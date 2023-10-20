https://ria.ru/20231020/tserkov-1904099877.html

При ударе по православной церкви в Газе погибли 18 человек

При ударе по православной церкви в Газе погибли 18 человек - РИА Новости, 20.10.2023

При ударе по православной церкви в Газе погибли 18 человек

В результате израильского авиаудара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа погибли 18 человек, сообщил телеканал Skai со ссылкой на настоятеля... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:44

2023-10-20T12:44

2023-10-20T13:40

религия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1903993953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fde3f7ed7b8884134679287ec021b628.jpg

АФИНЫ, 20 окт — РИА Новости. В результате израильского авиаудара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа погибли 18 человек, сообщил телеканал Skai со ссылкой на настоятеля храма, архиепископа Тивериадского Алексия. Сведения о разрушении церкви в результате бомбардировок появились вчера вечером. Ее владелец — Иерусалимский патриархат греческой православной церкви — назвал действия израильской армии "военным преступлением, которое не может быть проигнорировано". Греческая журналистка Арети Афанасиу написала в соцсети Х, что под руинами "находится бесчисленное количество погибших, возможно, около 150 человек". По ее данным, по территории храма выпущены четыре ракеты.Как отметила Афанасиу, более 400 человек искали там убежища в момент взрыва. Такую же цифру телеканалу ERT-1 озвучил архиепископ Алексий. По его словам, удар пришелся по офисам и входу в монастырь.Российский МИД осудил обстрелы. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев заявил, что Москва не приемлет ударов по гражданским объектам в Газе. Русская православная церковь выразила соболезнования "отважным клирикам и прихожанам атакованного храма".

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа 2023-10-20T12:44 true PT0M19S

Пострадавшие после удара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа Пострадавшие после удара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа 2023-10-20T12:44 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, в мире