https://ria.ru/20231020/tserkov-1903971072.html

Патриарх Кирилл призвал христианские церкви мира поддержать УПЦ

Патриарх Кирилл призвал христианские церкви мира поддержать УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023

Патриарх Кирилл призвал христианские церкви мира поддержать УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T01:08

2023-10-20T01:08

2023-10-20T14:37

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

украина

антониу гутерреш

хельга мария шмид

оон

обсе

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой в первом чтении приняла верховная рада Украины."Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов", – приводится цитата из патриаршего послания на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.По словам патриарха, меры по предотвращению беззакония могут быть приняты до того, как законопроект будет рассмотрен в последующих чтениях, вступит в силу и начнет исполняться.Он указал, что епископат и верующие УПЦ остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей, а ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих.Послания главам и представителям международных организаций, по информации сайта ОВЦС, направлены, в частности, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову, спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендайи Ачиуме и спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеду Шахиду.Кроме того, патриарх направил послание о законопроекте главам религиозных организаций: предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, патриарху Коптской церкви Тавадросу II, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, католикосу Востока и митрополиту Маланкарскому Василию Мар Фоме Матфею III, верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II, католикосу Верховного дома Киликийского Армянской апостольской Церкви Араму I, католикосу-патриарху Ассирийской церкви Востока Мар Аве III, Маронитскому патриарху Антиохии и всего Востока Бешаре Бутросу ар-Раи, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю и президенту Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклину Грэму."Инициаторы и сторонники принятия данного законопроекта на Украине – государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной Рады, радикальные политики и общественные деятели – не скрывают, что законопроект направлен против крупнейшей религиозной общины Украины и имеет целью ликвидацию Украинской Православной Церкви как централизованной структуры, а также всех ее епархий, приходов и монастырей по отдельности", – отмечается в послании.По словам патриарха, объявление УПЦ вне закона "ставит украинское государство в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого".Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил в четверг, что Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.Согласно пояснительной записке, опубликованной на сайте украинского парламента, проект предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают возможность "предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины". Ранее Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231019/religiya-1903833864.html

https://ria.ru/20231019/upts-1903878053.html

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