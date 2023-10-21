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На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 21.10.2023 (обновлено: 19:44 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904401668.html
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2023
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:05
2023-10-21T19:44
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
николаевская область
николай лукашук
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. "Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук. Ранее в субботу в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231021/bespilotniki-1904390353.html
украина
днепропетровская область
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украина, днепропетровская область, николаевская область, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Николаевская область, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Лукашук: в Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры

© Фото : Микола Лукашук – голова ДОР/TelegramПоврежденный объект инфраструктуры в Днепропетровской области. 21 октября 2023
Поврежденный объект инфраструктуры в Днепропетровской области. 21 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Микола Лукашук – голова ДОР/Telegram
Поврежденный объект инфраструктуры в Днепропетровской области. 21 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
"Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-30 в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Основатель "Азова"* признал превосходство российских беспилотников
Вчера, 18:01
Ранее в субботу в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:45
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьНиколаевская областьНиколай ЛукашукВооруженные силы РФ
 
 
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