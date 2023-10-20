https://ria.ru/20231020/tserkov-1904014388.html
В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе
В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе - РИА Новости, 20.10.2023
В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе
Министерство иностранных дел Греции заявило, что "глубоко скорбит" по человеческим жертвам в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:09
2023-10-20T10:09
2023-10-20T10:09
религия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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АФИН, 20 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что "глубоко скорбит" по человеческим жертвам в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа. Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненые. "Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа", - говорится в сообщении службы информации МИДа Греции. "Защита гражданского населения и безопасность мест отправления культа и религиозных учреждений должны обеспечиваться и уважаться со всех сторон", - заявили Афины. По данным телеканала "Аль-Джазира", в результате удара погибли восемь человек, есть раненые. Архиепископ Тивериадский Алексий сообщил греческому телевидению ERT, что удар был нанесен по административному зданию и входу в монастырь, "они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло". "Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть мертвые", - рассказал архиепископ, по словам которого в монастыре более 400 человек. Иерусалимский патриархат осудил удар по своей церкви и назвал это военным преступлением. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 12 октября на встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем сообщил, что правительство Греции поддерживает контакт с израильской стороной, чтобы защитить церковь в Газе от ударов израильских вооруженных сил.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
сектор газа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа
Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа
2023-10-20T10:09
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, израиль, греция
Религия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, Израиль, Греция
В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе
МИД Греции выразил скорбь из-за удара по греческой православной церкви в Газе
АФИН, 20 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что "глубоко скорбит" по человеческим жертвам в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа.
Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненые.
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"Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа", - говорится в сообщении службы информации МИДа Греции.
"Защита гражданского населения и безопасность мест отправления культа и религиозных учреждений должны обеспечиваться и уважаться со всех сторон", - заявили Афины.
По данным телеканала "Аль-Джазира", в результате удара погибли восемь человек, есть раненые.
Архиепископ Тивериадский Алексий сообщил греческому телевидению ERT, что удар был нанесен по административному зданию и входу в монастырь, "они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло".
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"Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть мертвые", - рассказал архиепископ, по словам которого в монастыре более 400 человек.
Иерусалимский патриархат осудил удар по своей церкви и назвал это военным преступлением.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 12 октября на встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем сообщил, что правительство Греции поддерживает контакт с израильской стороной, чтобы защитить церковь в Газе от ударов израильских вооруженных сил.