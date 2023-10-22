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В Нью-Йорке чернокожий хор сорвал овации, спев "Всенощное бдение" - РИА Новости, 22.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:16 22.10.2023 (обновлено: 13:06 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/khor-1904458808.html
В Нью-Йорке чернокожий хор сорвал овации, спев "Всенощное бдение"
В Нью-Йорке чернокожий хор сорвал овации, спев "Всенощное бдение" - РИА Новости, 22.10.2023
В Нью-Йорке чернокожий хор сорвал овации, спев "Всенощное бдение"
Хор Университета Моргана, состоящий исключительно из чернокожих исполнителей, спел на русском языке первую часть "Всенощного бдения" Сергея Рахманинова и сорвал РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:16
2023-10-22T13:06
культура
нью-йорк (город)
сергей рахманинов
россия
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904457406_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5c45b7bb8f8e63f8def4529e3bb9be8.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 22 окт — РИА Новости. Хор Университета Моргана, состоящий исключительно из чернокожих исполнителей, спел на русском языке первую часть "Всенощного бдения" Сергея Рахманинова и сорвал овации в Карнеги-холле, передает корреспондент РИА Новости. Хор выступал на концерте в честь 150-летия со дня рождения русского композитора. Организатором стал Фонд культурного обмена (The Cultural Exchange Foundation). Как рассказал журналистам глава фонда, главный дирижер Нью-Йоркской городской оперы Константин Орбелян, 150-летие Рахманинова не может пройти незамеченным. &quot;Я это организовал. Позвал потрясающих молодых артистов. Все влюблены в музыку Сергея Васильевича. Хотел показать, насколько культура Америки пропитана музыкой Рахманинова. Сюда относится фильм с Мэрилин Монро &quot;Зуд седьмого года&quot;, Синатра пел песни, во многих фильмах 18-я вариация Рапсодии на тему Паганини звучит. Люди здесь, может, и не знают, что это музыка Рахманинова, но это наше самосознание, оно пропитано этой музыкой и этой божественной, уникальной щедростью эмоциональной, которая была только у Рахманинова&quot;, — сказал он.По словам музыканта, замысел состоял в том, чтобы дать артистам возможность выступить именно на той сцене, где выступал Рахманинов, — в Карнеги-холле. &quot;Кроме того, я познакомился с потрясающим хором из черного университета Morgan State University. И полностью чернокожий хор поет отрывок из &quot;Всенощного бдения&quot; Рахманинова на русском языке&quot;, — отметил Орбелян.Он рассказал, что концерты в честь 150-летия Рахманинова планируется провести в Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Далласе, Хьюстоне, Бостоне, Чикаго и Вашингтоне. Касаясь нынешнего кризиса в российско-американских отношениях, дирижер выразил надежду, что классическая музыка поможет его преодолеть. "Потому что музыка — это международный, межнациональный и межконфессиональный язык. У музыки нет никаких преград. Музыка может помочь хотя бы изменить настроение", — считает Орбелян. В пример он привел концерты с военными песнями, которые делал с Дмитрием Хворостовским к 60-летию Победы в 2005 году."И мы этот концерт возили по всей Европе и по всей Америке, Мексике и Канаде. Было около 40 концертов с песнями военных лет. И все залы рыдали. Это было уникально. Эта эмоциональная составляющая была понятна людям сразу", — рассказал дирижер. &quot;И я надеюсь, что это сможет смягчить ту боль, которую люди переживают, и, может быть, это приведет к другому пониманию о том, какие ценности есть в мире. Культура будет жить всегда. Наши композиторы: Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Мясковский — их никто не истребил и не уничтожил, и этого никогда не случится&quot;, — полагает Орбелян.Отвечая на вопрос, нет ли угрозы "отмены" русских композиторов, он выразил уверенность, что ничего такого не происходит.На концерте в Карнеги-холле артисты со всего мира исполнили некоторые из наиболее известных произведений Рахманинова: прелюдии, этюды-картины и оригинальные транскрипции, а также более редкие вещи, такие как отрывок из "Всенощного бдения".Звучали также арии из опер "Алеко", "Франческа да Римини", "Скупой рыцарь", романсы, сольные фортепианные и камерные произведения: Фортепианное трио № 1 соль минор с Аси Мататиас (скрипка), Кристиной Рейко Купер (виолончель) и Дмитрием Юдиным (фортепиано), Соната для виолончели и фортепиано в исполнении Купер и Юдина. Сопрано Сара Коберн исполнила три романса Рахманинова. Среди исполнителей были и музыканты из России.
https://ria.ru/20231003/skulptura-1900295396.html
https://ria.ru/20230609/muzyka-1877299783.html
https://ria.ru/20230814/muzyka-1888828001.html
https://ria.ru/20230401/rakhmaninov-1861827453.html
нью-йорк (город)
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сша
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Овации в Карнеги-холл после исполнения на русском языке Рахманинова
Хор Государственного университета Моргана, состоящий исключительно из чернокожих исполнителей, спел на русском языке первую часть «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова и сорвал овации в Карнеги-холл в Нью-Йорке. В субботу здесь прошел концерт к 150-летию с рождения русского композитора.
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нью-йорк (город), сергей рахманинов, россия, в мире, сша
Культура, Нью-Йорк (город), Сергей Рахманинов, Россия, В мире, США
В Нью-Йорке чернокожий хор сорвал овации, спев "Всенощное бдение"

В Нью-Йорке чернокожий хор сорвал овации, спев "Всенощное бдение" на русском

Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 22 окт — РИА Новости. Хор Университета Моргана, состоящий исключительно из чернокожих исполнителей, спел на русском языке первую часть "Всенощного бдения" Сергея Рахманинова и сорвал овации в Карнеги-холле, передает корреспондент РИА Новости.
Хор выступал на концерте в честь 150-летия со дня рождения русского композитора. Организатором стал Фонд культурного обмена (The Cultural Exchange Foundation).
Сергей Рахманинов в своем рабочем кабинете в Сенаре - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В Кисловодске появится первая в России музыкальная скульптура Рахманинова
3 октября, 21:17
Как рассказал журналистам глава фонда, главный дирижер Нью-Йоркской городской оперы Константин Орбелян, 150-летие Рахманинова не может пройти незамеченным.
«

"Я это организовал. Позвал потрясающих молодых артистов. Все влюблены в музыку Сергея Васильевича. Хотел показать, насколько культура Америки пропитана музыкой Рахманинова. Сюда относится фильм с Мэрилин Монро "Зуд седьмого года", Синатра пел песни, во многих фильмах 18-я вариация Рапсодии на тему Паганини звучит. Люди здесь, может, и не знают, что это музыка Рахманинова, но это наше самосознание, оно пропитано этой музыкой и этой божественной, уникальной щедростью эмоциональной, которая была только у Рахманинова", — сказал он.

По словам музыканта, замысел состоял в том, чтобы дать артистам возможность выступить именно на той сцене, где выступал Рахманинов, — в Карнеги-холле.
Дни Рахманинова прошли в Брюсселе и Люксембурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах
9 июня, 18:16
«

"Кроме того, я познакомился с потрясающим хором из черного университета Morgan State University. И полностью чернокожий хор поет отрывок из "Всенощного бдения" Рахманинова на русском языке", — отметил Орбелян.

Он рассказал, что концерты в честь 150-летия Рахманинова планируется провести в Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Далласе, Хьюстоне, Бостоне, Чикаго и Вашингтоне.
Касаясь нынешнего кризиса в российско-американских отношениях, дирижер выразил надежду, что классическая музыка поможет его преодолеть.
"Потому что музыка — это международный, межнациональный и межконфессиональный язык. У музыки нет никаких преград. Музыка может помочь хотя бы изменить настроение", — считает Орбелян.
На месте его рождения живут медведи: мифы и новые факты о Рахманинове
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Он не был потомком двух правителей.

О родстве Рахманиновых с молдавским господарем Стефаном III и русским царем Иоанном III (дедом Ивана Грозного) написано во многих биографиях композитора.

Однако Тамара Васильевна Паршина, председатель "Рахманиновского общества", подчеркивает, что эта легенда не выдерживает критики.

"Даты событий, родственные отношения между персонажами не соответствуют фактам в русской и молдавской историографии", — отмечает исследователь.

Сергей Рахманинов с собакой Левко

Он не был потомком двух правителей.

О родстве Рахманиновых с молдавским господарем Стефаном III и русским царем Иоанном III (дедом Ивана Грозного) написано во многих биографиях композитора.

Однако Тамара Васильевна Паршина, председатель "Рахманиновского общества", подчеркивает, что эта легенда не выдерживает критики.

"Даты событий, родственные отношения между персонажами не соответствуют фактам в русской и молдавской историографии", — отмечает исследователь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фото : Public domain

Род Рахманиновых начинается в Валахии.

В Тамбовском генеалогическом древе родоначальником Рахманиновых обозначен "Богдан, владетель Воложский, въехавший в Россию, в столичный город Москву". "Воложский" — это не про Вологду, как можно подумать сегодня, а про Валахию, которая сейчас — часть Румынии.

(на фото — композитор Сергей Рахманинов, 1915 год)

Композитор Сергей Рахманинов. 1915 год

Род Рахманиновых начинается в Валахии.

В Тамбовском генеалогическом древе родоначальником Рахманиновых обозначен "Богдан, владетель Воложский, въехавший в Россию, в столичный город Москву". "Воложский" — это не про Вологду, как можно подумать сегодня, а про Валахию, которая сейчас — часть Румынии.

(на фото — композитор Сергей Рахманинов, 1915 год)

© Фото : Public domain
2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фамилия композитора — не тюркская, а индийская.

Первая строка Корана начинается словами "Бисмилляхи Рахмани Рахим" ("С именем Аллаха Милостивого и Милосердного"). Многие искусствоведы возводили к этой строчке фамилию композитора, считая ее арабской или тюркской.

На самом деле, говорит Паршина, фамилия Рахманинов происходит от слова "рахманы". Так называли в православных чтениях индийских жрецов бога Брахмы — брахманов. Слово "Рахмане" означало "благие, к кому человеку нет доступа".

(на фото — Сергей Рахманинов с дочерьми Татьяной (слева) и Ириной (в центре) в Симеизе)

Композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов с дочерьми Татьяной и Ириной в Семеизе

Фамилия композитора — не тюркская, а индийская.

Первая строка Корана начинается словами "Бисмилляхи Рахмани Рахим" ("С именем Аллаха Милостивого и Милосердного"). Многие искусствоведы возводили к этой строчке фамилию композитора, считая ее арабской или тюркской.

На самом деле, говорит Паршина, фамилия Рахманинов происходит от слова "рахманы". Так называли в православных чтениях индийских жрецов бога Брахмы — брахманов. Слово "Рахмане" означало "благие, к кому человеку нет доступа".

(на фото — Сергей Рахманинов с дочерьми Татьяной (слева) и Ириной (в центре) в Симеизе)

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Популярная биография Рахманинова — не самый надежный источник информации.

Основные факты о родословной композитора исследователи ХХ века берут из текстов, которые когда-то написал предок Рахманинова. Однако составителем книги был Василенко, а сочинителем истории о Стефане- библиотекарь Токмаков.

(на фото — русский композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов (1873-1943) за сочинением фортепианного концерта № 3)

Русский композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов за сочинением III-го фортепианного концерта

Популярная биография Рахманинова — не самый надежный источник информации.

Основные факты о родословной композитора исследователи ХХ века берут из текстов, которые когда-то написал предок Рахманинова. Однако составителем книги был Василенко, а сочинителем истории о Стефане- библиотекарь Токмаков.

(на фото — русский композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов (1873-1943) за сочинением фортепианного концерта № 3)

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сам Рахманинов не знал, где родился.

"Истинное место рождения Рахманинова не было известно ему самому, его определили лишь в 1969 году", — отмечает Паршина.

(на фото, в машине — композитор Сергей Васильевич Рахманинов и его родственницы Анна Андреевна Трубникова и Наталия Николаевна Лантинг)

Композитор Сергей Васильевич Рахманинов и его родственницы Анна Трубникова и Наталия Лантинг в машине

Сам Рахманинов не знал, где родился.

"Истинное место рождения Рахманинова не было известно ему самому, его определили лишь в 1969 году", — отмечает Паршина.

(на фото, в машине — композитор Сергей Васильевич Рахманинов и его родственницы Анна Андреевна Трубникова и Наталия Николаевна Лантинг)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Отец Рахманинова был ужасным родителем.

"За 500-летнюю историю рода Рахманиновых мы не находим свидетельств о пороке, убийствах, преступлениях, но только свидетельства чести", — говорит Паршина.

Однако отец композитора, Василий, был печальным исключением: он обожал азартные игры, проиграл имения семьи и сделал жену и детей нищими. В результате переезда в Петербург умерли две сестры.

(на фото — Сережа Рахманинов (второй слева) с преподавателем Н. Зверевым и соучениками по Московской консерватории)

Сережа Рахманинов (второй слева) с преподавателем Николаем Зверевым и соучениками по Московской консерватории

Отец Рахманинова был ужасным родителем.

"За 500-летнюю историю рода Рахманиновых мы не находим свидетельств о пороке, убийствах, преступлениях, но только свидетельства чести", — говорит Паршина.

Однако отец композитора, Василий, был печальным исключением: он обожал азартные игры, проиграл имения семьи и сделал жену и детей нищими. В результате переезда в Петербург умерли две сестры.

(на фото — Сережа Рахманинов (второй слева) с преподавателем Н. Зверевым и соучениками по Московской консерватории)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сам Рахманинов был великим меценатом и патриотом.

Современники композитора описывают его как холодного, неулыбчивого, закрытого человека. Но мало кто говорит о его щедрости. Огромные гонорары, полученные в США, он тратил на поддержку соотечественников в СССР и Европе.

В 1920-е он спас многих москвичей от голодной смерти, отдав своему народу более десяти миллионов долларов в современном исчислении.

Живя в США, Рахманинов раз в месяц высылал помощь по двум тысячам адресов. Сам композитор ютился в тесной двухкомнатной квартире в Нью-Йорке.

(на фото — Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин)

Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин

Сам Рахманинов был великим меценатом и патриотом.

Современники композитора описывают его как холодного, неулыбчивого, закрытого человека. Но мало кто говорит о его щедрости. Огромные гонорары, полученные в США, он тратил на поддержку соотечественников в СССР и Европе.

В 1920-е он спас многих москвичей от голодной смерти, отдав своему народу более десяти миллионов долларов в современном исчислении.

Живя в США, Рахманинов раз в месяц высылал помощь по двум тысячам адресов. Сам композитор ютился в тесной двухкомнатной квартире в Нью-Йорке.

(на фото — Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© AFP 2023

Помог СССР с медициной.

Будучи в эмиграции в США, Рахманинов передал советскому послу деньги для закупки рентгеновского оборудования и снаряжения санитарного поезда.

(на фото — Сергей Рахманинов, 1934 год)

Композитор Сергей Рахманинов. 1934 год

Помог СССР с медициной.

Будучи в эмиграции в США, Рахманинов передал советскому послу деньги для закупки рентгеновского оборудования и снаряжения санитарного поезда.

(на фото — Сергей Рахманинов, 1934 год)

© AFP 2023
8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Потомок композитора стал выдающимся архитектором.

Его внучатый племянник Юрий Рахманинов восстановил церковь Гребневской иконы Божьей Матери в Одинцово, построил мемориальный памятник воинам, павшим в 1942 году при защите Москвы в Наро-Фоминском районе (где погиб его отец), построил мемориал "Храм памяти" на Поклонной горе в столице.

(на фото — композитор Сергей Рахманинов с внучкой Софьей Волконской)

Композитор Сергей Рахманинов с внучкой Софьей Волконской

Потомок композитора стал выдающимся архитектором.

Его внучатый племянник Юрий Рахманинов восстановил церковь Гребневской иконы Божьей Матери в Одинцово, построил мемориальный памятник воинам, павшим в 1942 году при защите Москвы в Наро-Фоминском районе (где погиб его отец), построил мемориал "Храм памяти" на Поклонной горе в столице.

(на фото — композитор Сергей Рахманинов с внучкой Софьей Волконской)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фото : Музей музыки

На месте его рождения живут медведи.

В Новгородской области, на месте усадьбы Семеново, установлен камень с памятной табличкой "Здесь родился Сергей Рахманинов".

Вблизи закладного камня на месте бывшей усадьбы видели медвежьи следы.

(на фото — последний концерт Рахманинова в Люцерне, Швейцария)

Сергей Рахманинов на эстраде. Последний концерт в Люцерне. 1939 год

На месте его рождения живут медведи.

В Новгородской области, на месте усадьбы Семеново, установлен камень с памятной табличкой "Здесь родился Сергей Рахманинов".

Вблизи закладного камня на месте бывшей усадьбы видели медвежьи следы.

(на фото — последний концерт Рахманинова в Люцерне, Швейцария)

© Фото : Музей музыки
10 из 10

Он не был потомком двух правителей.

О родстве Рахманиновых с молдавским господарем Стефаном III и русским царем Иоанном III (дедом Ивана Грозного) написано во многих биографиях композитора.

Однако Тамара Васильевна Паршина, председатель "Рахманиновского общества", подчеркивает, что эта легенда не выдерживает критики.

"Даты событий, родственные отношения между персонажами не соответствуют фактам в русской и молдавской историографии", — отмечает исследователь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Род Рахманиновых начинается в Валахии.

В Тамбовском генеалогическом древе родоначальником Рахманиновых обозначен "Богдан, владетель Воложский, въехавший в Россию, в столичный город Москву". "Воложский" — это не про Вологду, как можно подумать сегодня, а про Валахию, которая сейчас — часть Румынии.

(на фото — композитор Сергей Рахманинов, 1915 год)

© Фото : Public domain
2 из 10

Фамилия композитора — не тюркская, а индийская.

Первая строка Корана начинается словами "Бисмилляхи Рахмани Рахим" ("С именем Аллаха Милостивого и Милосердного"). Многие искусствоведы возводили к этой строчке фамилию композитора, считая ее арабской или тюркской.

На самом деле, говорит Паршина, фамилия Рахманинов происходит от слова "рахманы". Так называли в православных чтениях индийских жрецов бога Брахмы — брахманов. Слово "Рахмане" означало "благие, к кому человеку нет доступа".

(на фото — Сергей Рахманинов с дочерьми Татьяной (слева) и Ириной (в центре) в Симеизе)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Популярная биография Рахманинова — не самый надежный источник информации.

Основные факты о родословной композитора исследователи ХХ века берут из текстов, которые когда-то написал предок Рахманинова. Однако составителем книги был Василенко, а сочинителем истории о Стефане- библиотекарь Токмаков.

(на фото — русский композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов (1873-1943) за сочинением фортепианного концерта № 3)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Сам Рахманинов не знал, где родился.

"Истинное место рождения Рахманинова не было известно ему самому, его определили лишь в 1969 году", — отмечает Паршина.

(на фото, в машине — композитор Сергей Васильевич Рахманинов и его родственницы Анна Андреевна Трубникова и Наталия Николаевна Лантинг)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Отец Рахманинова был ужасным родителем.

"За 500-летнюю историю рода Рахманиновых мы не находим свидетельств о пороке, убийствах, преступлениях, но только свидетельства чести", — говорит Паршина.

Однако отец композитора, Василий, был печальным исключением: он обожал азартные игры, проиграл имения семьи и сделал жену и детей нищими. В результате переезда в Петербург умерли две сестры.

(на фото — Сережа Рахманинов (второй слева) с преподавателем Н. Зверевым и соучениками по Московской консерватории)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Сам Рахманинов был великим меценатом и патриотом.

Современники композитора описывают его как холодного, неулыбчивого, закрытого человека. Но мало кто говорит о его щедрости. Огромные гонорары, полученные в США, он тратил на поддержку соотечественников в СССР и Европе.

В 1920-е он спас многих москвичей от голодной смерти, отдав своему народу более десяти миллионов долларов в современном исчислении.

Живя в США, Рахманинов раз в месяц высылал помощь по двум тысячам адресов. Сам композитор ютился в тесной двухкомнатной квартире в Нью-Йорке.

(на фото — Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Помог СССР с медициной.

Будучи в эмиграции в США, Рахманинов передал советскому послу деньги для закупки рентгеновского оборудования и снаряжения санитарного поезда.

(на фото — Сергей Рахманинов, 1934 год)

© AFP 2023
8 из 10

Потомок композитора стал выдающимся архитектором.

Его внучатый племянник Юрий Рахманинов восстановил церковь Гребневской иконы Божьей Матери в Одинцово, построил мемориальный памятник воинам, павшим в 1942 году при защите Москвы в Наро-Фоминском районе (где погиб его отец), построил мемориал "Храм памяти" на Поклонной горе в столице.

(на фото — композитор Сергей Рахманинов с внучкой Софьей Волконской)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

На месте его рождения живут медведи.

В Новгородской области, на месте усадьбы Семеново, установлен камень с памятной табличкой "Здесь родился Сергей Рахманинов".

Вблизи закладного камня на месте бывшей усадьбы видели медвежьи следы.

(на фото — последний концерт Рахманинова в Люцерне, Швейцария)

© Фото : Музей музыки
10 из 10
В пример он привел концерты с военными песнями, которые делал с Дмитрием Хворостовским к 60-летию Победы в 2005 году.
"И мы этот концерт возили по всей Европе и по всей Америке, Мексике и Канаде. Было около 40 концертов с песнями военных лет. И все залы рыдали. Это было уникально. Эта эмоциональная составляющая была понятна людям сразу", — рассказал дирижер.
«

"И я надеюсь, что это сможет смягчить ту боль, которую люди переживают, и, может быть, это приведет к другому пониманию о том, какие ценности есть в мире. Культура будет жить всегда. Наши композиторы: Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Мясковский — их никто не истребил и не уничтожил, и этого никогда не случится", — полагает Орбелян.

Отвечая на вопрос, нет ли угрозы "отмены" русских композиторов, он выразил уверенность, что ничего такого не происходит.
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Поменяли ориентир: почему в Азии любят российских музыкантов
14 августа, 08:00
На концерте в Карнеги-холле артисты со всего мира исполнили некоторые из наиболее известных произведений Рахманинова: прелюдии, этюды-картины и оригинальные транскрипции, а также более редкие вещи, такие как отрывок из "Всенощного бдения".
Звучали также арии из опер "Алеко", "Франческа да Римини", "Скупой рыцарь", романсы, сольные фортепианные и камерные произведения: Фортепианное трио № 1 соль минор с Аси Мататиас (скрипка), Кристиной Рейко Купер (виолончель) и Дмитрием Юдиным (фортепиано), Соната для виолончели и фортепиано в исполнении Купер и Юдина. Сопрано Сара Коберн исполнила три романса Рахманинова.
Среди исполнителей были и музыканты из России.
Композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов в своем рабочем кабинете. - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Биография Сергея Рахманинова
1 апреля, 00:29
 
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