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МИД рассказал о планах по открытию генконсульства в Капане - РИА Новости, 22.10.2023
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09:44 22.10.2023 (обновлено: 14:58 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/armeniya-1904460931.html
МИД рассказал о планах по открытию генконсульства в Капане
МИД рассказал о планах по открытию генконсульства в Капане - РИА Новости, 22.10.2023
МИД рассказал о планах по открытию генконсульства в Капане
Согласие Армении на учреждение генконсульства РФ в Капане остается в силе, несмотря на ситуацию в отношениях, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:44
2023-10-22T14:58
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Согласие Армении на учреждение генконсульства РФ в Капане остается в силе, несмотря на ситуацию в отношениях, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Планы по учреждению генерального консульства России в Капане каких-либо изменений не претерпели. Согласие армянской стороны на его открытие остается в силе. О конкретных сроках начала работы данного консульского учреждения мы обязательно проинформируем дополнительно", - сказал он, отвечая на вопрос, отзывал ли Ереван свое согласие в свете текущей ситуации в отношениях. Говоря о планах по открытию генконсульств в других странах, дипломат отметил, что РФ заключила соглашения с Мальдивами и Индонезией об учреждении генконсульств в Мале и Денпасаре, с Казахстаном готовится заключение соглашения о генконсульстве РФ в Актау. Президент Армении Ваагн Хачатурян 14 октября утвердил ратификацию парламентом страны Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. Кроме того, 8 сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая процесс ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой, ничего не аннулировал и ничего не покидал. Он добавил, что Армения внешнеполитический вектор не меняет и выстраивает свои отношения с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года. Читайте полный текст интервью Алексея Климова &gt;&gt;
https://ria.ru/20231010/oshibki-1901595648.html
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в мире, россия, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм
В мире, Россия, Армения, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Новости - Туризм
МИД рассказал о планах по открытию генконсульства в Капане

МИД РФ: согласие Армении на учреждение генконсульства в Капане остается в силе

© Sputnik / Aram NersesyanГород Капан
Город Капан - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Sputnik / Aram Nersesyan
Город Капан. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Согласие Армении на учреждение генконсульства РФ в Капане остается в силе, несмотря на ситуацию в отношениях, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«
"Планы по учреждению генерального консульства России в Капане каких-либо изменений не претерпели. Согласие армянской стороны на его открытие остается в силе. О конкретных сроках начала работы данного консульского учреждения мы обязательно проинформируем дополнительно", - сказал он, отвечая на вопрос, отзывал ли Ереван свое согласие в свете текущей ситуации в отношениях.
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Говоря о планах по открытию генконсульств в других странах, дипломат отметил, что РФ заключила соглашения с Мальдивами и Индонезией об учреждении генконсульств в Мале и Денпасаре, с Казахстаном готовится заключение соглашения о генконсульстве РФ в Актау.
Президент Армении Ваагн Хачатурян 14 октября утвердил ратификацию парламентом страны Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ.
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Кроме того, 8 сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая процесс ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой, ничего не аннулировал и ничего не покидал. Он добавил, что Армения внешнеполитический вектор не меняет и выстраивает свои отношения с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года.
Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>
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