https://ria.ru/20231023/dacha-1903619861.html

Ученый рассказал об опасностях, которые таят в себе колодцы и скважины

Ученый рассказал об опасностях, которые таят в себе колодцы и скважины - РИА Новости, 23.10.2023

Ученый рассказал об опасностях, которые таят в себе колодцы и скважины

Проверять воду в колодцах садовых товариществ и личных скважинах на придомовых территориях следует регулярно, причем кратность проверок должна зависеть от срока РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:00

2023-10-23T09:00

2023-10-23T09:00

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Проверять воду в колодцах садовых товариществ и личных скважинах на придомовых территориях следует регулярно, причем кратность проверок должна зависеть от срока проживания на даче. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал известный гигиенист, проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению Северно-Западного государственного университета им. Мечникова Минздрава РФ, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре, профессор Александр Мельцер."Важно знать, на чьем балансе находятся колодцы: если на балансе СНТ, то ответственность за них несет СНТ; и очень правильно делают те садовые товарищества, которые проводят контроль качества воды ежегодно в летний сезон", – отметил он, добавив, что жильцам нужна достоверная и актуальная информация о том, какую воду они потребляют.При этом, по словам профессора, если у домовладельца есть собственный колодец или скважина, то ответственность за качество воды несет сам домовладелец. "Если на участке имеется подземная скважина, обеспечивающая стабильную подачу воды и хороший водоразбор, то рекомендуемый контроль качества воды – раз в квартал", – подчеркнул профессор, добавив, что для физических лиц это не требование, а лишь рекомендация, основанная на том, что именно такая кратность заложена в санитарно-эпидемиологических правилах и нормах (СанПиН) для юридических лиц. "Конечно, это личное дело каждого, можно проверять воду и реже, но, на мой взгляд, с учетом всех рисков такая кратность вполне оправдана", – добавил эксперт.Александр Мельцер предостерег, что ситуация с качеством воды в скважине может меняться. "Система гидрологии подземных вод довольна сложная. Например, если все ваши соседи сделают аналогичные скважины и будут активно их использовать, то вполне вероятно, что вы будете получать совсем не ту воду, которую получали еще три месяца назад", – отметил он, добавив, что, "несмотря на относительную защищенность подземных вод, в зоне активного водообмена могут возникать неприятные явления, когда идет подсасывание окружающих грунтовых вод". "За счет роста так называемой депрессионной воронки скважины начинают взаимодействовать друг с другом", – пояснил профессор, подчеркнув, что ситуация с качеством воды в колодцах еще более нестабильная.В связи с этим эксперт порекомендовал российским дачникам уточнять, что находится вблизи садового участка или загородного дома, какие работы ведутся. "Все это может повлиять на качество вашей воды", – добавил он.Кроме того, в беседе с РИА Новости профессор напомнил о возможных рисках для здоровья, возникающих при употреблении воды, не соответствующей гигиеническим требованиям. Условно это называется "водно-ассоциированные заболевания", которые бывают вызваны двумя факторами – загрязнением воды и недостатком в ней микроэлементов.По его словам, в такой воде могут содержаться различные биологические загрязнения – бактериальные (дизентерия, брюшной тиф и пр.), вирусные (вирусный гепатит А, норо-, астро-, рота- и прочие вирусные инфекции) И паразитарные (например, лямблиоз или криптоспоридиаз).По мнению ученого, нельзя списывать со счетов и холеру. "Заболевание остается актуальным для многих стран, где наблюдается неблагоприятная тенденция, связанная с изменением климата: теплая зима, жаркое лето… В России, чтобы дать прогностическую оценку и упредить возможные неприятности, Роспотребнадзор ведет постоянный контроль на предмет микробиологического загрязнения водоисточников", – подчеркнул эксперт.Что же касается химического загрязнения, то здесь, по его словам, нужно понимать, какие вещества содержатся в воде и какими вредными для здоровья человека эффектами они обладают.Каждое вещество характеризуется тем или иным воздействием: оно может просто изменять органолептические свойства питьевой воды (внешний вид, запах и т. д.), а может обладать и отдаленными эффектами, например канцерогенным или мутагенным. "Надо четко знать, что содержится в воде вашего водоисточника, и что нужно сделать для устранения этого загрязнения, для обеззараживания воды", – добавил он.Говоря о "водноассоциированной заболеваемости", связанной с недостатком в воде необходимых для нормальной жизнедеятельности макро- и микроэлементов, эксперт подчеркнул, что в воде должны обязательно содержаться вещества, наличие которых необходимо для нормального функционирования организма. Это так называемые структурные макроэлементы, определяющие в значительной степени элементный состав человеческого организма (кальций, магний и пр.).Кроме того, в воде существуют и так называемые эссенциальные микроэлементы, которые присутствуют в организме человека в следовых количествах, но являются необходимыми для его функционирования (цинк, селен и пр.).По словам эксперта, физиологически несбалансированный минеральный состав питьевой воды, к которым как раз и относится повышенная жесткость или, наоборот, мягкость воды, вызывает целый ряд неблагоприятных изменений в организме: развитие микроэлементного дисбаланса, снижение иммунитета, возникновение сердечно-сосудистой патологии (при недостатке магния), эндокринной патологии, заболеваний почек и пр.Профессор Мельцер также напомнил, что с необходимостью изучения влияния минерального состава питьевых вод на здоровье человека впервые столкнулись наши гигиенисты еще в 1970-е годы, а термин "физиологическая полноценность воды" введен в 1980-х годах академиком Рахманиным."Лучшая питьевая вода – это вода, не только безопасная с точки зрения биологического загрязнения, безвредная по химическому состава, благоприятная по органолептике, но и сбалансированная по макро- и микроэлементному составу", – подытожил он.

https://ria.ru/20231009/sanprosvet-1900669424.html

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санпросвет, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дача, экология, экология в россии, вода, социальный навигатор