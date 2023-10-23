https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904786244.html

Иконы, теплые вещи и УАЗ отправили из Волгограда в зону спецоперации

Иконы, теплые вещи и УАЗ отправили из Волгограда в зону спецоперации - РИА Новости, 23.10.2023

Иконы, теплые вещи и УАЗ отправили из Волгограда в зону спецоперации

Жители Волгограда отправили бойцам батальона "Бастион" Добровольческой бригады имени святого Георгия автомобиль УАЗ, теплые вещи и продукты, также участникам... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:14

2023-10-23T19:14

2023-10-23T19:14

надежные люди

волгоград

луганская народная республика

георгий победоносец

ульяновский автомобильный завод (уаз)

волгоградская городская дума

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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Жители Волгограда отправили бойцам батальона "Бастион" Добровольческой бригады имени святого Георгия автомобиль УАЗ, теплые вещи и продукты, также участникам спецоперации передали иконы от Волгоградской епархии, сообщает в понедельник пресс-служба городской думы. "Автомобиль УАЗ, теплые вещи, медикаменты и многое другое доставлены из Волгограда в Луганскую Народную Республику группе батальона "Бастион" Добровольческой бригады имени святого Георгия. Груз, который собрали неравнодушные волгоградцы, бойцам доставил депутат Волгоградской городской Думы Алексей Васютенко", - говорится в сообщении гордумы. Отмечается, что посылку для участников СВО собирали волонтеры из общественных организаций, а также прихожане волгоградских храмов. По информации гордумы, иерей Волгоградской епархии Владимир Пономаренко передал иконы святого Георгия Победоносца в батальон, носящий имя великомученика.

https://ria.ru/20231023/schupy-1904754598.html

волгоград

луганская народная республика

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волгоград, луганская народная республика, георгий победоносец, ульяновский автомобильный завод (уаз), волгоградская городская дума