https://ria.ru/20231019/upts-1903878053.html

В УПЦ прокомментировали голосование в Раде по ее запрету

В УПЦ прокомментировали голосование в Раде по ее запрету - РИА Новости, 19.10.2023

В УПЦ прокомментировали голосование в Раде по ее запрету

Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что при голосовании в Раде в первом... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:52

2023-10-19T15:52

2023-10-19T15:52

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украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что при голосовании в Раде в первом чтении за законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви депутатам угрожали. Ранее в четверг украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. "Слово "приняли", мне кажется, меньше всего подходит к тому, что происходило в Раде. Депутатам открыто угрожали, их шантажировали. Но в целом этот закон даже не об УПЦ. В парламенте принят уже целый пакет антихристианских законопроектов, и еще много такого же ожидается", - приводит слова митрополита украинское издание "Страна.ua". Он отметил, что все это не соответствует конституции Украины, "но проталкивается через парламент". "Те, кто избирал депутатов, не делегировали их заниматься такими вещами даже в мирное время. А во время войны эйфория депутатов от принятого в первом чтении законопроекта выглядела не менее цинично, чем их многомиллионные заграничные виллы и свадьбы, позор за которые перед зарубежными партнерами несет весь украинский народ", - добавил митрополит Климент. Ранее Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231019/religiya-1903833864.html

https://ria.ru/20231019/ukraina-1903863062.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц