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МИД России прокомментировал удар по церкви в секторе Газа

МИД России прокомментировал удар по церкви в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2023

МИД России прокомментировал удар по церкви в секторе Газа

Россия не приемлет удары по гражданским объектам и осуждает их, кто бы их ни наносил, заявил в пятницу заместитель директора департамента информации и печати... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:52

2023-10-20T12:52

2023-10-20T13:07

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сектор газа

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не приемлет удары по гражданским объектам и осуждает их, кто бы их ни наносил, заявил в пятницу заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, комментируя удар по церкви в Газе.Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненные."Мы категорически не приемлем удары с чьей бы стороны они не производились, по гражданским объектам... Естественно, мы категорически осуждаем любые удары по гражданской инфраструктуре", - сказал Зайцев в ходе брифинга.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сектор газа, израиль