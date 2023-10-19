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Мурашко заявил о росте проблем с ожирением у россиян
Мурашко заявил о росте проблем с ожирением у россиян - РИА Новости, 19.10.2023
Мурашко заявил о росте проблем с ожирением у россиян
Уже 11% населения России страдает ожирением, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:21
2023-10-19T16:21
2023-10-19T16:21
общество
россия
михаил мурашко
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ПЕРМЬ, 19 окт – РИА Новости. Уже 11% населения России страдает ожирением, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "У нас сейчас еще одно такое направление борьбы – это ожирение. Уже 11% населения страдает этим", - сказал Мурашко на заседании совета при президенте РФ по физической культуре и спорту. Он также предложил упростить получение медицинского доступа к занятиям физкультурой и спортом, чтобы не ходить за справками, а оформлять их в электронном виде, без посещения врача, но при условии, что человек регулярно проходит диспансеризацию или профилактические осмотры. Ранее в октября Мурашко сообщил, что рост числа людей с ожирением в России с 2009 года составил около 36%, свое влияние на это оказала в том числе пандемия коронавируса. Из презентации министра следовало, что ожирением страдают почти 3,5 миллиона россиян.
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о росте проблем с ожирением у россиян
Мурашко: ожирением в России страдает уже 11% населения
ПЕРМЬ, 19 окт – РИА Новости. Уже 11% населения России страдает ожирением, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"У нас сейчас еще одно такое направление борьбы – это ожирение. Уже 11% населения страдает этим", - сказал Мурашко на заседании совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.
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Он также предложил упростить получение медицинского доступа к занятиям физкультурой и спортом, чтобы не ходить за справками, а оформлять их в электронном виде, без посещения врача, но при условии, что человек регулярно проходит диспансеризацию или профилактические осмотры.
Ранее в октября Мурашко сообщил, что рост числа людей с ожирением в России с 2009 года составил около 36%, свое влияние на это оказала в том числе пандемия коронавируса. Из презентации министра следовало, что ожирением страдают почти 3,5 миллиона россиян.