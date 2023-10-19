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Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ в первом чтении
Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ в первом чтении - РИА Новости, 19.10.2023
Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ в первом чтении
Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщил депутат Ярослав Железняк в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:55
2023-10-19T12:55
2023-10-19T15:53
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале."Законопроект № 8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, принят в первом чтении. За — 267", — говорится в публикации.В нынешней редакции этот документ нарушает международные нормы свободы вероисповедания и может расколоть украинское общество, заявляли во Всемирном совете церквей.В самой УПЦ подчеркнули, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.Как указано в пояснительной записке, в законодательстве необходимо предусмотреть возможность запрета деятельности "религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ МП. Ее деятельность запретили на уровне регионов, решения мотивировали связью УПЦ с российским церковным руководством. В парламенте также находится законопроект о ее фактическом запрете на государственном уровне. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ Киев ввел санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против клириков, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231006/monastyr-1900873783.html
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украина, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, россия
Религия, Украина, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Россия
Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ в первом чтении
Украинский депутат: Рада в I чтении приняла закон о запрете канонической УПЦ
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"Законопроект № 8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, принят в первом чтении. За — 267", — говорится в публикации.
В нынешней редакции этот документ нарушает международные нормы свободы вероисповедания и может расколоть украинское общество, заявляли во Всемирном совете церквей.
В самой УПЦ подчеркнули, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
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Как указано в пояснительной записке, в законодательстве необходимо предусмотреть возможность запрета деятельности "религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ МП. Ее деятельность запретили на уровне регионов, решения мотивировали связью УПЦ с российским церковным руководством. В парламенте также находится законопроект о ее фактическом запрете на государственном уровне.
В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ Киев ввел санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против клириков, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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