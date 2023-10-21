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Русский дом в Армении сосредоточился на помощи переселенцам из Карабаха - РИА Новости, 21.10.2023
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19:19 21.10.2023 (обновлено: 19:56 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/dom-1904404087.html
Русский дом в Армении сосредоточился на помощи переселенцам из Карабаха
Русский дом в Армении сосредоточился на помощи переселенцам из Карабаха - РИА Новости, 21.10.2023
Русский дом в Армении сосредоточился на помощи переселенцам из Карабаха
Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) переформатировал свою работу и сосредоточился на помощи переселенцам из Карабаха, сообщил в субботу... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:19
2023-10-21T19:56
в мире
справки
армения
нагорный карабах
россия
сергей копыркин
никол пашинян
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904409295_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_e677f1d76484b95ce25f4a61512288f1.jpg
ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) переформатировал свою работу и сосредоточился на помощи переселенцам из Карабаха, сообщил в субботу руководитель представительства Вадим Фефилов в ходе прошедшей в посольстве РФ в Ереване XV Страновая конференции российских соотечественников на тему "Русский мир Армении. Достижения и современные вызовы". "Россотрудничество переформатировало свою работу и сосредоточилось на гуманитарной помощи переселенцам из Нагорного Карабаха. Нам пришлось отложить даже финалы футбольного турнира среди детей армянского приграничья на приз голкипера Романа Березовского, который был запланирован на начало октября в Вайке. За лето в отборочных соревнованиях сыграло 1244 юноши. Очень надеюсь, что финалы всё же проведем, ребята и их тренеры этого очень ждут", - приводит слова Фефилова пресс-служба посольства. Он выразил особую благодарность партнерам Русского дома в Армении - самым активным организациям соотечественников: Елене Акопян (организация "Россия"), Александру Березовскому ("Путь добра"), Людмиле Агаханян ("Россияне"), Елене Акобян ("Мирный атом"), Аиде Арутюнян ("Гармония"), Татьяне Папоян ("Ода-Луч"). Посол России в Армении Сергей Копыркин, в свою очередь, заявил, что конференция проходит в неординарных условиях на фоне одной из самых мрачных страниц в истории современной Армении. "Мы стали свидетелями того, как более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха: армян и русских, были вынуждены покинуть свою родину. С первых дней этой трагедии содействие вынужденным переселенцам со стороны России оказывается, как через частные организации, так и на государственном уровне", - сказал Копыркин. В ходе конференции председатель русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов отметил, что "русский мир в Армении будет усилен за счет влившихся в него карабахцев - носителей русского языка и культуры". Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года, после многомесячной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
https://ria.ru/20231021/krbkh-1904314569.html
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в мире, справки, армения, нагорный карабах, россия, сергей копыркин, никол пашинян, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Справки, Армения, Нагорный Карабах, Россия, Сергей Копыркин, Никол Пашинян, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта
Русский дом в Армении сосредоточился на помощи переселенцам из Карабаха

Фефилов: Русский дом в Армении сосредоточился на помощи переселенцам из Карабаха

© Фото : Русский дом в Армении/TelegramРуководитель Русского дома в Армении Вадим Фефилов на XV Страновой конференции российских соотечественников Республики Армения. 21 октября 2023
Руководитель Русского дома в Армении Вадим Фефилов на XV Страновой конференции российских соотечественников Республики Армения. 21 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Русский дом в Армении/Telegram
Руководитель Русского дома в Армении Вадим Фефилов на XV Страновой конференции российских соотечественников Республики Армения. 21 октября 2023
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) переформатировал свою работу и сосредоточился на помощи переселенцам из Карабаха, сообщил в субботу руководитель представительства Вадим Фефилов в ходе прошедшей в посольстве РФ в Ереване XV Страновая конференции российских соотечественников на тему "Русский мир Армении. Достижения и современные вызовы".
"Россотрудничество переформатировало свою работу и сосредоточилось на гуманитарной помощи переселенцам из Нагорного Карабаха. Нам пришлось отложить даже финалы футбольного турнира среди детей армянского приграничья на приз голкипера Романа Березовского, который был запланирован на начало октября в Вайке. За лето в отборочных соревнованиях сыграло 1244 юноши. Очень надеюсь, что финалы всё же проведем, ребята и их тренеры этого очень ждут", - приводит слова Фефилова пресс-служба посольства.
Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев с территории Нагорного Карабаха
Российско-армянский центр передал гумпомощь для переселенцев из Карабаха
Вчера, 11:23
Он выразил особую благодарность партнерам Русского дома в Армении - самым активным организациям соотечественников: Елене Акопян (организация "Россия"), Александру Березовскому ("Путь добра"), Людмиле Агаханян ("Россияне"), Елене Акобян ("Мирный атом"), Аиде Арутюнян ("Гармония"), Татьяне Папоян ("Ода-Луч").
Посол России в Армении Сергей Копыркин, в свою очередь, заявил, что конференция проходит в неординарных условиях на фоне одной из самых мрачных страниц в истории современной Армении. "Мы стали свидетелями того, как более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха: армян и русских, были вынуждены покинуть свою родину. С первых дней этой трагедии содействие вынужденным переселенцам со стороны России оказывается, как через частные организации, так и на государственном уровне", - сказал Копыркин.
В ходе конференции председатель русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов отметил, что "русский мир в Армении будет усилен за счет влившихся в него карабахцев - носителей русского языка и культуры".
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана.
Баку 19 сентября 2023 года, после многомесячной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Папа римский выступил в защиту монастырей Нагорного Карабаха
15 октября, 14:42
 
В миреСправкиАрменияНагорный КарабахРоссияСергей КопыркинНикол ПашинянФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Ситуация в Нагорном КарабахеСитуация в зоне карабахского конфликта
 
 
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