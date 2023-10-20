https://ria.ru/20231020/tserkov-1904014388.html

В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе

В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе - РИА Новости, 20.10.2023

В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе

Министерство иностранных дел Греции заявило, что "глубоко скорбит" по человеческим жертвам в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:09

2023-10-20T10:09

2023-10-20T10:09

религия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

палестина

израиль

греция

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АФИН, 20 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что "глубоко скорбит" по человеческим жертвам в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа. Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненые. "Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа", - говорится в сообщении службы информации МИДа Греции. "Защита гражданского населения и безопасность мест отправления культа и религиозных учреждений должны обеспечиваться и уважаться со всех сторон", - заявили Афины. По данным телеканала "Аль-Джазира", в результате удара погибли восемь человек, есть раненые. Архиепископ Тивериадский Алексий сообщил греческому телевидению ERT, что удар был нанесен по административному зданию и входу в монастырь, "они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло". "Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть мертвые", - рассказал архиепископ, по словам которого в монастыре более 400 человек. Иерусалимский патриархат осудил удар по своей церкви и назвал это военным преступлением. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 12 октября на встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем сообщил, что правительство Греции поддерживает контакт с израильской стороной, чтобы защитить церковь в Газе от ударов израильских вооруженных сил.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

сектор газа

палестина

израиль

греция

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Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа 2023-10-20T10:09 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, израиль, греция