https://ria.ru/20231021/ukraina-1904401668.html

На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2023

На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T19:05

2023-10-21T19:05

2023-10-21T19:44

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

николаевская область

николай лукашук

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. "Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук. Ранее в субботу в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231021/bespilotniki-1904390353.html

украина

днепропетровская область

николаевская область

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украина, днепропетровская область, николаевская область, николай лукашук, вооруженные силы рф