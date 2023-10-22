https://ria.ru/20231022/kirill-1904492935.html

Патриарх Кирилл рассказал о случае "воскрешения" его отца во время блокады

Патриарх Кирилл рассказал о случае "воскрешения" его отца во время блокады - РИА Новости, 22.10.2023

Патриарх Кирилл рассказал о случае "воскрешения" его отца во время блокады

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о чудесном случае "воскресения", произошедшем с его отцом во время блокады Ленинграда, из-за которого он не... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:23

2023-10-22T14:23

2023-10-22T14:23

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о чудесном случае "воскресения", произошедшем с его отцом во время блокады Ленинграда, из-за которого он не видит ничего удивительного в евангельском рассказе о воскрешении сына наинской вдовы. Воскрешение Иисусом Христом сына наинской вдовы описано в Евангелии от Луки. В городе Наин он сжалился над вдовой, у которой умер единственный сын, и воскресил его, прямо когда умершего выносили из города, прикоснувшись к его ложу и сказав: "Юноша! Тебе говорю, встань!". "Подобное с моим отцом произошло во время Ленинградской блокады. Он дошёл до такого состояния истощения, продолжая оставаться в строю – он был инженером, руководил строительством укреплений вокруг Ленинграда, – но голод был страшный, и на улице он упал, потерял сознание. Его привезли в больницу. Врач проходил мимо, посмотрел на него и говорит: отправьте в морг. Так и делали с теми, кого на улице подбирали, и отец лежал в этом морге, покрытый полотном. Случайно проходила сестричка, открыла полотно и вдруг увидела, что у отца сократился или расширился зрачок, и она поняла, что он жив… Тогда отца стали усиленно кормить, чтобы он вышел из тяжёлого состояния, и он встал на ноги, остался жив, а в 1947 году, уже после окончания войны, стал священником", - сказал патриарх в проповеди после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Хотьково Московской области. Именно из-за этой истории из жизни, отметил патриарх, для него нет ничего невероятного в истории о воскрешении сына наинской вдовы. "Когда подобное происходит в наше время, ученые утверждают, что смерти никакой не было: был летаргический сон или глубокий обморок, или еще что-то. Но здесь (в истории о наинской вдове – ред.) ведь была реальная смерть. И в этом смертном состоянии находился этот человек так долго, как невозможно было бы для того, чтобы вновь заработали все человеческие органы, чтобы обновились клетки, чтобы мозг восстановился – невозможно, а Господь возвращает его к жизни", – сказал патриарх.

https://ria.ru/20231022/kirill-1904488482.html

https://ria.ru/20231020/koran-1904252977.html

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ленинград, хотьково, московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, россия