https://ria.ru/20231021/ukraina-1904401668.html
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2023
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:05
2023-10-21T19:05
2023-10-21T19:44
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. "Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук. Ранее в субботу в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231021/bespilotniki-1904390353.html
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украина, днепропетровская область, николаевская область, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Николаевская область, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Лукашук: в Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры