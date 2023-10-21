В Ширакской области в Армении Русский дом помог переселенцам из Карабаха
В Ширакской области Русский дом передал переселенцам из Карабаха 234 гумнабора
ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Русская гуманитарная миссия совместно с представительством Россотрудничества передала помощь переселенцам из Карабаха в Ширакской области Армении, сообщается в Tekegram-канале представительства.
"Русская гуманитарная миссия совместно с Русским домом в Армении (представительство Россотрудничества) доставила в Ширакскую область республики порядка 234 гуманитарных наборов для семей переселенцев из Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарные комплекты включают в себя продукты питания и средства личной гигиены. Также была передана партия теплых пледов. За день удалось посетить шесть населенных пунктов: Артик, Цахкаовит, Ахурян, Бениамин, Вениамин, Азатан. Часть наборов в отдаленных селах была доставлена адресно, сообщили в представительстве.
Ранее русская гуманитарная миссия доставила в Армению шесть тонн гуманитарного груза для переселенцев из Карабаха. Самолетом были доставлены предметы личной гигиены, бытовая химия и продукты с долгим сроком хранения, в том числе крупы, каши и детское питание - всего 16 ящиков и паллет. Одна паллета была отправлена волгоградским "Домом дружбы".
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.