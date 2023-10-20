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МИД России прокомментировал удар по церкви в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2023
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12:52 20.10.2023 (обновлено: 13:07 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/udar-1904102067.html
МИД России прокомментировал удар по церкви в секторе Газа
МИД России прокомментировал удар по церкви в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2023
МИД России прокомментировал удар по церкви в секторе Газа
Россия не приемлет удары по гражданским объектам и осуждает их, кто бы их ни наносил, заявил в пятницу заместитель директора департамента информации и печати... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:52
2023-10-20T13:07
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сектор газа
израиль
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не приемлет удары по гражданским объектам и осуждает их, кто бы их ни наносил, заявил в пятницу заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, комментируя удар по церкви в Газе.Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненные."Мы категорически не приемлем удары с чьей бы стороны они не производились, по гражданским объектам... Естественно, мы категорически осуждаем любые удары по гражданской инфраструктуре", - сказал Зайцев в ходе брифинга.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
россия
сектор газа
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сектор газа, израиль
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сектор Газа, Израиль
МИД России прокомментировал удар по церкви в секторе Газа

МИД России осудил удар по греческой православной церкви в секторе Газа

© Официальный сайт Иерусалимского патриархатаПоследствия авиаудара по православной церкви в Газе
Последствия авиаудара по православной церкви в Газе
© Официальный сайт Иерусалимского патриархата
Последствия авиаудара по православной церкви в Газе
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не приемлет удары по гражданским объектам и осуждает их, кто бы их ни наносил, заявил в пятницу заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, комментируя удар по церкви в Газе.
Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненные.
«
"Мы категорически не приемлем удары с чьей бы стороны они не производились, по гражданским объектам... Естественно, мы категорически осуждаем любые удары по гражданской инфраструктуре", - сказал Зайцев в ходе брифинга.
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РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сектор ГазаИзраиль
 
 
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