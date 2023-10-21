https://ria.ru/20231021/podrostki-1904159447.html

"Избивали случайных прохожих". Что известно о банде подростков в Петербурге

"Избивали случайных прохожих". Что известно о банде подростков в Петербурге - РИА Новости, 21.10.2023

"Избивали случайных прохожих". Что известно о банде подростков в Петербурге

Оскорбления, драки в публичных местах — хулиганы из Северной столицы записывали это на видео и выкладывали в соцсети. Возбудили уголовное дело. Один из главарей РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:00

2023-10-21T08:00

2023-10-21T08:02

общество

криминал

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Глеб Подгорский. Оскорбления, драки в публичных местах — хулиганы из Северной столицы записывали это на видео и выкладывали в соцсети. Возбудили уголовное дело. Один из главарей теперь в бегах. РИА Новости разбиралось в ситуации.Уличные боиНападали как по отдельности, так и толпой. Среди пострадавших — подростки, подвыпившие прохожие, просто те, кто сделал замечание. Ломали скамейки, разбивали уличные фонари. Каждую выходку фиксировали в деталях. Себя молодые люди в соцсетях называют "азербайджанской мафией".Видео выкладывал 18-летний Турал Мамедов. В группе, состоящей, предположительно, из семи человек, он считается главным.О нем известно немного: занимался боксом, даже участвовал в городских чемпионатах. Весной сменил спортивный клуб и стал пропускать тренировки. Потом переключился на уличные драки.Кроме того, время от времени на канале Турала появляются ролики, где он на большой скорости под громкую музыку едет по Петербургу, явно нарушая ПДД. В начале октября он сообщил, что врезался в "Газель"."Дядя все решил. Гаишникам на лапу 35 тысяч дал", — похвастался лихач.Почти под каждым постом просил подписчиков активнее реагировать и распространять записи, обещая новые.Дело о хулиганствеЭти ролики вызвали широкий общественный резонанс. Силовики возбудили дело по части 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство, совершенное группой лиц").Личности участников банды установили. Это шесть человек в возрасте от 14 до 18 лет."Трое, включая основного фигуранта, — граждане России. Четверо — представители одного из государств ближнего зарубежья", — уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по городу.Первым задержали 18-летнего Сеймура Мухтарова. Он признался, что нигде не учится, "работает на складе". Видео с драками публиковал лишь ради просмотров.Говорит: "Мне скидывали ролики и предлагали разместить". Уверяет, что лично с компанией подростков незнаком.И отрицает причастность к избиениям. Хотя у следователей другая информация: Мухтарова подозревают в драке на улице Ленсовета. Предполагают, что он был вместе с 17-летним подростком, который спровоцировал потасовку.Избивали беззащитныхОдин из задержанных на допросе рассказал, что Турал призывал избивать именно коренных петербуржцев: якобы кто-то из таких оскорбил его мать.Другой член банды это подтверждает: жертв выбирали по национальности, нападали толпой — в "основном на тех, кто не мог ответить".Двое отделались пятью сутками административного ареста за мелкое хулиганство. В том числе 18-летний Иван Алексеев, который, кстати, был за рулем машины в момент ДТП с "Газелью".Еще двоих — несовершеннолетних — могут отправить в центр временного содержания на перевоспитание.УгрозыИсторию активно обсуждали в соцсетях. В телеграм-каналах распространился комментарий бойца СВО, командира штурмовой роты отряда "Эспаньола" Михаила Турканова с позывным Питбуль. После этого последователи Мамедова принялись ему угрожать и опубликовали личные данные военнослужащего.Несмотря на расследование, эту информацию с канала так и не удалили — в отличие от скандальных роликов с избиениями. Вместо них — аудиосообщение о том, что все администраторы ресурса находятся за границей.Выехал из страны, по данным СМИ, и сам блогер. Ему по закону грозит срок до семи лет. Родственников Мамедова проверяют на возможную причастность к укрывательству.Полицейские опросили двух избитых подростков 16 и 14 лет. Те случайно пересеклись с хулиганами на улице, причем в разное время. Сотрудники МВД продолжают искать пострадавших и призывают помочь следствию.

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общество, криминал, подростки, санкт-петербург, происшествия, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин