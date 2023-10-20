Рейтинг@Mail.ru
В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:09 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/tserkov-1904014388.html
В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе
В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе - РИА Новости, 20.10.2023
В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе
Министерство иностранных дел Греции заявило, что "глубоко скорбит" по человеческим жертвам в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:09
2023-10-20T10:09
религия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
израиль
греция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1903993953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fde3f7ed7b8884134679287ec021b628.jpg
АФИН, 20 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что "глубоко скорбит" по человеческим жертвам в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа. Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненые. "Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа", - говорится в сообщении службы информации МИДа Греции. "Защита гражданского населения и безопасность мест отправления культа и религиозных учреждений должны обеспечиваться и уважаться со всех сторон", - заявили Афины. По данным телеканала "Аль-Джазира", в результате удара погибли восемь человек, есть раненые. Архиепископ Тивериадский Алексий сообщил греческому телевидению ERT, что удар был нанесен по административному зданию и входу в монастырь, "они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло". "Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть мертвые", - рассказал архиепископ, по словам которого в монастыре более 400 человек. Иерусалимский патриархат осудил удар по своей церкви и назвал это военным преступлением. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 12 октября на встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем сообщил, что правительство Греции поддерживает контакт с израильской стороной, чтобы защитить церковь в Газе от ударов израильских вооруженных сил.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
сектор газа
палестина
израиль
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа
Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа
2023-10-20T10:09
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1903993953_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9086c0332d9876c68187e948642954a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, израиль, греция
Религия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, Израиль, Греция
В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе

МИД Греции выразил скорбь из-за удара по греческой православной церкви в Газе

Читать ria.ru в
АФИН, 20 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что "глубоко скорбит" по человеческим жертвам в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа.
Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненые.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
08:00
«
"Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа", - говорится в сообщении службы информации МИДа Греции.
"Защита гражданского населения и безопасность мест отправления культа и религиозных учреждений должны обеспечиваться и уважаться со всех сторон", - заявили Афины.
По данным телеканала "Аль-Джазира", в результате удара погибли восемь человек, есть раненые.
Архиепископ Тивериадский Алексий сообщил греческому телевидению ERT, что удар был нанесен по административному зданию и входу в монастырь, "они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло".
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
"Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть мертвые", - рассказал архиепископ, по словам которого в монастыре более 400 человек.
Иерусалимский патриархат осудил удар по своей церкви и назвал это военным преступлением.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 12 октября на встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем сообщил, что правительство Греции поддерживает контакт с израильской стороной, чтобы защитить церковь в Газе от ударов израильских вооруженных сил.
 
РелигияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестинаИзраильГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала