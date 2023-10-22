https://ria.ru/20231022/khor-1904458808.html

В Нью-Йорке чернокожий хор сорвал овации, спев "Всенощное бдение"

В Нью-Йорке чернокожий хор сорвал овации, спев "Всенощное бдение" - РИА Новости, 22.10.2023

В Нью-Йорке чернокожий хор сорвал овации, спев "Всенощное бдение"

Хор Университета Моргана, состоящий исключительно из чернокожих исполнителей, спел на русском языке первую часть "Всенощного бдения" Сергея Рахманинова и сорвал РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T09:16

2023-10-22T09:16

2023-10-22T13:06

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НЬЮ-ЙОРК, 22 окт — РИА Новости. Хор Университета Моргана, состоящий исключительно из чернокожих исполнителей, спел на русском языке первую часть "Всенощного бдения" Сергея Рахманинова и сорвал овации в Карнеги-холле, передает корреспондент РИА Новости. Хор выступал на концерте в честь 150-летия со дня рождения русского композитора. Организатором стал Фонд культурного обмена (The Cultural Exchange Foundation). Как рассказал журналистам глава фонда, главный дирижер Нью-Йоркской городской оперы Константин Орбелян, 150-летие Рахманинова не может пройти незамеченным. "Я это организовал. Позвал потрясающих молодых артистов. Все влюблены в музыку Сергея Васильевича. Хотел показать, насколько культура Америки пропитана музыкой Рахманинова. Сюда относится фильм с Мэрилин Монро "Зуд седьмого года", Синатра пел песни, во многих фильмах 18-я вариация Рапсодии на тему Паганини звучит. Люди здесь, может, и не знают, что это музыка Рахманинова, но это наше самосознание, оно пропитано этой музыкой и этой божественной, уникальной щедростью эмоциональной, которая была только у Рахманинова", — сказал он.По словам музыканта, замысел состоял в том, чтобы дать артистам возможность выступить именно на той сцене, где выступал Рахманинов, — в Карнеги-холле. "Кроме того, я познакомился с потрясающим хором из черного университета Morgan State University. И полностью чернокожий хор поет отрывок из "Всенощного бдения" Рахманинова на русском языке", — отметил Орбелян.Он рассказал, что концерты в честь 150-летия Рахманинова планируется провести в Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Далласе, Хьюстоне, Бостоне, Чикаго и Вашингтоне. Касаясь нынешнего кризиса в российско-американских отношениях, дирижер выразил надежду, что классическая музыка поможет его преодолеть. "Потому что музыка — это международный, межнациональный и межконфессиональный язык. У музыки нет никаких преград. Музыка может помочь хотя бы изменить настроение", — считает Орбелян. В пример он привел концерты с военными песнями, которые делал с Дмитрием Хворостовским к 60-летию Победы в 2005 году."И мы этот концерт возили по всей Европе и по всей Америке, Мексике и Канаде. Было около 40 концертов с песнями военных лет. И все залы рыдали. Это было уникально. Эта эмоциональная составляющая была понятна людям сразу", — рассказал дирижер. "И я надеюсь, что это сможет смягчить ту боль, которую люди переживают, и, может быть, это приведет к другому пониманию о том, какие ценности есть в мире. Культура будет жить всегда. Наши композиторы: Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Мясковский — их никто не истребил и не уничтожил, и этого никогда не случится", — полагает Орбелян.Отвечая на вопрос, нет ли угрозы "отмены" русских композиторов, он выразил уверенность, что ничего такого не происходит.На концерте в Карнеги-холле артисты со всего мира исполнили некоторые из наиболее известных произведений Рахманинова: прелюдии, этюды-картины и оригинальные транскрипции, а также более редкие вещи, такие как отрывок из "Всенощного бдения".Звучали также арии из опер "Алеко", "Франческа да Римини", "Скупой рыцарь", романсы, сольные фортепианные и камерные произведения: Фортепианное трио № 1 соль минор с Аси Мататиас (скрипка), Кристиной Рейко Купер (виолончель) и Дмитрием Юдиным (фортепиано), Соната для виолончели и фортепиано в исполнении Купер и Юдина. Сопрано Сара Коберн исполнила три романса Рахманинова. Среди исполнителей были и музыканты из России.

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https://ria.ru/20230814/muzyka-1888828001.html

https://ria.ru/20230401/rakhmaninov-1861827453.html

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Овации в Карнеги-холл после исполнения на русском языке Рахманинова Хор Государственного университета Моргана, состоящий исключительно из чернокожих исполнителей, спел на русском языке первую часть «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова и сорвал овации в Карнеги-холл в Нью-Йорке. В субботу здесь прошел концерт к 150-летию с рождения русского композитора. 2023-10-22T09:16 true PT0M23S

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нью-йорк (город), сергей рахманинов, россия, в мире, сша