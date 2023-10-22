Патриарх Кирилл рассказал о случае "воскрешения" его отца во время блокады
Патриарх Кирилл рассказал о "воскрешении" его отца во время блокады Ленинграда
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о чудесном случае "воскресения", произошедшем с его отцом во время блокады Ленинграда, из-за которого он не видит ничего удивительного в евангельском рассказе о воскрешении сына наинской вдовы.
Воскрешение Иисусом Христом сына наинской вдовы описано в Евангелии от Луки. В городе Наин он сжалился над вдовой, у которой умер единственный сын, и воскресил его, прямо когда умершего выносили из города, прикоснувшись к его ложу и сказав: "Юноша! Тебе говорю, встань!".
"Подобное с моим отцом произошло во время Ленинградской блокады. Он дошёл до такого состояния истощения, продолжая оставаться в строю – он был инженером, руководил строительством укреплений вокруг Ленинграда, – но голод был страшный, и на улице он упал, потерял сознание. Его привезли в больницу. Врач проходил мимо, посмотрел на него и говорит: отправьте в морг. Так и делали с теми, кого на улице подбирали, и отец лежал в этом морге, покрытый полотном. Случайно проходила сестричка, открыла полотно и вдруг увидела, что у отца сократился или расширился зрачок, и она поняла, что он жив… Тогда отца стали усиленно кормить, чтобы он вышел из тяжёлого состояния, и он встал на ноги, остался жив, а в 1947 году, уже после окончания войны, стал священником", - сказал патриарх в проповеди после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Хотьково Московской области.
Именно из-за этой истории из жизни, отметил патриарх, для него нет ничего невероятного в истории о воскрешении сына наинской вдовы.
"Когда подобное происходит в наше время, ученые утверждают, что смерти никакой не было: был летаргический сон или глубокий обморок, или еще что-то. Но здесь (в истории о наинской вдове – ред.) ведь была реальная смерть. И в этом смертном состоянии находился этот человек так долго, как невозможно было бы для того, чтобы вновь заработали все человеческие органы, чтобы обновились клетки, чтобы мозг восстановился – невозможно, а Господь возвращает его к жизни", – сказал патриарх.