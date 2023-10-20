https://ria.ru/20231020/upts-1904143076.html

Вице-спикер Госдумы прокомментировала украинский закон об УПЦ

Вице-спикер Госдумы прокомментировала украинский закон об УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023

Вице-спикер Госдумы прокомментировала украинский закон об УПЦ

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя принятый в первом чтении на Украине законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, написала в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:22

2023-10-20T14:22

2023-10-20T14:22

религия

россия

украина

германия

анна кузнецова

госдума рф

верховная рада украины

украинская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859271427_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7128a9e2e89b077cf64878bc3504eac.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя принятый в первом чтении на Украине законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, написала в Telegram-канале, что украинские власти хотят уничтожить православие. Рада ранее приняла в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, сообщил парламентарий Ярослав Железняк. За него, по его словам, проголосовало 267 депутатов. "Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении о запрете канонической Украинской Православной Церкви. Лоббисты с поддержкой Запада добиваются полного запрета православия на Украине", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что данный законопроект станет шагом на пути к легализации однополых браков. По ее мнению, лоббирование ЛГБТ - это признак формирования нацистских режимов. Доказательством, пояснила Кухнецова, может послужить доклад ЦРУ об ориентации лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, а также законотворческая деятельность Канады, недавно чествующей нациста, направленная на продвижение ЛГБТ-ценностей, в том числе возможность детей сменить пол без разрешения родителей. "Россия пока член Ассамблеи (Межпарламентская ассамблея православия), и мы молчать не будем! Мы выражаем протест против законов, открыто нарушающих основы международного права – ст. 18 Всеобщей Декларации прав человека 1948 года. Когда открыто запрещают веру, уже не спасет никакая ширма "прав человека" и "демократии". Поистине, ад пуст, все бесы здесь. Они сегодня убивают детей и совершают против них страшные преступления, повторяя деяния Ирода и тех гонителей истины, проклятых Церковью и потомками. С такой дьявольщиной нам явно не по пути", - заключила Кузнецова.

https://ria.ru/20231020/khram-1904022941.html

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, германия, анна кузнецова, госдума рф, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц