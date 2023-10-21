https://ria.ru/20231021/deti-1904356540.html
Мурашко рассказал о результатах работы программы неонатального скрининга
Мурашко рассказал о результатах работы программы неонатального скрининга - РИА Новости, 21.10.2023
Мурашко рассказал о результатах работы программы неонатального скрининга
У более 400 новорожденных в России выявлены наследственные заболевания благодаря неонатальному скринингу, который стартовал с 2023 года, все дети после... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:32
2023-10-21T15:32
2023-10-21T15:32
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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НАЛЬЧИК, 21 окт - РИА Новости. У более 400 новорожденных в России выявлены наследственные заболевания благодаря неонатальному скринингу, который стартовал с 2023 года, все дети после установки диагноза получают лечение, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Расширенный неонатальный скрининг, позволяющий выявить около 40 наследственных заболеваний и групп наследственных заболеваний, стартовал в России 1 января 2023 года. "Скринингом в России охвачено более 960 тысяч новорожденных, выявлено уже сегодня более 411 заболеваний", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что сегодня есть ресурсы и возможности, чтобы сразу же обеспечивать детей, у которых выявлены заболевания, лечением, и тем самым профилактировать инвалидизацию. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что более 99% новорожденных сегодня охвачены медицинским скринингом.
https://ria.ru/20230603/sma-1875911389.html
https://ria.ru/20231013/gorev-1902464470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко рассказал о результатах работы программы неонатального скрининга
Мурашко: у 411 новорожденных в РФ в 2023 году нашли наследственные заболевания
НАЛЬЧИК, 21 окт - РИА Новости. У более 400 новорожденных в России выявлены наследственные заболевания благодаря неонатальному скринингу, который стартовал с 2023 года, все дети после установки диагноза получают лечение, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Расширенный неонатальный скрининг, позволяющий выявить около 40 наследственных заболеваний и групп наследственных заболеваний, стартовал в России 1 января 2023 года.
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"Скринингом в России охвачено более 960 тысяч новорожденных, выявлено уже сегодня более 411 заболеваний", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что сегодня есть ресурсы и возможности, чтобы сразу же обеспечивать детей, у которых выявлены заболевания, лечением, и тем самым профилактировать инвалидизацию.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что более 99% новорожденных сегодня охвачены медицинским скринингом.
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