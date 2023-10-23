https://ria.ru/20231023/lavrov-1904694042.html

Лавров прибыл в Тегеран на заседание формата "3+3"

Лавров прибыл в Тегеран на заседание формата "3+3" - РИА Новости, 23.10.2023

Лавров прибыл в Тегеран на заседание формата "3+3"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в Тегеран, где примет участие в заседании формата "3+3" по Южному Кавказу, передает... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:33

2023-10-23T15:33

2023-10-23T15:33

ситуация в зоне карабахского конфликта

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иран

россия

сергей лавров

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ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в Тегеран, где примет участие в заседании формата "3+3" по Южному Кавказу, передает корреспондент РИА Новости. Сам формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако Тбилиси сообщал, что не планирует участвовать в инициативе. Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве, но не министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Переговоры в Тегеране состоятся на фоне политических изменений в региональной обстановке - Баку в сентябре провел военную операцию в Нагорном Карабахе, итогом которых стало разоружение армянских формирований, а также роспуск с 1 января 2024 года местных органов управления. Встреча в Тегеране станет первой возможностью для министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана обсудить последние изменения. Кроме того, визит в Тегеран состоится на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и опасений разрастания, а также вовлечения в него новых сил, в том числе Ирана. Министерство иностранных дел России не сообщало, будут ли у Лаврова двусторонние контакты.

https://ria.ru/20231020/platforma-1904210630.html

https://ria.ru/20231022/erevan-1904516748.html

тегеран (город)

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ситуация в зоне карабахского конфликта, в мире, тегеран (город), иран, россия, сергей лавров