вещи и УАЗ отправили из Волгограда в зону спецоперации

Иконы, теплые вещи и УАЗ отправили из Волгограда в зону спецоперации

© Фото : Волгоградская городская ДумаАвтомобиль "УАЗ", теплые вещи, медикаменты
Автомобиль УАЗ, теплые вещи, медикаменты - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Волгоградская городская Дума
Автомобиль "УАЗ", теплые вещи, медикаменты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Жители Волгограда отправили бойцам батальона "Бастион" Добровольческой бригады имени святого Георгия автомобиль УАЗ, теплые вещи и продукты, также участникам спецоперации передали иконы от Волгоградской епархии, сообщает в понедельник пресс-служба городской думы.
"Автомобиль УАЗ, теплые вещи, медикаменты и многое другое доставлены из Волгограда в Луганскую Народную Республику группе батальона "Бастион" Добровольческой бригады имени святого Георгия. Груз, который собрали неравнодушные волгоградцы, бойцам доставил депутат Волгоградской городской Думы Алексей Васютенко", - говорится в сообщении гордумы.
Отмечается, что посылку для участников СВО собирали волонтеры из общественных организаций, а также прихожане волгоградских храмов. По информации гордумы, иерей Волгоградской епархии Владимир Пономаренко передал иконы святого Георгия Победоносца в батальон, носящий имя великомученика.
Сапёрные щупы для российских разведчиков передала металлообрабатывающая компания Лазер-НН Металлообработка из города Кстово Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Нижегородская компания изготовила саперные щупы для бойцов СВО
23 октября, 17:46
 
Надежные людиВолгоградЛуганская Народная РеспубликаГеоргий ПобедоносецУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Волгоградская городская Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала