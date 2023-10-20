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В МИД России прокомментировали планы Украины законодательно запретить УПЦ
В МИД России прокомментировали планы Украины законодательно запретить УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023
В МИД России прокомментировали планы Украины законодательно запретить УПЦ
Намерение киевского режима законодательно запретить Украинскую православную церковь - очередной акт произвола, профильные международные организации должны... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:43
2023-10-20T17:43
2023-10-20T17:43
религия
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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украина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Намерение киевского режима законодательно запретить Украинскую православную церковь - очередной акт произвола, профильные международные организации должны потребовать от режима Владимира Зеленского отказаться от этой позорной идеи, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. Верховная рада Украины 19 октября приняла в первом чтении законопроект, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. "В условиях надвигающегося на Украине средневекового мракобесия необходимо безотлагательно объединить усилия всех демократических государств и трезвомыслящих людей, чтобы противостоять очередному акту произвола в отношении канонического православия на Украине", - говорится в комментарии Аскальдовича на сайте дипведомства. "Призываем профильные международные организации потребовать от режима Зеленского отказаться от позорной идеи ликвидировать крупнейшую церковь страны и соблюдать общепризнанные международные документы, в которых декларируются обязанность государства обеспечивать гармоничное развитие религиозных общин и организаций, право человека и гражданина на свободу вероисповедания", - отметили в МИД РФ.
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ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, россия, украина, верховная рада украины
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Россия, Украина, Верховная Рада Украины
В МИД России прокомментировали планы Украины законодательно запретить УПЦ
МИД назвал планы Украины законодательно запретить УПЦ актом произвола властей