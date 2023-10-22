https://ria.ru/20231022/klimov-1904149851.html

Алексей Климов: Россия остается открытой для европейцев

Алексей Климов: Россия остается открытой для европейцев - РИА Новости, 22.10.2023

Алексей Климов: Россия остается открытой для европейцев

Российские посольства и консульства в Европе выдали к октябрю порядка 225 тысяч виз, более половины из них – туристам, заявил директор консульского департамента РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T10:00

2023-10-22T10:00

2023-10-22T10:00

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Российские посольства и консульства в Европе выдали к октябрю порядка 225 тысяч виз, более половины из них – туристам, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. В интервью РИА Новости дипломат сообщил о готовности Москвы принимать граждан европейских стран, желающих посетить Россию, и льготах для них, работе над улучшением условий для безвизовых групповых поездок в Китай, а также о начальных результатах работы единой электронной визы.– С 1 августа граждане 55 стран могут въезжать в Россию по электронной визе. Насколько вырос туристический поток с момента запуска системы?– Прежде всего, хотелось бы отметить, что единая электронная виза – в силу своего более универсального чем традиционная виза на бумажном носителе характера – дает право пребывать иностранному гражданину в течение 16 суток на территории России с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. Можно предположить, что на начальном этапе реализации проекта единой электронной визы значительная часть иностранцев действительно посещают Россию по такой визе преимущественно с туристическими целями.При этом, однако, едва ли стоит ожидать кратное увеличение объемов въездного туризма в нашу страну лишь в привязке к единой электронной визе. Приходится по-прежнему констатировать, что в настоящее время развитию въездного туризма в РФ препятствуют, прежде всего, сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, отсутствие возможности оплаты иностранцами товаров и услуг на территории России в безналичной форме. В этой связи ожидаем более ощутимого эффекта от запуска единых электронных виз в плане увеличения турпотока в перспективе, по мере решения упомянутых проблем.В целом же с 1 августа по 30 сентября 2023 года было оформлено свыше 70 тысяч электронных виз. За этот же период времени гражданам 55 иностранных государств, которые имеют право на получение электронных виз, было выдано почти 59 тысяч туристических виз на бумажных бланках. С учетом очевидных преимуществ единой электронной визы можно прогнозировать тенденцию к дальнейшему замещению однократных краткосрочных виз на бумажных носителях их аналогом в электронном формате.– Стали ли граждане из стран, которые Москва относит к "недружественным", с момента запуска системы электронных виз чаще посещать Россию? Туристы из каких стран больше всего пользовались возможностями электронной визы?– В первую десятку стран по востребованности у иностранных граждан единой электронной визы вошли Китай (порядка 60% от общего количества оформленных электронных виз), Эстония, Индия, Германия, Турция, Саудовская Аравия, Латвия, Кувейт, Литва, Иран.Что касается "недружественных" иностранных государств, следует отметить, что в последнее время фиксируется заметный всплеск поездок в нашу страну из прибалтийских республик. Количество туристических виз и электронных виз, оформленных их гражданам в период с 1 августа по 30 сентября, в сравнении с двумя предшествующими месяцами возросло на 4% для граждан Латвии, на 75% − для граждан Литвы, в 3,6 раза – для граждан Эстонии.Хотел бы вновь подчеркнуть, что Россия традиционно открыта и гостеприимна для европейцев, дружелюбно настроенных к нашей стране, что подтверждается в частности сохранением для них предельно либеральных правил в визовой сфере.– Планируется ли расширение списка стран, граждане которых смогут оформлять электронную визу в Россию?– На сегодняшний день полагаем преждевременным говорить о расширении данного перечня. Имеем в виду определиться с параметрами возможного развития проекта единой электронной визы по результатам анализа его практической реализации в среднесрочной перспективе – хотя бы по истечении первого года после запуска.– Туристы жаловались на сложности с заполнением анкеты для электронной визы. В связи с имевшими место техническими трудностями планируется ли менять порядок оплаты визового сбора или правила получения электронной визы? Есть ли планы по улучшению работы данной системы?– Заявление на получение единой электронной визы не отличается существенным образом от стандартных визовых анкет других стран. На сегодняшний день осуществляется его перевод на другие наиболее распространенные языки мира, при этом заполняться заявление будет на русском или английском языках.Что касается оплаты сбора за электронную визу, иногда наблюдаются проблемы при осуществлении платежа, но эти сложности зачастую связаны с действиями банков-эмитентов банковских карт. В этом случае заявители вправе обратиться в свой банк за получением информации о платеже. Также можно направить заявку в службу технической поддержки через личный кабинет. В целом же специализированный сайт для оформления единой электронной визы (evisa.kdmid.ru) работает в штатном режиме. Возникающие технические проблемы оперативно устраняются нашими специалистами.– Повлияет ли решение стран ЕС об ограничении въезда автомобилей с российскими номерами на выдачу виз, в том числе электронных, гражданам европейских стран?– На сегодняшний день каких-либо решений в части оформления российских визв связи с введенными властями есовских стран ограничениями на въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами не принималось.– Сколько виз в целом выдали загранучреждения России в странах Европы в 2023 году?– С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий, в том числе 141 тысяча туристических виз. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на 10%, при этом выдача туристических виз возросла на 57%. Конечно, эти показатели пока еще далеки от данных 2019 года, когда за тот же период было выдано один миллион 645 тысяч виз, из них один миллион 112 тысяч – туристических.– Издание РБК сообщало, что Москва разрабатывает меры, которые предполагают повышение визовых сборов и отмену льгот по ним для въезжающих в Россию граждан ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Соответствует ли действительности эта информация? Имеются ли ориентировочные сроки принятия соответствующих мер? Насколько планируется увеличить консульский сбор для граждан этих стран? Какие категории под них подпадают? В случае принятия подобных мер не затронут ли они гуманитарные поездки и тех иностранцев, которые едут в Россию к родственникам, за получением медицинской помощи, а также школьников и студентов?– Прежде всего, хотел бы разъяснить обстоятельства, в которых был подготовлен упомянутый законопроект. В сентябре 2022 года Евросоюзом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией было принято синхронное решение о полной односторонней приостановке соответствующих соглашений с РФ о взаимных визовых упрощениях. Таким образом, европейцы исключили для всех категорий россиян весь комплекс визовых преференций, действовавших более 15 лет. Это и требования к комплекту документов, и сроки обработки визовых заявлений, и период действия, а также кратность выдаваемых виз. Помимо прочего, был изменен и размер сбора за шенгенскую визу ‒вырос до 80 евро вместо прежних 35 евро.Такие враждебные дискриминационные действия несут серьезный урон гуманитарной составляющей международных отношений, основывающихся в первую очередь на принципе взаимности. В текущих условиях граждане России испытывают самые серьезные трудности с получением виз и въездом на территорию государств Европы. Это касается и посещения родственников, проживающих в европейских странах, и следования на лечение, и участия в культурных, научных, спортивных, деловых мероприятиях.Вместе с тем в целях поддержания контактов с гражданами стран Европы был одобрен подход, согласно которому российская сторона продолжит – в отличие от европейцев – частично придерживаться положений упомянутых визовых соглашений в части упрощенных процедур оформления виз и срока действия таких виз. Указанные льготные условия будут и дальше применяться по отношению к предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам, иностранцам, близкие родственники которых, являясь также иностранными гражданами, проживают в России, водителям-дальнобойщикам и членам поездных бригад.Кроме того, к настоящему времени российское миграционное законодательство было модернизировано таким образом, чтобы упростить для иностранцев возможность посещения своих родственников в России. В первую очередь новый облегченный порядок направлен на проживающих за рубежом соотечественников. Так, основанием для получения соответствующей частной визы теперь может являться приглашение от российского гражданина в простой письменной форме и документы, подтверждающие родство. Оформление специальных разрешений в органах МВД России больше не требуется. Указанная виза является многократной и выдается на срок до одного года. При этом длительность пребывания иностранца на территории России регулируется только периодом действия данной визы, тогда как в большинстве других случаев устанавливается ограничение в 90 дней. Получив такую визу, иностранец вправе непрерывно находиться вместе со своим родственником в России вплоть до одного года без необходимости выезда.Возвращаясь к упомянутым недружественным действиям Евросоюза и ряда государств Европы, предпринятым как раз на фоне значительных послаблений с российской стороны на визовом треке, в качестве ответной меры вынужденно было принято решение вслед за европейцами изменить подходы к взиманию визовых сборов. Механизмом для таких изменений и является разработанный МИД России законопроект. При этом важно отметить, что речь идет именно об упразднении ставок визовых сборов, предусмотренных указанными международными договорами. МИД России в данном случае выступает исключительно за их приведение в соответствие с размерами визовых сборов, установленных внутренним российским законодательством.При этом хочу вновь подчеркнуть, граждане всех без исключения европейских государств, с которыми были заключены соглашения о визовых упрощениях, вправе обратиться за единой электронной визой. На заполнение анкеты через интернет заявителю требуется полчаса свободного времени, а сам процесс получения единой электронной визы занимает лишь четыре дня.– Имеется ли в МИД России предварительная статистика относительно количества лиц, которые с начала 2023 года получили либо отказались от российского гражданства?– За первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тысячи человек. Подавляющее число из них – это дети, рожденные в смешанных браках. Кроме того, за этот период российскими загранучреждениями было удостоверено наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей. Для сравнения: в 2022 году эти показатели составили 23,5 тысячи и 13,6 тысячи человек, соответственно.Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года (по итогам 2022 года – 4,3 тысячи человек).– Продолжается ли работа по заключению межправительственных соглашений о безвизовых поездках с рядом стран Азии, в частности Ближнего Востока? С какими государствами в ближайшее время можно ожидать подписания подобных соглашений?– Действительно, в настоящее время нами ведется кропотливая работа над проектами соглашений об отмене визовых требований с рядом государств Азии, Африки и Ближнего Востока. Однако надо учитывать, что процесс этот небыстрый и непростой, требующий приложения совместных с иностранными партнерами усилий, длительного согласования позиций и выверенных решений.– Принимаются ли меры по предоставлению возможности получения паспорта гражданина России в дипломатических и консульских представительствах нашей страны за рубежом?– По итогам проработки в межведомственном формате вопроса о возможности оформления внутренних паспортов граждан РФ через загранучреждения констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически. В этой связи хотел бы обратить внимание на принятое по итогам состоявшегося 25 сентября под председательством Дмитрия Медведева заседания комиссии Совета безопасности РФ по вопросам миграционной политики решение относительно всесторонней проработки вопроса использования гражданами России заграничных (а не только внутренних) паспортов в качестве документов, удостоверяющих личность, при совершении юридически значимых действий и получении государственных услуг на территории РФ.Кроме того, отмечаем предпринимаемые по линии МВД России усилия по максимальному упрощению порядка оформления внутренних паспортов. В частности, срок оформления паспорта был сокращен до пяти рабочих дней со дня приема территориальным органом МВД России документов от гражданина либо из МФЦ, а срок действия паспорта увеличен до 90 дней после достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.– Возобновлен ли в полной мере безвизовый режим для туристических групп из России и Китая?– Вопрос относится к компетенции Минэкономразвития России.– Планируется ли подписание нового соглашения между Москвой и Пекином о безвизовых туристических поездках, предполагающего сокращение минимального состава группы с пяти до трех человек и увеличивающее срок безвизового пребывания? Какие еще изменения в порядок безвизовых поездок могут быть внесены?– Минэкономразвития России с китайскими партнерами ведется работа по согласованию текста нового соглашения, предусматривающего сокращение минимального состава туристических групп до трех человек, увеличение срока их пребывания до 21 дня и внедрение электронного документооборота.– Существуют ли сложности в реализации соглашения о безвизовых поездках туристических групп с Ираном? Когда оно может заработать в полном объеме?– В сентябре в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках с Ираном состоялись ознакомительные визиты российских и иранских туроператоров. По итогам – в ходе практической обкатки механизма реализации соглашения – были устранены "узкие" организационные моменты, ряд технических шероховатостей.Сейчас можно констатировать, что соглашение заработало в полном объеме. В этом месяце первые организованные группы российских туристов отправились в Иран. Ожидаем, что благодаря данной договоренности с иранскими партнерами взаимные туристические обмены будут и далее стабильно расти.– В каких странах ожидается открытие новых российских консульских учреждений? Будут ли открыты представительства в Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), а также в столице Мальдивской Республики Мале и городе Денпасаре на Бали?– С казахстанскими партнерами готовится заключение соглашения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в Актау. Одновременно с этим идет подбор здания для его размещения.Между российской и узбекистанской сторонами достигнута договоренность об открытии генерального консульства России в Самарканде, ведется работа по ее юридическому закреплению. С Мальдивской Республикой и Республикой Индонезией заключены межправительственные соглашения об учреждении генеральных консульств в городах Мале и Денпасаре, соответственно. В настоящее время предпринимаются практические действия по открытию данных загранучреждений. Говорить о сроках начала их работы пока преждевременно.– С учетом нынешней ситуации в российско-армянских отношениях остаются ли в силе планы по открытию генконсульства России в Сюникской области, и есть ли риски, что эти планы могут быть сорваны? Изменился ли подход армянской стороны к этому вопросу в контексте критики Москвы Ереваном? Отзывал ли Ереван согласие на открытие консульского представительства? Если нет, то когда оно может начать работать?– Планы по учреждению генерального консульства России в Капане каких-либо изменений не претерпели. Согласие армянской стороны на его открытие остается в силе. О конкретных сроках начала работы данного консульского учреждения мы обязательно проинформируем дополнительно.

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Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, европа, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм