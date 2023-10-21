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Российско-армянский центр передал гумпомощь для переселенцев из Карабаха - РИА Новости, 21.10.2023
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11:23 21.10.2023 (обновлено: 11:40 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/krbkh-1904314569.html
Российско-армянский центр передал гумпомощь для переселенцев из Карабаха
Российско-армянский центр передал гумпомощь для переселенцев из Карабаха - РИА Новости, 21.10.2023
Российско-армянский центр передал гумпомощь для переселенцев из Карабаха
Российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) передал свыше 1,5 тонны помощи для переехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T11:23
2023-10-21T11:40
в мире
армения
нагорный карабах
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) передал свыше 1,5 тонны помощи для переехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха, сообщается в телеграм-канале центра. "Российско-армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла муниципалитетам городов Севан и Гавар. Более 1,5 тонны гуманитарной помощи помогут местным властям в организации пунктов временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении. В РАЦГР сообщили, что скоро имущество для организации теплых спальных мест будет доставлено и в другие районы Армении. "Также продолжается работа по линии министерства иностранных дел России с доставкой большого объема продовольственных товаров с помощью авиации МЧС России", - отмечается в сообщении. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года, после многомесячной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
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армения
нагорный карабах
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в мире, армения, нагорный карабах, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта
Российско-армянский центр передал гумпомощь для переселенцев из Карабаха

Российско-армянский центр передал 1,5 тонны гумпомощи переселенцам из Карабаха

© Российско-Армянский центр гуманитарного реагированияРоссийско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) передал свыше 1,5 тонны помощи для переехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха, сообщается в телеграм-канале центра.
"Российско-армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла муниципалитетам городов Севан и Гавар. Более 1,5 тонны гуманитарной помощи помогут местным властям в организации пунктов временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении.
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагированияРоссийско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования
1 из 4
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагированияРоссийско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования
2 из 4
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагированияРоссийско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования
3 из 4
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагированияРоссийско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования
4 из 4
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования
1 из 4
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования
2 из 4
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования
3 из 4
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
© Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования
4 из 4
В РАЦГР сообщили, что скоро имущество для организации теплых спальных мест будет доставлено и в другие районы Армении.
"Также продолжается работа по линии министерства иностранных дел России с доставкой большого объема продовольственных товаров с помощью авиации МЧС России", - отмечается в сообщении.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана.
Баку 19 сентября 2023 года, после многомесячной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
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9 октября, 10:09
 
В миреАрменияНагорный КарабахАзербайджанНикол ПашинянИльхам АлиевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ситуация в Нагорном КарабахеСитуация в зоне карабахского конфликта
 
 
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