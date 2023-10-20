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Патриарх Кирилл призвал христианские церкви мира поддержать УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023
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Религия
 
01:08 20.10.2023 (обновлено: 14:37 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/tserkov-1903971072.html
Патриарх Кирилл призвал христианские церкви мира поддержать УПЦ
Патриарх Кирилл призвал христианские церкви мира поддержать УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023
Патриарх Кирилл призвал христианские церкви мира поддержать УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T01:08
2023-10-20T14:37
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
антониу гутерреш
хельга мария шмид
оон
обсе
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой в первом чтении приняла верховная рада Украины.&quot;Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов&quot;, – приводится цитата из патриаршего послания на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.По словам патриарха, меры по предотвращению беззакония могут быть приняты до того, как законопроект будет рассмотрен в последующих чтениях, вступит в силу и начнет исполняться.Он указал, что епископат и верующие УПЦ остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей, а ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих.Послания главам и представителям международных организаций, по информации сайта ОВЦС, направлены, в частности, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову, спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендайи Ачиуме и спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеду Шахиду.Кроме того, патриарх направил послание о законопроекте главам религиозных организаций: предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, патриарху Коптской церкви Тавадросу II, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, католикосу Востока и митрополиту Маланкарскому Василию Мар Фоме Матфею III, верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II, католикосу Верховного дома Киликийского Армянской апостольской Церкви Араму I, католикосу-патриарху Ассирийской церкви Востока Мар Аве III, Маронитскому патриарху Антиохии и всего Востока Бешаре Бутросу ар-Раи, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю и президенту Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклину Грэму."Инициаторы и сторонники принятия данного законопроекта на Украине – государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной Рады, радикальные политики и общественные деятели – не скрывают, что законопроект направлен против крупнейшей религиозной общины Украины и имеет целью ликвидацию Украинской Православной Церкви как централизованной структуры, а также всех ее епархий, приходов и монастырей по отдельности", – отмечается в послании.По словам патриарха, объявление УПЦ вне закона "ставит украинское государство в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого".Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил в четверг, что Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.Согласно пояснительной записке, опубликованной на сайте украинского парламента, проект предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают возможность "предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины". Ранее Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231019/religiya-1903833864.html
https://ria.ru/20231019/upts-1903878053.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, антониу гутерреш, хельга мария шмид, оон, обсе, отдел внешних церковных связей московского патриархата, ситуация вокруг упц, россия, украинская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украина, Антониу Гутерреш, Хельга Мария Шмид, ООН, ОБСЕ, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Ситуация вокруг УПЦ, Россия, Украинская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал христианские церкви мира поддержать УПЦ

Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира поддержать каноническую УПЦ

© AFP 2023 / Vasily MaximovВерующие УПЦ во время крестного хода в Киеве
Верующие УПЦ во время крестного хода в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / Vasily Maximov
Верующие УПЦ во время крестного хода в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой в первом чтении приняла верховная рада Украины.
«

"Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов", – приводится цитата из патриаршего послания на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

По словам патриарха, меры по предотвращению беззакония могут быть приняты до того, как законопроект будет рассмотрен в последующих чтениях, вступит в силу и начнет исполняться.
Он указал, что епископат и верующие УПЦ остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей, а ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих.
Послания главам и представителям международных организаций, по информации сайта ОВЦС, направлены, в частности, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову, спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендайи Ачиуме и спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеду Шахиду.
Кроме того, патриарх направил послание о законопроекте главам религиозных организаций: предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, патриарху Коптской церкви Тавадросу II, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, католикосу Востока и митрополиту Маланкарскому Василию Мар Фоме Матфею III, верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II, католикосу Верховного дома Киликийского Армянской апостольской Церкви Араму I, католикосу-патриарху Ассирийской церкви Востока Мар Аве III, Маронитскому патриарху Антиохии и всего Востока Бешаре Бутросу ар-Раи, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю и президенту Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклину Грэму.
"Инициаторы и сторонники принятия данного законопроекта на Украине – государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной Рады, радикальные политики и общественные деятели – не скрывают, что законопроект направлен против крупнейшей религиозной общины Украины и имеет целью ликвидацию Украинской Православной Церкви как централизованной структуры, а также всех ее епархий, приходов и монастырей по отдельности", – отмечается в послании.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Патриарх Кирилл заявил, что запрет русской культуры уничтожает УПЦ
Вчера, 13:55
По словам патриарха, объявление УПЦ вне закона "ставит украинское государство в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого".
Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил в четверг, что Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.
Согласно пояснительной записке, опубликованной на сайте украинского парламента, проект предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают возможность "предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины". Ранее Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Храм Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В УПЦ прокомментировали голосование в Раде по ее запрету
Вчера, 15:52
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)УкраинаАнтониу ГутеррешХельга Мария ШмидООНОБСЕОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаСитуация вокруг УПЦРоссияУкраинская православная церковь
 
 
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