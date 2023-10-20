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В МИД России прокомментировали планы Украины законодательно запретить УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023
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Религия
 
17:43 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/upts-1904215004.html
В МИД России прокомментировали планы Украины законодательно запретить УПЦ
В МИД России прокомментировали планы Украины законодательно запретить УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023
В МИД России прокомментировали планы Украины законодательно запретить УПЦ
Намерение киевского режима законодательно запретить Украинскую православную церковь - очередной акт произвола, профильные международные организации должны... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:43
2023-10-20T17:43
религия
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
россия
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Намерение киевского режима законодательно запретить Украинскую православную церковь - очередной акт произвола, профильные международные организации должны потребовать от режима Владимира Зеленского отказаться от этой позорной идеи, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. Верховная рада Украины 19 октября приняла в первом чтении законопроект, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. "В условиях надвигающегося на Украине средневекового мракобесия необходимо безотлагательно объединить усилия всех демократических государств и трезвомыслящих людей, чтобы противостоять очередному акту произвола в отношении канонического православия на Украине", - говорится в комментарии Аскальдовича на сайте дипведомства. "Призываем профильные международные организации потребовать от режима Зеленского отказаться от позорной идеи ликвидировать крупнейшую церковь страны и соблюдать общепризнанные международные документы, в которых декларируются обязанность государства обеспечивать гармоничное развитие религиозных общин и организаций, право человека и гражданина на свободу вероисповедания", - отметили в МИД РФ.
https://ria.ru/20231020/upts-1904180479.html
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ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, россия, украина, верховная рада украины
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Россия, Украина, Верховная Рада Украины
В МИД России прокомментировали планы Украины законодательно запретить УПЦ

МИД назвал планы Украины законодательно запретить УПЦ актом произвола властей

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Намерение киевского режима законодательно запретить Украинскую православную церковь - очередной акт произвола, профильные международные организации должны потребовать от режима Владимира Зеленского отказаться от этой позорной идеи, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Верховная рада Украины 19 октября приняла в первом чтении законопроект, который позволяет запретить Украинскую православную церковь.
"В условиях надвигающегося на Украине средневекового мракобесия необходимо безотлагательно объединить усилия всех демократических государств и трезвомыслящих людей, чтобы противостоять очередному акту произвола в отношении канонического православия на Украине", - говорится в комментарии Аскальдовича на сайте дипведомства.
"Призываем профильные международные организации потребовать от режима Зеленского отказаться от позорной идеи ликвидировать крупнейшую церковь страны и соблюдать общепризнанные международные документы, в которых декларируются обязанность государства обеспечивать гармоничное развитие религиозных общин и организаций, право человека и гражданина на свободу вероисповедания", - отметили в МИД РФ.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Эксперт рассказал о последствиях запрета канонической УПЦ на Украине
Вчера, 15:58
 
РелигияСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьРоссияУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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