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Лавров прибыл в Тегеран на заседание формата "3+3" - РИА Новости, 23.10.2023
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15:33 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/lavrov-1904694042.html
Лавров прибыл в Тегеран на заседание формата "3+3"
Лавров прибыл в Тегеран на заседание формата "3+3" - РИА Новости, 23.10.2023
Лавров прибыл в Тегеран на заседание формата "3+3"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в Тегеран, где примет участие в заседании формата "3+3" по Южному Кавказу, передает... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:33
2023-10-23T15:33
ситуация в зоне карабахского конфликта
в мире
тегеран (город)
иран
россия
сергей лавров
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ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в Тегеран, где примет участие в заседании формата "3+3" по Южному Кавказу, передает корреспондент РИА Новости. Сам формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако Тбилиси сообщал, что не планирует участвовать в инициативе. Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве, но не министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Переговоры в Тегеране состоятся на фоне политических изменений в региональной обстановке - Баку в сентябре провел военную операцию в Нагорном Карабахе, итогом которых стало разоружение армянских формирований, а также роспуск с 1 января 2024 года местных органов управления. Встреча в Тегеране станет первой возможностью для министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана обсудить последние изменения. Кроме того, визит в Тегеран состоится на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и опасений разрастания, а также вовлечения в него новых сил, в том числе Ирана. Министерство иностранных дел России не сообщало, будут ли у Лаврова двусторонние контакты.
https://ria.ru/20231020/platforma-1904210630.html
https://ria.ru/20231022/erevan-1904516748.html
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ситуация в зоне карабахского конфликта, в мире, тегеран (город), иран, россия, сергей лавров
Ситуация в зоне карабахского конфликта, В мире, Тегеран (город), Иран, Россия, Сергей Лавров
Лавров прибыл в Тегеран на заседание формата "3+3"

Лавров прибыл в Тегеран для участие в заседании формата "3+3" по Южному Кавказу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Тегеране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в Тегеран, где примет участие в заседании формата "3+3" по Южному Кавказу, передает корреспондент РИА Новости.
Сам формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако Тбилиси сообщал, что не планирует участвовать в инициативе.
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20 октября, 17:32
Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве, но не министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.
Переговоры в Тегеране состоятся на фоне политических изменений в региональной обстановке - Баку в сентябре провел военную операцию в Нагорном Карабахе, итогом которых стало разоружение армянских формирований, а также роспуск с 1 января 2024 года местных органов управления.
Встреча в Тегеране станет первой возможностью для министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана обсудить последние изменения.
Кроме того, визит в Тегеран состоится на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и опасений разрастания, а также вовлечения в него новых сил, в том числе Ирана.
Министерство иностранных дел России не сообщало, будут ли у Лаврова двусторонние контакты.
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22 октября, 17:17
 
Ситуация в зоне карабахского конфликтаВ миреТегеран (город)ИранРоссияСергей Лавров
 
 
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