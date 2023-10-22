Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал о случае "воскрешения" его отца во время блокады - РИА Новости, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:23 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/kirill-1904492935.html
Патриарх Кирилл рассказал о случае "воскрешения" его отца во время блокады
Патриарх Кирилл рассказал о случае "воскрешения" его отца во время блокады - РИА Новости, 22.10.2023
Патриарх Кирилл рассказал о случае "воскрешения" его отца во время блокады
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о чудесном случае "воскресения", произошедшем с его отцом во время блокады Ленинграда, из-за которого он не... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:23
2023-10-22T14:23
религия
ленинград
хотьково
московская область (подмосковье)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иисус христос
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845832351_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_1ccfdee8b914d642e0dcfab871e10327.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о чудесном случае "воскресения", произошедшем с его отцом во время блокады Ленинграда, из-за которого он не видит ничего удивительного в евангельском рассказе о воскрешении сына наинской вдовы. Воскрешение Иисусом Христом сына наинской вдовы описано в Евангелии от Луки. В городе Наин он сжалился над вдовой, у которой умер единственный сын, и воскресил его, прямо когда умершего выносили из города, прикоснувшись к его ложу и сказав: "Юноша! Тебе говорю, встань!". "Подобное с моим отцом произошло во время Ленинградской блокады. Он дошёл до такого состояния истощения, продолжая оставаться в строю – он был инженером, руководил строительством укреплений вокруг Ленинграда, – но голод был страшный, и на улице он упал, потерял сознание. Его привезли в больницу. Врач проходил мимо, посмотрел на него и говорит: отправьте в морг. Так и делали с теми, кого на улице подбирали, и отец лежал в этом морге, покрытый полотном. Случайно проходила сестричка, открыла полотно и вдруг увидела, что у отца сократился или расширился зрачок, и она поняла, что он жив… Тогда отца стали усиленно кормить, чтобы он вышел из тяжёлого состояния, и он встал на ноги, остался жив, а в 1947 году, уже после окончания войны, стал священником", - сказал патриарх в проповеди после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Хотьково Московской области. Именно из-за этой истории из жизни, отметил патриарх, для него нет ничего невероятного в истории о воскрешении сына наинской вдовы. "Когда подобное происходит в наше время, ученые утверждают, что смерти никакой не было: был летаргический сон или глубокий обморок, или еще что-то. Но здесь (в истории о наинской вдове – ред.) ведь была реальная смерть. И в этом смертном состоянии находился этот человек так долго, как невозможно было бы для того, чтобы вновь заработали все человеческие органы, чтобы обновились клетки, чтобы мозг восстановился – невозможно, а Господь возвращает его к жизни", – сказал патриарх.
https://ria.ru/20231022/kirill-1904488482.html
https://ria.ru/20231020/koran-1904252977.html
ленинград
хотьково
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845832351_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_0be73db983edf8e755c23b42f324e776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинград, хотьково, московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, россия
Религия, Ленинград, Хотьково, Московская область (Подмосковье), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иисус Христос, Россия
Патриарх Кирилл рассказал о случае "воскрешения" его отца во время блокады

Патриарх Кирилл рассказал о "воскрешении" его отца во время блокады Ленинграда

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о чудесном случае "воскресения", произошедшем с его отцом во время блокады Ленинграда, из-за которого он не видит ничего удивительного в евангельском рассказе о воскрешении сына наинской вдовы.
Воскрешение Иисусом Христом сына наинской вдовы описано в Евангелии от Луки. В городе Наин он сжалился над вдовой, у которой умер единственный сын, и воскресил его, прямо когда умершего выносили из города, прикоснувшись к его ложу и сказав: "Юноша! Тебе говорю, встань!".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Патриарх Кирилл призвал продвигать жизнелюбие среди молодежи
14:00
"Подобное с моим отцом произошло во время Ленинградской блокады. Он дошёл до такого состояния истощения, продолжая оставаться в строю – он был инженером, руководил строительством укреплений вокруг Ленинграда, – но голод был страшный, и на улице он упал, потерял сознание. Его привезли в больницу. Врач проходил мимо, посмотрел на него и говорит: отправьте в морг. Так и делали с теми, кого на улице подбирали, и отец лежал в этом морге, покрытый полотном. Случайно проходила сестричка, открыла полотно и вдруг увидела, что у отца сократился или расширился зрачок, и она поняла, что он жив… Тогда отца стали усиленно кормить, чтобы он вышел из тяжёлого состояния, и он встал на ноги, остался жив, а в 1947 году, уже после окончания войны, стал священником", - сказал патриарх в проповеди после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Хотьково Московской области.
Именно из-за этой истории из жизни, отметил патриарх, для него нет ничего невероятного в истории о воскрешении сына наинской вдовы.
"Когда подобное происходит в наше время, ученые утверждают, что смерти никакой не было: был летаргический сон или глубокий обморок, или еще что-то. Но здесь (в истории о наинской вдове – ред.) ведь была реальная смерть. И в этом смертном состоянии находился этот человек так долго, как невозможно было бы для того, чтобы вновь заработали все человеческие органы, чтобы обновились клетки, чтобы мозг восстановился – невозможно, а Господь возвращает его к жизни", – сказал патриарх.
Иракский иммигрант Салван Момика держит Коран и лист бумаги с изображением флага Ирака во время акции протеста возле посольства Ирака в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
СМИ: сжигавший Коран в Швеции мигрант собирается провести новую акцию
20 октября, 20:23
 
РелигияЛенинградХотьковоМосковская область (Подмосковье)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Иисус ХристосРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала