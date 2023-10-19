https://ria.ru/20231019/tridemiya-1903870994.html

Инфекционист не видит ничего необычного в зимней тройной эпидемии

Инфекционист не видит ничего необычного в зимней тройной эпидемии - РИА Новости, 19.10.2023

Инфекционист не видит ничего необычного в зимней тройной эпидемии

Ничего необычного в тридемии нет, вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус и коронавирус являются "зимними", рост заболеваемости ими происходит ежегодно,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:26

2023-10-19T15:26

2023-10-19T15:26

здоровье - общество

россия

общество

наталья пшеничная

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ничего необычного в тридемии нет, вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус и коронавирус являются "зимними", рост заболеваемости ими происходит ежегодно, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко сообщила, что в России ожидается тридемия или тройная эпидемия - сезонные вирусы, грипп и COVID-19. "Ничего необычного в тридемии нет. Дело в том, что вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19 являются так называемыми "зимними" вирусами", - сказала Пшеничная. Она отметила, что ежегодно осенью происходит рост заболеваемости ОРВИ, с ноября по апрель, как правило, активизируются коронавирусы, а грипп приходит в октябре-ноябре и феврале-марте. Грипп, респираторно-синцитиальная вирусная инфекция и другие ОРВИ могут приводить в ряде случаев к развитию вирусной и затем вирусно-бактериальной пневмонии, давать осложнения на другие органы и системы, поэтому лучше не рисковать и сделать прививку от гриппа, подчеркнула Пшеничная. По ее словам, чтобы минимизировать риски заболевания, следует придерживаться правил профилактики – регулярно мыть руки с мылом, приходя домой, тщательно умыться и промывать носовые ходы. Стоит также держать под рукой антисептик, чтобы периодически протирать им телефоны, планшеты и клавиатуру компьютера. В общественных местах целесообразно надевать маску, уточнила специалист.

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, общество, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19