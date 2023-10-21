https://ria.ru/20231021/konflikt-1904289556.html

Глава МИД ПМР обвинил молдавских политиков в желании применить опыт Баку

Глава МИД ПМР обвинил молдавских политиков в желании применить опыт Баку - РИА Новости, 21.10.2023

Глава МИД ПМР обвинил молдавских политиков в желании применить опыт Баку

Некоторые политики в Молдавии призывают применить в Приднестровье карабахский опыт Азербайджана, однако такой опыт не является моделью решения конфликта на... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T06:02

2023-10-21T06:02

2023-10-21T06:04

в мире

азербайджан

молдавия

виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Некоторые политики в Молдавии призывают применить в Приднестровье карабахский опыт Азербайджана, однако такой опыт не является моделью решения конфликта на Днестре, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев."Сейчас в Молдове отдельные лица призывают использовать "опыт Азербайджана" (в Карабахе). Между тем в историческом контексте этот опыт – очевидная трагедия для двух народов: десятки тысяч погибших, сотни тысяч беженцев, череда гуманитарных кризисов. Это не модель решения конфликта. Желать воспроизведения такого опыта могут только глубоко неадекватные люди... Накачка оружием создает дополнительный соблазн решить молдо-приднестровский конфликт силой, и вряд ли кто-то может гарантировать, что в Кишиневе, как в начале 1990-х, не возобладают "горячие головы". Единственная эффективная гарантия – миротворческая операция на Днестре", - сказал Игнатьев.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. Через 44 дня армянская сторона потеряла ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советские годы, а также все располагавшиеся вокруг нее районы. 19-20 сентября 2023 года, после многомесячной блокады Карабаха, Баку провел там военную операцию, по итогам которой президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.

https://ria.ru/20231021/militarizatsiya-1904288351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, азербайджан, молдавия, виталий игнатьев