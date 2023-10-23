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Иран заявил, что встреча формата "3+3" станет основой мира на Южном Кавказе - РИА Новости, 23.10.2023
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17:58 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/iran-1904758450.html
Иран заявил, что встреча формата "3+3" станет основой мира на Южном Кавказе
Иран заявил, что встреча формата "3+3" станет основой мира на Южном Кавказе - РИА Новости, 23.10.2023
Иран заявил, что встреча формата "3+3" станет основой мира на Южном Кавказе
Встреча министров иностранных дел в формате "3+3" в Тегеране может стать краеугольном камнем на пути к установлению мира на Южном Кавказе, такое заявление... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:58
2023-10-23T17:58
в мире
тегеран (город)
иран
россия
хосейн амир абдоллахиан
ситуация в зоне карабахского конфликта
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Встреча министров иностранных дел в формате "3+3" в Тегеране может стать краеугольном камнем на пути к установлению мира на Южном Кавказе, такое заявление сделал глава иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиан. "Время этой встречи – это "время мира, сотрудничества и развития на Южном Кавказе", которое может стать краеугольным камнем на пути к установлению мира и прекращению противостояния на Южном Кавказе при участии внутрирегиональных игроков и соседей", - приводит слова министра агентство Fars. Заседание в формате "3+3" проходит в понедельник в Тегеране, оно предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако Тбилиси сообщал, что не планирует участвовать в инициативе. Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве, но не министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Переговоры в Тегеране организованы на фоне политических изменений в региональной обстановке - Баку в сентябре провел военную операцию в Нагорном Карабахе, итогом которых стало разоружение армянских формирований, а также роспуск с 1 января 2024 года местных органов управления. Встреча в Тегеране станет первой возможностью для министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана обсудить последние изменения. Кроме того, визит в Тегеран происходит на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и опасений разрастания, а также вовлечения в него новых сил, в том числе Ирана.
https://ria.ru/20231013/putin-1902602603.html
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в мире, тегеран (город), иран, россия, хосейн амир абдоллахиан, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Тегеран (город), Иран, Россия, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ситуация в зоне карабахского конфликта
Иран заявил, что встреча формата "3+3" станет основой мира на Южном Кавказе

МИД Ирана: встреча "3+3" в Тегеране может стать основой мира на Южном Кавказе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Встреча министров иностранных дел в формате "3+3" в Тегеране может стать краеугольном камнем на пути к установлению мира на Южном Кавказе, такое заявление сделал глава иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиан.
«
"Время этой встречи – это "время мира, сотрудничества и развития на Южном Кавказе", которое может стать краеугольным камнем на пути к установлению мира и прекращению противостояния на Южном Кавказе при участии внутрирегиональных игроков и соседей", - приводит слова министра агентство Fars.
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Заседание в формате "3+3" проходит в понедельник в Тегеране, оно предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако Тбилиси сообщал, что не планирует участвовать в инициативе.
Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве, но не министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.
Переговоры в Тегеране организованы на фоне политических изменений в региональной обстановке - Баку в сентябре провел военную операцию в Нагорном Карабахе, итогом которых стало разоружение армянских формирований, а также роспуск с 1 января 2024 года местных органов управления.
Встреча в Тегеране станет первой возможностью для министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана обсудить последние изменения.
Кроме того, визит в Тегеран происходит на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и опасений разрастания, а также вовлечения в него новых сил, в том числе Ирана.
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В миреТегеран (город)ИранРоссияХосейн Амир АбдоллахианСитуация в зоне карабахского конфликта
 
 
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