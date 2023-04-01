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У его памятника гуляют медведи: мифы и новые факты о Рахманинове - РИА Новости, 01.04.2023
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Культура
 
07:00 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/rakhmaninov-1862140846.html
У его памятника гуляют медведи: мифы и новые факты о Рахманинове
У его памятника гуляют медведи: мифы и новые факты о Рахманинове - РИА Новости, 01.04.2023
У его памятника гуляют медведи: мифы и новые факты о Рахманинове
Сто пятьдесят лет назад родился великий русский композитор Сергей Рахманинов. Весь мир празднует его юбилей, а исследователи творчества и биографии до сих пор... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T07:00
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фото
культура
сергей рахманинов
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сша
москва
музыка
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сто пятьдесят лет назад родился великий русский композитор Сергей Рахманинов. Весь мир празднует его юбилей, а исследователи творчества и биографии до сих пор открывают новые факты. О том, как композитор связан с Индией и Румынией, сколько русских он спас от голода и почему около его памятника гуляют медведи, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, сергей рахманинов, ссср, сша, москва, музыка
Фото, Культура, Сергей Рахманинов, СССР, США, Москва, Музыка

У его памятника гуляют медведи: мифы и новые факты о Рахманинове

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сто пятьдесят лет назад родился великий русский композитор Сергей Рахманинов. Весь мир празднует его юбилей, а исследователи творчества и биографии до сих пор открывают новые факты. О том, как композитор связан с Индией и Румынией, сколько русских он спас от голода и почему около его памятника гуляют медведи, — в фотоленте РИА Новости.
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Он не был потомком двух правителей.

О родстве Рахманиновых с молдавским господарем Стефаном III и русским царем Иоанном III (дедом Ивана Грозного) написано во многих биографиях композитора.

Однако Тамара Васильевна Паршина, председатель "Рахманиновского общества", подчеркивает, что эта легенда не выдерживает критики.

"Даты событий, родственные отношения между персонажами не соответствуют фактам в русской и молдавской историографии", — отмечает исследователь.

Сергей Рахманинов с собакой Левко

Он не был потомком двух правителей.

О родстве Рахманиновых с молдавским господарем Стефаном III и русским царем Иоанном III (дедом Ивана Грозного) написано во многих биографиях композитора.

Однако Тамара Васильевна Паршина, председатель "Рахманиновского общества", подчеркивает, что эта легенда не выдерживает критики.

"Даты событий, родственные отношения между персонажами не соответствуют фактам в русской и молдавской историографии", — отмечает исследователь.

© РИА Новости
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1 из 10
© Фото : Public domain

Род Рахманиновых начинается в Валахии.

В Тамбовском генеалогическом древе родоначальником Рахманиновых обозначен "Богдан, владетель Воложский, въехавший в Россию, в столичный город Москву". "Воложский" — это не про Вологду, как можно подумать сегодня, а про Валахию, которая сейчас — часть Румынии.

(на фото — композитор Сергей Рахманинов, 1915 год)

Композитор Сергей Рахманинов. 1915 год

Род Рахманиновых начинается в Валахии.

В Тамбовском генеалогическом древе родоначальником Рахманиновых обозначен "Богдан, владетель Воложский, въехавший в Россию, в столичный город Москву". "Воложский" — это не про Вологду, как можно подумать сегодня, а про Валахию, которая сейчас — часть Румынии.

(на фото — композитор Сергей Рахманинов, 1915 год)

© Фото : Public domain
2 из 10
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Фамилия композитора — не тюркская, а индийская.

Первая строка Корана начинается словами "Бисмилляхи Рахмани Рахим" ("С именем Аллаха Милостивого и Милосердного"). Многие искусствоведы возводили к этой строчке фамилию композитора, считая ее арабской или тюркской.

На самом деле, говорит Паршина, фамилия Рахманинов происходит от слова "рахманы". Так называли в православных чтениях индийских жрецов бога Брахмы — брахманов. В русском языке это слово получило значение "блаженный человек".

(на фото — Сергей Рахманинов с дочерьми Татьяной (слева) и Ириной (в центре) в Симеизе)

Композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов с дочерьми Татьяной и Ириной в Семеизе

Фамилия композитора — не тюркская, а индийская.

Первая строка Корана начинается словами "Бисмилляхи Рахмани Рахим" ("С именем Аллаха Милостивого и Милосердного"). Многие искусствоведы возводили к этой строчке фамилию композитора, считая ее арабской или тюркской.

На самом деле, говорит Паршина, фамилия Рахманинов происходит от слова "рахманы". Так называли в православных чтениях индийских жрецов бога Брахмы — брахманов. В русском языке это слово получило значение "блаженный человек".

(на фото — Сергей Рахманинов с дочерьми Татьяной (слева) и Ириной (в центре) в Симеизе)

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Популярная биография Рахманинова — не самый надежный источник информации.

Основные факты о родословной композитора исследователи ХХ века берут из текстов, которые когда-то написал предок Рахманинова. Однако Паршина доказала, что их настоящим автором был некто Василенко, библиотекарь.

(на фото — русский композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов (1873-1943) за сочинением фортепианного концерта № 3)

Русский композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов за сочинением III-го фортепианного концерта

Популярная биография Рахманинова — не самый надежный источник информации.

Основные факты о родословной композитора исследователи ХХ века берут из текстов, которые когда-то написал предок Рахманинова. Однако Паршина доказала, что их настоящим автором был некто Василенко, библиотекарь.

(на фото — русский композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов (1873-1943) за сочинением фортепианного концерта № 3)

© РИА Новости
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4 из 10
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Сам Рахманинов не знал, где и когда родился.

"Истинное место рождения Рахманинова не было известно ему самому, его определили лишь в 1969 году", — отмечает Паршина.

Насчет дня рождения композитора до сих пор ведутся споры — это 1 или 2 апреля.

(на фото, в машине — композитор Сергей Васильевич Рахманинов и его родственницы Анна Андреевна Трубникова и Наталия Николаевна Лантинг)

Композитор Сергей Васильевич Рахманинов и его родственницы Анна Трубникова и Наталия Лантинг в машине

Сам Рахманинов не знал, где и когда родился.

"Истинное место рождения Рахманинова не было известно ему самому, его определили лишь в 1969 году", — отмечает Паршина.

Насчет дня рождения композитора до сих пор ведутся споры — это 1 или 2 апреля.

(на фото, в машине — композитор Сергей Васильевич Рахманинов и его родственницы Анна Андреевна Трубникова и Наталия Николаевна Лантинг)

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Отец Рахманинова был ужасным родителем.

"За 500-летнюю историю рода Рахманиновых мы не находим свидетельств о пороке, убийствах, преступлениях, но только свидетельства чести", — говорит Паршина.

Однако отец композитора, Василий, был печальным исключением: он обожал азартные игры, проиграл имения семьи и сделал жену и детей нищими. Одна из сестер Сергея Рахманинова умерла, другие дети вынуждены были терпеть лишения.

(на фото — Сережа Рахманинов (второй слева) с преподавателем Н. Зверевым и соучениками по Московской консерватории)

Сережа Рахманинов (второй слева) с преподавателем Николаем Зверевым и соучениками по Московской консерватории

Отец Рахманинова был ужасным родителем.

"За 500-летнюю историю рода Рахманиновых мы не находим свидетельств о пороке, убийствах, преступлениях, но только свидетельства чести", — говорит Паршина.

Однако отец композитора, Василий, был печальным исключением: он обожал азартные игры, проиграл имения семьи и сделал жену и детей нищими. Одна из сестер Сергея Рахманинова умерла, другие дети вынуждены были терпеть лишения.

(на фото — Сережа Рахманинов (второй слева) с преподавателем Н. Зверевым и соучениками по Московской консерватории)

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сам Рахманинов был великим меценатом и патриотом.

Современники композитора описывают его как холодного, неулыбчивого, закрытого человека. Но мало кто говорит о его щедрости. Огромные гонорары, полученные в США, он тратил на поддержку соотечественников в СССР и Европе.

В 1920-е он спас многих москвичей от голодной смерти, отдав своему народу более десяти миллионов долларов в современном исчислении.

Живя в США, Рахманинов раз в месяц высылал помощь по двум тысячам адресов. Сам композитор ютился в тесной двухкомнатной квартире в Нью-Йорке.

(на фото — Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин)

Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин

Сам Рахманинов был великим меценатом и патриотом.

Современники композитора описывают его как холодного, неулыбчивого, закрытого человека. Но мало кто говорит о его щедрости. Огромные гонорары, полученные в США, он тратил на поддержку соотечественников в СССР и Европе.

В 1920-е он спас многих москвичей от голодной смерти, отдав своему народу более десяти миллионов долларов в современном исчислении.

Живя в США, Рахманинов раз в месяц высылал помощь по двум тысячам адресов. Сам композитор ютился в тесной двухкомнатной квартире в Нью-Йорке.

(на фото — Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин)

© РИА Новости
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7 из 10
© AFP 2023

Помог СССР с медициной.

Будучи в эмиграции в США, Рахманинов передал советскому послу деньги для закупки рентгеновского оборудования и снаряжения санитарного поезда.

(на фото — Сергей Рахманинов, 1934 год)

Композитор Сергей Рахманинов. 1934 год

Помог СССР с медициной.

Будучи в эмиграции в США, Рахманинов передал советскому послу деньги для закупки рентгеновского оборудования и снаряжения санитарного поезда.

(на фото — Сергей Рахманинов, 1934 год)

© AFP 2023
8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Потомок композитора стал выдающимся архитектором.

Его внучатый племянник Юрий Рахманинов восстановил церковь Гребневской иконы Божьей Матери в Одинцово, построил мемориальный памятник воинам, павшим в 1942 году при защите Москвы в Наро-Фоминском районе (где погиб его отец), построил мемориал "Храм памяти" на Поклонной горе в столице.

(на фото — композитор Сергей Рахманинов с внучкой Софьей Волконской)

Композитор Сергей Рахманинов с внучкой Софьей Волконской

Потомок композитора стал выдающимся архитектором.

Его внучатый племянник Юрий Рахманинов восстановил церковь Гребневской иконы Божьей Матери в Одинцово, построил мемориальный памятник воинам, павшим в 1942 году при защите Москвы в Наро-Фоминском районе (где погиб его отец), построил мемориал "Храм памяти" на Поклонной горе в столице.

(на фото — композитор Сергей Рахманинов с внучкой Софьей Волконской)

© РИА Новости
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9 из 10
© Фото : Музей музыки

На его месте рождения гуляют медведи.

В Новгородской области, на месте усадьбы Семеново, установлен камень с памятной табличкой "Здесь родился Сергей Рахманинов". Вокруг — густой лес, прогалина влажной подзолистой земли, на ней — медвежьи следы, рассказывает Паршина.

И отмечает: о месте рождения композитора сегодня никто не заботится, что очень печально.

(на фото — последний концерт Рахманинова в Люцерне, Швейцария)

Сергей Рахманинов на эстраде. Последний концерт в Люцерне. 1939 год

На его месте рождения гуляют медведи.

В Новгородской области, на месте усадьбы Семеново, установлен камень с памятной табличкой "Здесь родился Сергей Рахманинов". Вокруг — густой лес, прогалина влажной подзолистой земли, на ней — медвежьи следы, рассказывает Паршина.

И отмечает: о месте рождения композитора сегодня никто не заботится, что очень печально.

(на фото — последний концерт Рахманинова в Люцерне, Швейцария)

© Фото : Музей музыки
10 из 10
 
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