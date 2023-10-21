https://ria.ru/20231021/deti-1904356540.html

Мурашко рассказал о результатах работы программы неонатального скрининга

Мурашко рассказал о результатах работы программы неонатального скрининга - РИА Новости, 21.10.2023

Мурашко рассказал о результатах работы программы неонатального скрининга

У более 400 новорожденных в России выявлены наследственные заболевания благодаря неонатальному скринингу, который стартовал с 2023 года, все дети после... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:32

2023-10-21T15:32

2023-10-21T15:32

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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НАЛЬЧИК, 21 окт - РИА Новости. У более 400 новорожденных в России выявлены наследственные заболевания благодаря неонатальному скринингу, который стартовал с 2023 года, все дети после установки диагноза получают лечение, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Расширенный неонатальный скрининг, позволяющий выявить около 40 наследственных заболеваний и групп наследственных заболеваний, стартовал в России 1 января 2023 года. "Скринингом в России охвачено более 960 тысяч новорожденных, выявлено уже сегодня более 411 заболеваний", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что сегодня есть ресурсы и возможности, чтобы сразу же обеспечивать детей, у которых выявлены заболевания, лечением, и тем самым профилактировать инвалидизацию. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что более 99% новорожденных сегодня охвачены медицинским скринингом.

https://ria.ru/20230603/sma-1875911389.html

https://ria.ru/20231013/gorev-1902464470.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)