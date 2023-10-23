В Мелитополь после реставрации вернули танк-памятник Т-70
В Мелитополь вернули танк-памятник Т-70, освобождавший город 80 лет назад
© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкТанк Т-70 на постаменте на братском кладбище в Мелитополе
Танк Т-70 на постаменте на братском кладбище в Мелитополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 23 окт – РИА Новости. Танк Т-70, участвовавший в освобождении Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году, вернули на постамент на мемориале "Братское кладбище" после реставрации, передает корреспондент РИА Новости.
"В день великого праздника, в день 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, множество людей приходят возложить цветы к танку-памятнику, первому ворвавшемуся в город во время его освобождения. Мы знаем, что весь экипаж погиб, поэтому специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области, занимавшееся восстановлением танка, оставили след от снаряда на передней части брони - в память, в назидание потомкам", - сказал журналистам сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, член Центрального совета РВИО Александр Малькевич.
Он отметил, что история реставрации Т-70 "обросла" слухами на грани с дезинформацией. "Сколько грязи было вброшено, когда танк отправляли на реставрацию. Самое дикое и одновременно смешное, что он якобы был отправлен на передовую, поскольку у нас не хватает танков. Но вот он вернулся, он восстановлен", - отметил Малькевич.
Реставрация танка Т-70, участвовавшего в боях за Мелитополь в 1943 году и установленного на мемориале "Братское кладбище" в центральной части города, проводилась по поручению губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Согласно плану, весной 2023 года боевую машину сняли с постамента и отправили в Санкт-Петербург. Работы были выполнены на безвозмездной основе специалистами музея "Битва за Ленинград" имени З.Г. Колобанова при поддержке регионального отделения РВИО, танк удалось поставить на ход. Как и планировалось, его вернули в Мелитополь ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.