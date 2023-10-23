https://ria.ru/20231023/privivka-1904690343.html

В Минздраве назвали срок наблюдения за привитыми обновленным "Спутником"

В Минздраве назвали срок наблюдения за привитыми обновленным "Спутником" - РИА Новости, 23.10.2023

В Минздраве назвали срок наблюдения за привитыми обновленным "Спутником"

Примерно через четыре недели закончится наблюдение за участниками клинического исследования обновлённого "Спутника V", заявил главный внештатный специалист... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:20

2023-10-23T15:20

2023-10-23T15:20

россия

москва

владимир чуланов

общество

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Примерно через четыре недели закончится наблюдение за участниками клинического исследования обновлённого "Спутника V", заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Он уточнил, что вакцина "Спутник" с новым антигенным составом на настоящий момент прошла доклинические испытания - они были завершены летом этого года, после чего разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований. "Сегодня клинические исследования проводятся совместно с департаментом здравоохранения города Москвы, ориентировочный срок завершения наблюдения за участниками клинического исследования - около четырех недель",- сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что этап клинических исследований позволяет подтвердить безопасность и эффективность исследуемого препарата. По словам Чуланова, если клиническая эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена, то препарат сможет быть сразу введен в гражданский оборот. При этом он подчеркнул, что в настоящее время в стране не наблюдается активного роста заболеваемости коронавирусом и роста числа госпитализаций.

https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904642375.html

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россия, москва, владимир чуланов, общество