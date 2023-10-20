https://ria.ru/20231020/upts-1904180479.html

Эксперт рассказал о последствиях запрета канонической УПЦ на Украине

Эксперт рассказал о последствиях запрета канонической УПЦ на Украине - РИА Новости, 20.10.2023

Эксперт рассказал о последствиях запрета канонической УПЦ на Украине

Адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман, комментируя законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в своем... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:58

2023-10-20T15:58

2023-10-20T15:58

религия

украина

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман, комментируя законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в своем Telegram-канале, что ситуация обернется многочисленными судебными тяжбами для всех религиозных организаций УПЦ. Ранее в четверг украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. "Юридически сейчас указанный законопроект (а в дальнейшем, возможно, закон Украины) не влияет ни на религиозные организации, ни на священнослужителей и верующих Украинской православной церкви. В то же время последовательная государственная политика против УПЦ и постоянная дискриминация демонстрируют, что под лозунгом "содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов" государство будет пытаться запретить именно УПЦ. Даже сейчас народные депутаты подтверждают это своим поведением и высказываниями", - написал Чекман. Он отметил, что прекращение деятельности религиозных организаций будет происходить по решению суда в случае, если экспертиза установит управление такой организацией из РФ. По его словам, если закон примут, то все религиозные организации канонической церкви (епархиальные управления, монастыри, приходы и прочие) будут вовлечены в многочисленные судебные тяжбы. "Священнослужителям, и верующим УПЦ необходимо уже сегодня ... объединяться и организовывать систематическую и слаженную работу по юридической защите своих прав", - резюмировал он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html

https://ria.ru/20231012/kiev-1902093689.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия