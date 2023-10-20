Вице-спикер Госдумы прокомментировала украинский закон об УПЦ
Кузнецова: украинские власти законом о запрете УПЦ хотят уничтожить православие
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя принятый в первом чтении на Украине законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, написала в Telegram-канале, что украинские власти хотят уничтожить православие.
Рада ранее приняла в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, сообщил парламентарий Ярослав Железняк. За него, по его словам, проголосовало 267 депутатов.
"Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении о запрете канонической Украинской Православной Церкви. Лоббисты с поддержкой Запада добиваются полного запрета православия на Украине", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что данный законопроект станет шагом на пути к легализации однополых браков. По ее мнению, лоббирование ЛГБТ - это признак формирования нацистских режимов. Доказательством, пояснила Кухнецова, может послужить доклад ЦРУ об ориентации лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, а также законотворческая деятельность Канады, недавно чествующей нациста, направленная на продвижение ЛГБТ-ценностей, в том числе возможность детей сменить пол без разрешения родителей.
"Россия пока член Ассамблеи (Межпарламентская ассамблея православия), и мы молчать не будем! Мы выражаем протест против законов, открыто нарушающих основы международного права – ст. 18 Всеобщей Декларации прав человека 1948 года. Когда открыто запрещают веру, уже не спасет никакая ширма "прав человека" и "демократии". Поистине, ад пуст, все бесы здесь. Они сегодня убивают детей и совершают против них страшные преступления, повторяя деяния Ирода и тех гонителей истины, проклятых Церковью и потомками. С такой дьявольщиной нам явно не по пути", - заключила Кузнецова.