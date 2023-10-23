Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве назвали срок наблюдения за привитыми обновленным "Спутником" - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/privivka-1904690343.html
В Минздраве назвали срок наблюдения за привитыми обновленным "Спутником"
В Минздраве назвали срок наблюдения за привитыми обновленным "Спутником" - РИА Новости, 23.10.2023
В Минздраве назвали срок наблюдения за привитыми обновленным "Спутником"
Примерно через четыре недели закончится наблюдение за участниками клинического исследования обновлённого "Спутника V", заявил главный внештатный специалист... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:20
2023-10-23T15:20
россия
москва
владимир чуланов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218188_0:125:3193:1921_1920x0_80_0_0_e631f555e541ecf9d8bab5b7aff40e33.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Примерно через четыре недели закончится наблюдение за участниками клинического исследования обновлённого "Спутника V", заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Он уточнил, что вакцина "Спутник" с новым антигенным составом на настоящий момент прошла доклинические испытания - они были завершены летом этого года, после чего разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований. "Сегодня клинические исследования проводятся совместно с департаментом здравоохранения города Москвы, ориентировочный срок завершения наблюдения за участниками клинического исследования - около четырех недель",- сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что этап клинических исследований позволяет подтвердить безопасность и эффективность исследуемого препарата. По словам Чуланова, если клиническая эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена, то препарат сможет быть сразу введен в гражданский оборот. При этом он подчеркнул, что в настоящее время в стране не наблюдается активного роста заболеваемости коронавирусом и роста числа госпитализаций.
https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904642375.html
https://ria.ru/20230705/sputnik-1882446195.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218188_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_3c70b6e0955ac0c509b08266385bd84a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир чуланов, общество
Россия, Москва, Владимир Чуланов, Общество
В Минздраве назвали срок наблюдения за привитыми обновленным "Спутником"

Эксперт Минздрава: наблюдать за привитыми новым "Спутником" нужно четыре недели

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАмпула с вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ампула с вакциной "Спутник Лайт" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Примерно через четыре недели закончится наблюдение за участниками клинического исследования обновлённого "Спутника V", заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Он уточнил, что вакцина "Спутник" с новым антигенным составом на настоящий момент прошла доклинические испытания - они были завершены летом этого года, после чего разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Вакцина "Спутник V" перестала защищать от коронавируса, заявил Гинцбург
23 октября, 13:11
"Сегодня клинические исследования проводятся совместно с департаментом здравоохранения города Москвы, ориентировочный срок завершения наблюдения за участниками клинического исследования - около четырех недель",- сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что этап клинических исследований позволяет подтвердить безопасность и эффективность исследуемого препарата. По словам Чуланова, если клиническая эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена, то препарат сможет быть сразу введен в гражданский оборот.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время в стране не наблюдается активного роста заболеваемости коронавирусом и роста числа госпитализаций.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Сийярто поблагодарил Россию за поставки "Спутник V" в Венгрию
5 июля, 19:08
 
РоссияМоскваВладимир ЧулановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала