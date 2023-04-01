У его памятника гуляют медведи: мифы и новые факты о Рахманинове

Фамилия композитора — не тюркская, а индийская.

Первая строка Корана начинается словами "Бисмилляхи Рахмани Рахим" ("С именем Аллаха Милостивого и Милосердного"). Многие искусствоведы возводили к этой строчке фамилию композитора, считая ее арабской или тюркской.

На самом деле, говорит Паршина, фамилия Рахманинов происходит от слова "рахманы". Так называли в православных чтениях индийских жрецов бога Брахмы — брахманов. В русском языке это слово получило значение "блаженный человек".

(на фото — Сергей Рахманинов с дочерьми Татьяной (слева) и Ириной (в центре) в Симеизе)