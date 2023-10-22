МИД рассказал о планах по открытию генконсульства в Капане
МИД РФ: согласие Армении на учреждение генконсульства в Капане остается в силе
© Sputnik / Aram NersesyanГород Капан
© Sputnik / Aram Nersesyan
Город Капан. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Согласие Армении на учреждение генконсульства РФ в Капане остается в силе, несмотря на ситуацию в отношениях, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
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"Планы по учреждению генерального консульства России в Капане каких-либо изменений не претерпели. Согласие армянской стороны на его открытие остается в силе. О конкретных сроках начала работы данного консульского учреждения мы обязательно проинформируем дополнительно", - сказал он, отвечая на вопрос, отзывал ли Ереван свое согласие в свете текущей ситуации в отношениях.
Говоря о планах по открытию генконсульств в других странах, дипломат отметил, что РФ заключила соглашения с Мальдивами и Индонезией об учреждении генконсульств в Мале и Денпасаре, с Казахстаном готовится заключение соглашения о генконсульстве РФ в Актау.
Президент Армении Ваагн Хачатурян 14 октября утвердил ратификацию парламентом страны Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ.
Кроме того, 8 сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая процесс ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой, ничего не аннулировал и ничего не покидал. Он добавил, что Армения внешнеполитический вектор не меняет и выстраивает свои отношения с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года.