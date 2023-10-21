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Биография генерал-полковника Виктора Афзалова
Биография генерал-полковника Виктора Афзалова - РИА Новости, 21.10.2023
Биография генерал-полковника Виктора Афзалова
Генерал-полковник Виктор Мусавирович Афзалов родился 9 июня 1968 года. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T01:20
2023-10-21T01:20
2023-10-21T01:20
справки
россия
виктор афзалов
воздушно-космические силы россии
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Генерал-полковник Виктор Мусавирович Афзалов родился 9 июня 1968 года. В 1989 году Афзалов окончил Пушкинское высшее ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники ПВО, в 2000 году – Военный университет ПВО (ныне – Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского), в 2010 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба – первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года указом президента России Виктор Афзалов был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. В августе 2018 года Афзалов занял должность начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. В 2022 году Виктор Афзалов стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС России. В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил Виктору Афзалову звание генерал-полковника. В августе 2023 года Афзалов снова был назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС России. 20 октября 2023 года стало известно, что Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, россия, виктор афзалов, воздушно-космические силы россии
Справки, Россия, Виктор Афзалов, Воздушно-космические силы России
Генерал-полковник Виктор Мусавирович Афзалов родился
9 июня 1968 года.
В 1989 году Афзалов окончил Пушкинское высшее ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники ПВО, в 2000 году – Военный университет ПВО (ныне – Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского), в 2010 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба – первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО.
В июле 2017 года указом президента России Виктор Афзалов был назначен
командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.
В августе 2018 года Афзалов занял
должность начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России.
В 2022 году Виктор Афзалов стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС России.
В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил Виктору Афзалову звание генерал-полковника.
В августе 2023 года Афзалов снова был назначен
временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС России.
20 октября 2023 года стало известно
, что Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС России.