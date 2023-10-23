https://ria.ru/20231023/regiony-1904567320.html

Названы лидеры рейтинга по научно-технологическому развитию регионов

Названы лидеры рейтинга по научно-технологическому развитию регионов - РИА Новости, 23.10.2023

Названы лидеры рейтинга по научно-технологическому развитию регионов

Лидирующие позиции в рейтинге по научно-техническому развитию по итогам 2022 года заняли Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, в конце списка... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T00:12

2023-10-23T00:12

2023-10-23T00:14

россия

москва

санкт-петербург

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Лидирующие позиции в рейтинге по научно-техническому развитию по итогам 2022 года заняли Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, в конце списка оказались Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В инновациях без существенных изменений Разработка инноваций, развитие научной сферы, применение передовых технологий в современном обществе являются одними из важнейших факторов социально-экономического развития любого государства и в конечном итоге способствуют росту уровня жизни его граждан. Как отмечают эксперты, после введенных в 2022 году санкционных ограничений принципиальных изменений в сфере инновационного развития РФ не произошло. Доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг по итогам 2022 года увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 5,1%. При этом в промышленной сфере данный показатель сохранился на прежнем уровне (5,5%). Инновационная активность организаций (доля организаций, имевших затраты на инновационную деятельность, выполнявших научные исследования и разработки, отгружавших инновационную продукцию) незначительно снизилась - на 0,9 процентного пункта, до 11%. Производство высокотехнологичных товаров, научные исследования, применение новых технологий в той или иной мере осуществляются в каждом субъекте РФ, причем довольно неравномерно, свидетельствует подготовленный экспертами РИА Новости рейтинг регионов по научно-технологическому развитию. В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. Лидеры сохраняют позиции Как показало исследование, по сравнению с прошлым годом в группе лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится более 38% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2022 года. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют наличием большого числа научно-исследовательских институтов, высоко квалифицированных кадров, функционированием высокотехнологичных производств, высоким уровнем развития науки и технологий. Республика Татарстан, занимающая третью позицию в рейтинге, также является одним из научных, технологических и инновационных центров страны. Республика занимает первое место в РФ по инновационной активности организаций. В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская, Московская, Самарская, Тюменская области, Пермский край, Ульяновская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом Тюменская область поднялась на два места, а Пермский край и Ульяновская область опустились на одну позицию. В целом же на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится более 59% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2022 года, следует из данных рейтинга. Замыкают рейтинг, как и годом ранее, Республика Ингушетия, Республика Хакасия и Ненецкий автономный округ. Незначительная динамика Как свидетельствует исследование, по сравнению с прошлым годом наиболее значительно улучшила свои позиции в рейтинге Республика Бурятия (+12 мест). Эксперты поясняют, что на это существенно повлиял рост объема отгруженной инновационной продукции в регионе, увеличение доли затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, рост числа выданных патентов, увеличение доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Помимо Бурятии, наиболее значительное улучшение позиций продемонстрировали Брянская область (+6 мест) и Амурская область (+5 мест). Еще пять регионов поднялись на четыре места. Самое заметное снижение позиций в рейтинге у Алтайского края (-12 мест). Наибольшее влияние на это оказало снижение уровня инновационной активности организаций, сокращение доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, снижение доли машин и оборудования в возрасте до пяти лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, сокращение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, снижение доли организаций, осуществлявших технологические инновации. Кроме Алтайского края, наиболее существенно снизились позиции у Республики Саха (Якутия, -8 мест), еще три региона опустились на пять позиций. В целом же, у большей части субъектов РФ перемещения в рейтинге были в пределах не более чем 1-2 позиций. Как считали рейтинг Позиции субъектов РФ в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Эффективность научно-технологической деятельности" и "Масштаб научно-технологической деятельности". Итоговое значение балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения – 100. При расчете рейтинга использовались следующие показатели. Группа "Человеческие ресурсы": численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчете на душу населения, удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, доля работников по высокотехнологичным видам экономической деятельности в общей численности работников организаций. В группе "Материально-техническая база" во внимание принимался удельный вес машин и оборудования в возрасте до пяти лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, соотношение заработной платы научных сотрудников и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и другие факторы. В группе "Масштаб научно-технологической деятельности" прежде всего учитывались объем отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг, объем валового регионального продукта, сформированный продукцией высокотехнологичных и наукоемких отраслей, число выданных патентов. В группе "Эффективность научно-технологической деятельности" за основу приняты удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, число выданных патентов в расчете на душу населения и другие показатели. Эксперты РИА Новости не ожидают, что в ближайшее время позиции регионов в рейтинге претерпят значительные изменения, особенно это касается лидеров и аутсайдеров. Это объясняется тем, что развитие сферы науки и технологий – процесс довольно длительный, при этом необходимо кадровое усиление данной сферы в регионе, совершенствование системы управления, инфраструктурные изменения.

https://ria.ru/20230623/ekonomika-1880022967.html

https://ria.ru/20231005/buryatiya-1900608612.html

https://ria.ru/20231023/razvitie-1904516141.html

россия

москва

санкт-петербург

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россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), федеральная служба государственной статистики (росстат)