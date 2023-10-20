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Вице-спикер Госдумы прокомментировала украинский закон об УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023
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Религия
 
14:22 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/upts-1904143076.html
Вице-спикер Госдумы прокомментировала украинский закон об УПЦ
Вице-спикер Госдумы прокомментировала украинский закон об УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023
Вице-спикер Госдумы прокомментировала украинский закон об УПЦ
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя принятый в первом чтении на Украине законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, написала в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:22
2023-10-20T14:22
религия
россия
украина
германия
анна кузнецова
госдума рф
верховная рада украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя принятый в первом чтении на Украине законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, написала в Telegram-канале, что украинские власти хотят уничтожить православие. Рада ранее приняла в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, сообщил парламентарий Ярослав Железняк. За него, по его словам, проголосовало 267 депутатов. "Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении о запрете канонической Украинской Православной Церкви. Лоббисты с поддержкой Запада добиваются полного запрета православия на Украине", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что данный законопроект станет шагом на пути к легализации однополых браков. По ее мнению, лоббирование ЛГБТ - это признак формирования нацистских режимов. Доказательством, пояснила Кухнецова, может послужить доклад ЦРУ об ориентации лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, а также законотворческая деятельность Канады, недавно чествующей нациста, направленная на продвижение ЛГБТ-ценностей, в том числе возможность детей сменить пол без разрешения родителей. "Россия пока член Ассамблеи (Межпарламентская ассамблея православия), и мы молчать не будем! Мы выражаем протест против законов, открыто нарушающих основы международного права – ст. 18 Всеобщей Декларации прав человека 1948 года. Когда открыто запрещают веру, уже не спасет никакая ширма "прав человека" и "демократии". Поистине, ад пуст, все бесы здесь. Они сегодня убивают детей и совершают против них страшные преступления, повторяя деяния Ирода и тех гонителей истины, проклятых Церковью и потомками. С такой дьявольщиной нам явно не по пути", - заключила Кузнецова.
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россия, украина, германия, анна кузнецова, госдума рф, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Германия, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Вице-спикер Госдумы прокомментировала украинский закон об УПЦ

Кузнецова: украинские власти законом о запрете УПЦ хотят уничтожить православие

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя принятый в первом чтении на Украине законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, написала в Telegram-канале, что украинские власти хотят уничтожить православие.
Рада ранее приняла в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, сообщил парламентарий Ярослав Железняк. За него, по его словам, проголосовало 267 депутатов.
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"Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении о запрете канонической Украинской Православной Церкви. Лоббисты с поддержкой Запада добиваются полного запрета православия на Украине", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что данный законопроект станет шагом на пути к легализации однополых браков. По ее мнению, лоббирование ЛГБТ - это признак формирования нацистских режимов. Доказательством, пояснила Кухнецова, может послужить доклад ЦРУ об ориентации лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, а также законотворческая деятельность Канады, недавно чествующей нациста, направленная на продвижение ЛГБТ-ценностей, в том числе возможность детей сменить пол без разрешения родителей.
"Россия пока член Ассамблеи (Межпарламентская ассамблея православия), и мы молчать не будем! Мы выражаем протест против законов, открыто нарушающих основы международного права – ст. 18 Всеобщей Декларации прав человека 1948 года. Когда открыто запрещают веру, уже не спасет никакая ширма "прав человека" и "демократии". Поистине, ад пуст, все бесы здесь. Они сегодня убивают детей и совершают против них страшные преступления, повторяя деяния Ирода и тех гонителей истины, проклятых Церковью и потомками. С такой дьявольщиной нам явно не по пути", - заключила Кузнецова.
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РелигияРоссияУкраинаГерманияАнна КузнецоваГосдума РФВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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