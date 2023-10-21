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Биография генерал-полковника Виктора Афзалова

Биография генерал-полковника Виктора Афзалова - РИА Новости, 21.10.2023

Биография генерал-полковника Виктора Афзалова

Генерал-полковник Виктор Мусавирович Афзалов родился 9 июня 1968 года. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T01:20

2023-10-21T01:20

2023-10-21T01:20

справки

россия

виктор афзалов

воздушно-космические силы россии

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Генерал-полковник Виктор Мусавирович Афзалов родился 9 июня 1968 года. В 1989 году Афзалов окончил Пушкинское высшее ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники ПВО, в 2000 году – Военный университет ПВО (ныне – Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского), в 2010 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба – первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года указом президента России Виктор Афзалов был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. В августе 2018 года Афзалов занял должность начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. В 2022 году Виктор Афзалов стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС России. В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил Виктору Афзалову звание генерал-полковника. В августе 2023 года Афзалов снова был назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС России. 20 октября 2023 года стало известно, что Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

справки, россия, виктор афзалов, воздушно-космические силы россии