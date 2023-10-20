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При ударе по православной церкви в Газе погибли 18 человек - РИА Новости, 20.10.2023
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Религия
 
12:44 20.10.2023 (обновлено: 13:40 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/tserkov-1904099877.html
При ударе по православной церкви в Газе погибли 18 человек
При ударе по православной церкви в Газе погибли 18 человек - РИА Новости, 20.10.2023
При ударе по православной церкви в Газе погибли 18 человек
В результате израильского авиаудара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа погибли 18 человек, сообщил телеканал Skai со ссылкой на настоятеля... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:44
2023-10-20T13:40
религия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
в мире
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АФИНЫ, 20 окт — РИА Новости. В результате израильского авиаудара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа погибли 18 человек, сообщил телеканал Skai со ссылкой на настоятеля храма, архиепископа Тивериадского Алексия. Сведения о разрушении церкви в результате бомбардировок появились вчера вечером. Ее владелец — Иерусалимский патриархат греческой православной церкви — назвал действия израильской армии "военным преступлением, которое не может быть проигнорировано". Греческая журналистка Арети Афанасиу написала в соцсети Х, что под руинами "находится бесчисленное количество погибших, возможно, около 150 человек". По ее данным, по территории храма выпущены четыре ракеты.Как отметила Афанасиу, более 400 человек искали там убежища в момент взрыва. Такую же цифру телеканалу ERT-1 озвучил архиепископ Алексий. По его словам, удар пришелся по офисам и входу в монастырь.Российский МИД осудил обстрелы. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев заявил, что Москва не приемлет ударов по гражданским объектам в Газе. Русская православная церковь выразила соболезнования "отважным клирикам и прихожанам атакованного храма".
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
сектор газа
израиль
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4.7
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7 495 645-6601
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353
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Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа
Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа
2023-10-20T12:44
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Пострадавшие после удара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа
Пострадавшие после удара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, в мире
Религия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль, В мире
При ударе по православной церкви в Газе погибли 18 человек

Skai: при ударе по церкви Святого Порфирия в Газе погибли 18 человек

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 20 окт — РИА Новости. В результате израильского авиаудара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа погибли 18 человек, сообщил телеканал Skai со ссылкой на настоятеля храма, архиепископа Тивериадского Алексия.
Сведения о разрушении церкви в результате бомбардировок появились вчера вечером. Ее владелец — Иерусалимский патриархат греческой православной церкви — назвал действия израильской армии "военным преступлением, которое не может быть проигнорировано".
Греческая журналистка Арети Афанасиу написала в соцсети Х, что под руинами "находится бесчисленное количество погибших, возможно, около 150 человек". По ее данным, по территории храма выпущены четыре ракеты.
Как отметила Афанасиу, более 400 человек искали там убежища в момент взрыва. Такую же цифру телеканалу ERT-1 озвучил архиепископ Алексий. По его словам, удар пришелся по офисам и входу в монастырь.
Российский МИД осудил обстрелы. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев заявил, что Москва не приемлет ударов по гражданским объектам в Газе.
Русская православная церковь выразила соболезнования "отважным клирикам и прихожанам атакованного храма".
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РелигияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
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