https://ria.ru/20231022/armeniya-1904460931.html

МИД рассказал о планах по открытию генконсульства в Капане

МИД рассказал о планах по открытию генконсульства в Капане - РИА Новости, 22.10.2023

МИД рассказал о планах по открытию генконсульства в Капане

Согласие Армении на учреждение генконсульства РФ в Капане остается в силе, несмотря на ситуацию в отношениях, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T09:44

2023-10-22T09:44

2023-10-22T14:58

в мире

россия

армения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904496395_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_fd4bc4b4b43d6752545a3c4242bf39fd.png

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Согласие Армении на учреждение генконсульства РФ в Капане остается в силе, несмотря на ситуацию в отношениях, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Планы по учреждению генерального консульства России в Капане каких-либо изменений не претерпели. Согласие армянской стороны на его открытие остается в силе. О конкретных сроках начала работы данного консульского учреждения мы обязательно проинформируем дополнительно", - сказал он, отвечая на вопрос, отзывал ли Ереван свое согласие в свете текущей ситуации в отношениях. Говоря о планах по открытию генконсульств в других странах, дипломат отметил, что РФ заключила соглашения с Мальдивами и Индонезией об учреждении генконсульств в Мале и Денпасаре, с Казахстаном готовится заключение соглашения о генконсульстве РФ в Актау. Президент Армении Ваагн Хачатурян 14 октября утвердил ратификацию парламентом страны Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. Кроме того, 8 сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая процесс ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой, ничего не аннулировал и ничего не покидал. Он добавил, что Армения внешнеполитический вектор не меняет и выстраивает свои отношения с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года. Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>

https://ria.ru/20231010/oshibki-1901595648.html

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм